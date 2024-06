Chelo García-Cortés: “El PP ha permitido que los que hemos ganado libertades ahora tengamos miedo”

La cancelación de Sálvame sigue dando que hablar, un año después. Tras doce meses fuera de la parrilla de Telecinco, y habiendo encontrado acomodo en su nueva casa Ten con el programa Ni que fuéramos Shhh, Chelo García-Cortés ha hablado abiertamente de los motivos políticos que a su juicio acabaron con el recordado magacín de tarde.

“Sálvame tenía que morir en el tiempo porque llevábamos muchos años, pero se nos utilizó. Se pensaban que iban a ganar otros las elecciones”, sentencia rotunda la periodista en una reciente entrevista al Huff Post, afirmando que Mediaset puso fin al formato estrella de su franja vespertina presuponiendo la victoria de la derecha en las últimas generales.

Incidiendo en esta afirmación, sin embargo, amplía su crítica a la mala gestión del grupo de comunicación: “La cancelación de Sálvame llega porque en ese momento en la cadena hay gente que no sabe dirigir una cadena. Nos hicieron más grandes de lo que éramos y la prueba está aquí. Nosotros teníamos que haber acabado tranquilamente porque todo se acaba. Al final nos echan a la calle, nos vetan, pero la gente quiere Sálvame”.

“No me va a callar ni Abascal ni los que han facilitado que esté”

Entrando en terreno político, la colaboradora televisiva y abanderada del colectivo LGTBIQ+ afirma: “Yo he votado toda mi vida a la izquierda y ahora no estoy contenta con ningún político, ni de izquierdas ni de derechas, pero el PP, al que no he votado en mi vida y que ha tenido políticos inteligentes, ha permitido que en este país, los que hemos ganado libertades ahora tengamos miedo”.

Profundizando en esta cuestión, Chelo García Cortés asegura que “ahora tengo más miedo” que en la época de Franco, cuando ella ya ejercía como periodista. “Cuando hay un partido político en este país que dice que va a intentar anular mi matrimonio, qué quieres que sienta”, comenta, apuntando a Vox: “Conseguí libertades; me he casado con la mujer que quería y ahora hay gente, hay familias, que lo están pasando muy mal. ¿Yo voy a permitir que un partido político llamado Vox, que ha entrado en este país por culpa del PP, vaya a querer destruir mi matrimonio?”.

“He vivido todo: la época en la que se iba a morir Franco, la muerte de Franco, los primeros años de la democracia... Yo salí a la calle a apoyar a los obreros de la construcción, me pegaban los grises, y ahora me tengo que preocupar por un señor que se llama Santiago Abascal. No, a mí no me va a callar ni Santiago Abascal ni los que han facilitado que esté Santiago Abascal”, sentencia.