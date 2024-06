'Supervivientes All Stars' desveló la decisión final de Adara, vivió otro amago de abandono y dejó tres nominados

Supervivientes All Stars resolvió este domingo 23 de junio su primera gran encrucijada: la de Adara, que en la noche de estreno sorprendió al comunicar su decisión firme de abandonar el reality antes de saltar del helicóptero, y que en su nuevo encuentro con Jorge Javier Vázquez en Telecinco dio su respuesta definitiva.

La concursante, una de las estrellas de esta edición especial del programa, anunció que finalmente sí participará en este All Stars y no volverá a España, al menos no de momento. Tras tres días de reflexión apartada de sus compañeros y en mejores condiciones, afirmó que es una decisión “muy meditada” y que piensa que no se va a arrepentir de haberla tomado.

Adara optó por concursar y saltar del helicóptero principalmente por dos motivos que expuso a Jorge Javier, visiblemente nerviosa: “He pensado que este puede ser mi último reality, porque ya solo hago grandes cosas que me apasionen e ilusionen, y por ahora no hay nada más”, dijo por un lado, al tiempo que por otro anunció que “por todas esas personas que me quieren y me apoyan siempre, voy a intentarlo”.

Adara, de la indecisión al salto del helicóptero

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez, que marcó la misma audiencia que la del estreno y que se emitió ya sin el sobrenombre de 'Noche de leyendas', giró en su primera hora en torno a la decisión final de Adara. Desde su primer minuto, al recibir y hablar con su amigo Jonan Wiergo en plató, hasta el 60, cuando la concursante comunicó su determinación de “intentarlo”.

“El jueves, cuando conecté con ella por primera vez, no pensaba que estaba tan mal y que fuera a ser incapaz de tirarse del helicóptero”, admitió el presentador de Telecinco, antes de conectar por primera vez con la concursante. Ella, visiblemente afectada, explicó qué le ocurrió para tener ese ataque de pánico y pedir abandonar: “Nunca me había pasado. Todavía no sé por qué me pasó, no lo entiendo. Ya estaba supernerviosa y cuando me subí en el helicóptero empecé a conectar con todo lo de la otra vez que estuve aquí: la lluvia, el hambre, los mosquitos... todo lo que me había hecho sufrir tanto. Era como que mi cuerpo me decía 'no puedes volver a sufrir'. Me superó por completo”.

“En cierto modo me dio muchísima pena, pero por otra sentía muchísimo alivio de no volver a vivir lo mismo”, añadió Adara, verbalizando sus sensaciones al ver que el helicóptero daba la vuelta y no comenzaba la aventura. Tras unos días de reflexión en el hotel, afirmó que todavía seguía “muerta de miedo y asustada”, y que en esos momentos sólo pensaba en los suyos: “Me acuerdo de mi hijo porque me gustaría enseñarle que siempre hay que luchar. Me acuerdo de mi madre, de mi familia, de mis amigos, de mi novio, de todas las personas que me siguen que son superfieles y digo... quizás están decepcionados conmigo”.

“El jueves te vi pasarlo fatal e incluso me sentía mal intentando empujarte a tomar una decisión que estaba claro que no podías asumir en ese momento”, le dijo Jorge Javier, recordando ese mal trago. “Estaba bloqueada totalmente”, volvió a decir Adara.

Antes de conocer la decisión final de la participante, y después de haberle dado la oportunidad de hablar ya con su madre Elena Rodríguez el jueves para convencerla, Adara recibió también un mensaje de ánimo de su novio Álex para ayudarla a tomar la decisión correcta: “Te debe preocupar entre cero y nada lo que digan los demás. Todo lo que digan es pura envidia hacia ti porque eres la más guapa y luchadora. Toda tu familia te estamos apoyando. Sé que si saltas, vas a ganar. No tengo la menor duda”, le dijo su pareja en un vídeo.

Finalmente, Adara afirmó tener clara su decisión, por dos motivos: “He pensado que este puede ser mi último reality, porque ya solo hago grandes cosas que me apasionen e ilusionen, y por ahora no hay nada más” (...) “Por todas esas personas que me quieren y me apoyan siempre, voy a intentarlo”, anunció.

Lo siguiente para ella, indispensable para comenzar la aventura, fue el clásico salto del helicóptero. Y pese al miedo, y a los instantes de incertidumbre en el aire, la participante saltó al agua dedicándoselo a los suyos, y a aquellos que la apoyan: “Gracias por quererme tal y como soy”.

Posteriormente, Adara se unió en la Palapa a sus compañeros, quienes la recibieron con entusiasmo moderado. “No sabíamos si vendrías tú, ¿te lo has pensado bien?”, le preguntó Alejandro Nieto, dejando ver que los tres primeros días en la isla habían sido duros.

Marta Peñate amaga con irse tras discutir con Adara

La que peor pareció tomárselo fue Marta Peñate, que se quejó por la “ventaja” con la que parte su compañera por haber estado descansando: “Las condiciones físicas que ella tiene ahora mismo son distintas a las que tenemos nosotros, obviamente”, dijo. “Cómo sabía que iba a aprovechar el momento”, le replicó Adara, iniciándose así su primera discusión en el reality.

“No estoy aprovechando nada, no quiero aprovechar ningún momento contigo. Creo que eres tú la que quieres aprovechar cualquier momento en que yo diga algo para decir que yo tengo algo contigo, que te sientes atacada”, apuntó la canaria, sacando a relucir rencillas del pasado.

“He pasado los tres primeros días difíciles igual que tú”, le dijo Adara a Lola, que intentó explicarle el sentir general. “Las sensaciones que voy a tener son las mismas que has tenido tú”, añadió la nueva concursante, mientras que su compañera le apuntó que “te has ahorrado estos tres días, y no lo digo porque seas tú, lo diría con cualquier otro compañero. Lo hemos pasado mal”.

En esas intercedió Sofía Suescun, defendiendo que “la cabeza es muy compleja y seguro que fue un momento de angustia y ansiedad” el que vivió el jueves. “También lo viví yo y estuve a punto de pirarme el primer día”, desveló Peñate, volviendo a tener un cara a cara con Adara en el que se acusaron, mutuamente, de ir “con el papel muy aprendido”.

“Como he comentado muchos realities a los que has ido, ya te tengo calada”, le acusó Marta, tras ver como Adara se quejaba por la “bienvenida” de sus compañeros. “Eso es lo que has hecho, Marta, destrozarme durante 8 años en cada reality que iba, en tu casita desde tu móvil”, replicó Adara, a lo que su compañera le dijo: “La vida y la justicia me han dado la razón, ponte un punto en la boca”.

Minutos después, en una nueva conexión, el programa mostró a la concursante canaria hundida por el enfrentamiento que acababan de tener, y llorando: “No estoy preparada para todo esto, no tengo ganas de discutir con nadie, me encuentro floja de fuerzas. Estaba tranquila y que ahora entre de nuevas y me diga esto... es que no tengo ganas de discutir. Estoy en otra etapa de mi vida y me quiero ir de verdad”, dijo Peñate. Momentos antes, durante la primera prueba, tanto ella como Lola ya habían tenido un fuerte bajón.

“Relájate, esto son momentos”, le apoyó Abraham, mientras otros compañeros también la animaban para quedarse porque todos están teniendo vaivenes emocionales por flashbacks del pasado. La “amenaza” de la participante no llegó a nada finalmente en la gala, también por los ánimos de Jorge Javier Vázquez desde el plató.

Primer líder y primeros nominados del 'All Stars'

Tras esto llegó el turno del juego del líder, que ganó el concursante que más tiempo llevaba sin pisar la isla: Abraham. Su victoria descolocó a algunos, que tuvieron que romperse la cabeza para nominar.

Adara fue la más nominada por sus compañeros, recibiendo votos de Jorge, Lola, Logan y Marta. Lola, Marta, Olga y Sofía, por su parte, recibieron un voto cada una y Abraham tuvo que desempatar, decidiendo sacar a la palestra a Olga Moreno.

Finalmente, el líder señaló de manera directa a Jorge Pérez, por lo que la lista de nominados semanales se quedó en estos tres: Jorge, Olga y Adara.