Jonan Wiergo responde a las críticas contra Adara en 'Supervivientes All Stars': “Gente sin empatía”

Jonan Wiergo ha respondido a todos aquellos que el jueves criticaron a Adara Molinero por querer abandonar Supervivientes All Stars antes incluso de saltar del helicóptero. La concursante, que comunicará definitivamente este domingo si abandona o no el reality de Telecinco, viajó a Honduras “con mucha ilusión”, pero una vez allí, los malos recuerdos que guardaba de Supervivientes 2023 se agolparon en su cabeza: “Me está superando, tengo miedo, estoy entrando en pánico y siento que no estoy recuperada psicológicamente”.

Por supuesto, hubo quien entendió que se viniera abajo, pero también quien acusó a Adara de no habérselo pensado dos veces antes de aceptar la oferta del programa. Jonan tacha de “estupideces” esta clase de comentarios y tilda a sus autores de “gente sin empatía que solo busca el coment con más likes con tal de dejarla mal”, tal y como ha escrito en sus stories de Instagram.

“Es esa cara de la TV que no mola nada pero que al final se traga y ya”, añade el influencer y amigo de Adara, con quien coincidió en Supervivientes 2023. De hecho, basa su defensa en lo que ambos vivieron en aquella edición: “A veces, creo que a la gente se le olvida que tan solo hace un año que salimos de allí, y os aseguro que a ratos (la mayoría, de hecho) esa experiencia es una jodida pesadilla. Nuestra edición fue la más larga y a pesar de que [Adara] fue la última en tener la visita de su madre, aguantó como una jodida crack”.

A Jonan le “hace gracia la cantidad de oportunistas que han dicho que no la entienden”. “Claro, no tienes ni idea porque no aguantaste ni un mes. Supervivientes no es pescar y ya. Es un juego totalmente psicológico. Hay un equipo televisivo enorme que se encarga de dar a la audiencia lo que quiere, y eso también es mucha presión”, afirma el también concursante de Bailando con las estrellas, que quedó tercero de Supervivientes 2023, justo por detrás de Adara.

“Cuando veis que está débil, puñaladita y a intentar escalar”

Sobre el caso de su amiga también dice que “le gustaría ver el cambio repentino de muchas personas al estar a punto de tirarte a una playa y dejar de tener contacto con tu hijo durante ese tiempo”. “Tú puedes tener ganas de volver a vivirlo, pero hasta que no te ves otra vez allí y recuerdas esos bucles, no sabes la jugada que te va a pasar tu cabeza”, añade el influencer, que aplaudirá a Adara haga lo que haga: “Si se vuelve, está bien. Si se queda, lo hará bien también, porque ya aguantó cuatro meses allí”.

Jonan comenta que también le “hizo mucha gracia” cuando volvió de Honduras y le empezaron a hablar “de todos los personajes televisivos que nos habían puesto a parir durante el programa”, tanto los que estaban “sentaditos” en el plató como los que “no llegaron a aguantar ni semanas” o, directamente, “ni habían llegado a estar dentro de la experiencia”.

Para todos ellos tiene un último mensaje: “A mí me encantaría ver a todos estos que critican tanto, ansiosos de TV y del momentito de gloria en cámara, pasar hambre durante tanto tiempo, tiraditos en la arenita, y sin ningún tipo de personalidad. Os encanta agarraros a alguien cuando está en un buen momento, pero cuando veis que está débil, puñaladita por la espalda y a intentar escalar en televisión. Ni pa' pipas os da”.