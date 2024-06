'Supervivientes All Stars' hizo historia en su estreno con el abandono de Adara antes de saltar del helicóptero

“Bienvenidos a la gala inaugural de esta edición histórica” empezaba diciendo Jorge Javier Vázquez en el estreno de Supervivientes All Stars, que “reúne por primera vez a todas sus leyendas”.

Laura Madrueño reaparecía en el reality, dos días después de la final de Supervivientes 2024, para explicar que estaban ante un arranque nunca visto por el frío y la lluvia, que empeoraba las condiciones “totalmente extremas” en las que vivirán los concursantes. “Arrancan la aventura sin absolutamente nada. Por primera vez en la historia no tendréis ni dotaciones en playa”, desveló.

Así, Abraham García, Adara Molinero, Alejandro Nieto, Bosco, Jorge Pérez, Marta Peñate, Olga Moreno, Sofía Suescun y Logan Sampedro repitieron sus saltos del helicóptero, sorprendiendo por unos primeros bajones inesperados por ser los más fuertes de sus respectivas ediciones.

Primer bajón de Adara: “Estoy entrando en pánico”

Jorge Javier conectaba por primera vez con todos los concursantes en Honduras y, lejos de encontrar ilusión en ellos se topó con desesperación. La primera que la sufría era Adara: “Venía con mucha ilusión pero me está superando, tengo miedo, estoy entrando en pánico y siento que no estoy recuperada psicológicamente”, lamentaba recordando que hacía poco de su anterior concurso.

Tampoco Marta mostraba entusiasmo: “Yo vengo solo para ponerme flaquita y morenita, he venido de turista, vamos”, confesaba. Mientras que Alejandro aseguraba que él sí tenía ganas, pero el resto de compañeros le pedía que dijera la verdad, porque minutos antes no decía lo mismo: “Ahora que ya estoy metido en faena”, respondía él.

Finalmente, el presentador se dirigió a Olga Moreno - con quien había tenido varios encontronazos-: “En algún momento tendremos que romper el hielo. Buenas noches Olga”, le decía y ella contestaba que “buenas noches a todos. Al contrario que todos con muchas ganas”, dijo sin dirigirse de forma directa al catalán.

Ante tal panorama, Logan no ocultaba su sorpresa: “Pensé que eran todos superestrellas pero los he pillado a la mitad llorando”, confesó.

Saltos del helicóptero con el peligro de Marta y la negativa de Adara

La primera en realizarlo fue Sofía que le tenía “tanto miedo al agua y a la altura” que hizo hasta dos intentos pero lo logró antes que la vez anterior que tardó 10 minutos. Logan le siguió sin pensárselo demasiado.

En el siguiente turno fueron Marta y Alejandro. La primera aseguró haber pensado por la mañana que era “gilipollas” por apuntarse a la aventura, y cuando se decidió a saltar se quitó el chaleco salvavidas. El presentador y su compañero se alarmaron ante la equivocación y se lo puso corriendo. “¿Y esto era un All Stars?”, ironizó Jorge. Alejandro se lanzó directamente.

El tercer helicóptero voló con Olga y Lola. La primera dedicó su salto a sus padres y se dejó caer de forma perfecta. La segunda hizo lo propio dedicándoselo a sus padres, a sus perros y a Palito, con la que compartió su edición.

Les siguieron Abraham y Jorge que mostraban actitudes muy distintas. El primero recordó que en su edición no saltaron del helicóptero así que ahora estaba “cachondo”. Mientras Jorge confesaba estar “totalmente en pánico” y saltaba. Cuando le tocó al de Gandía Shore pidió que subieran la altura todo lo que se pudiera y al caer se torció algo.

Los últimos en subir al helicóptero fueron Adara y Bosco. Ella se derrumbaba por completo antes de volar: “No puedo, lo siento, me he equivocado. Tengo un miedo terrible, terror. He estado aquí hace muy poco tiempo y no puedo volver a vivir lo mismo, es durísimo”, lamentaba entre lágrimas.

Fue el impresionante salto de Bosco el que votó la audiencia como el mejor de todos.

La decisión de Adara que ni saltó del helicóptero: “Tengo la decisión tomada”

Preguntada por tal actitud: “Ha sido ver esto y empezar a recordar mis sentimientos, del hambre durísima, de estar tirados en la arena... había muy pocas cosas bonitas. No puedo, no puedo, de verdad. No me puedo tirar”, dijo pero permitió que el helicóptero tomara vuelo.

Desde el tope de altura, Bosco se lanzó como si no conociera el miedo, tras intentar convencer a su compañera de que saltara pero sin éxito. Por su lado, Adara pidió no tirarse y volver a aterrizar porque no quería participar: “Lo siento pero esto me ha conectado con lo mal que lo pasé”, rogó mientras Jorge Javier tiraba la toalla.

Ya en tierra, Adara hablaba con el presentador: “Estoy más tranquila pero con la decisión tomada”. Momento en el que su madre conectó con ella por llamada: “Tienes miedo escénico, has entrado en pánico al recordar lo que pasó hace un año. Es un programa muy duro y también existen las heridas mentales”.

Elena no dejó de animarle. “Estás muy preparada, más que nunca, físicamente. Puedes hacerlo, hija. Me rompe el alma verte llorar, te pido que lo pienses, el por qué estás ahí, en lo que te aporta. Tienes muchísima gente apoyándote. Te queremos decidas lo que decidas”.

Pero Adara no reculó: “No puedo, me viene todo a la cabeza. Lo siento mucho. La gente me conoce, siempre he dado todo pero me ha pasado aquí, no sabía que me iba a pasar, me ha superado”, repetía derrumbada.

Por lo que Jorge Javier la tranquilizó: “Tienes que sentirte tranquila y el programa aceptará en todo el momento la decisión que quieras tomar. Pero quítate el sentimiento de culpabilidad porque no podemos estar fustigándonos”. No volvieron a conectar con ella y, aunque no le preguntaron de forma definitiva, ella solo repitió que tenía la decisión tomada.