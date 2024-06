Ana Rosa da la bienvenida a Jorge Javier a la tarde: “A todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también”

Ana Rosa Quintana ya cuenta las semanas para tener nueva compañía para su TardeAR, con el debut de El diario de Jorge el próximo 29 de julio. Un estreno que le hará compartir objetivos con su compañero de Telecinco Jorge Javier Vázquez, sobre quien ha hablado en un nuevo encuentro con los medios y ha recordado sus inicios juntos.

Preguntada por la llegada del presentador a la franja vespertina con este talk show heredero de El diario de Patricia, la presentadora de Mediaset valora positivamente el impacto que puede tener para su cadena: “Jorge lo hará fenomenal. Y a todos nos interesa que nos vaya fenomenal. A mí también”, declaraba este miércoles 19 de junio en la alfombra de Los Beef Awards, según recoge Informalia.

Con él mantiene una buena relación en la actualidad, y así lo reafirmaba ella misma tras un encuentro reciente: “Jorge y yo somos como viejas amigas de toda la vida, porque empezó con Rosa Villacastín y conmigo en Extra Rosa, en el año noventa y pico”, explicó ante los periodistas.

Ana Rosa cogerá vacaciones en unos días y volverá en septiembre, tal como se encargó de dejar claro este martes en TardeAR, negando todos los rumores sobre un futuro fuera de la tarde, y también en este evento: “¡Si acabo de llegar!”, reaccionó frente a los medios, asegurando además que no se plantea volver a un magacín matinal: “A mí me encanta la mañana, me encanta la política, pero yo he dado este paso y, para atrás, ni para coger impulso”.

Además, cuestionada sobre la batalla de la tarde en audiencias y preguntada sobre si tiene alguna “guerra” con rivales como Y ahora Sonsoles de Antena 3, Quintana zanjó: “No, yo no”.