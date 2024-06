Ana Rosa desmiente los rumores sobre su futuro fuera de la tarde: “En septiembre, aquí voy a estar sentadita”

Ana Rosa Quintana aprovechó este martes 18 de junio la 'fila zero' de TardeAR para desmentir de manera tajante las últimas informaciones publicadas respecto a su futuro, que aseguran que la próxima temporada no continuará en su magacín de tarde de Telecinco.

El tema lo puso sobre la mesa su sobrino Kike Quintana, que con su habitual tono distendido planteó a su tía la pregunta del millón: “Oye, Ana Rosa, ¿qué pasa que todo el mundo dice que te vas?”, cuestionó. “¿Que me voy? ¿Dónde me voy a ir?”, repreguntó la presentadora, aparentemente ajena a los rumores.

“Pues eso, ahora que estamos aquí en familia tranquilamente, digo yo le voy a preguntar a la tita porque no me queda claro”, insistió el sobrino. “No me voy del todo ni del nada. Me voy de vacaciones, vuelvo de vacaciones. En septiembre, aquí voy a estar sentadita”, zanjó Ana Rosa, afirmando que TardeAR continuará la próxima temporada.

Cabe puntualizar que este lunes 17 por la tarde, tras la publicación de una nueva noticia que ponía en duda el futuro del magacín de Quintana, desde la productora Unicorn Content ya se pusieron en contacto con verTele para desmentir esas informaciones.