Tenso enganchón en directo de Sonsoles Ónega y Fabiola Martínez: “Me estás ofendiendo un poquito, fíjate”

Momento tenso el presenciaron los espectadores de Y ahora Sonsoles este lunes 17 de junio durante una conexión con Fabiola Martínez, exmujer de Bertín Osborne, a consecuencia de unas preguntas personales que provocaron un enfrentamiento en directo entre la entrevistada y Sonsoles Ónega.

Todo ocurrió en un momento de la emisión, cuando el magacín de Antena 3 conectó con Fabiola desde el mercadillo solidario que ha puesto en marcha como iniciativa de la Fundación Bertín Osborne. Una entrevista que no tardó en verse monopolizada por cuestiones personales, con insistencia sobre el reciente reconocimiento de paternidad de Osborne, y que detonó por una pregunta planteada desde el plató por Beatriz Miranda.

“¿Crees que ese cambio de actitud va a favorecer a la fundación que lleva su nombre?”, cuestionó la periodista. “Mezcláis las cosas. Yo ya no sé cómo hacerlo para evitar esto. Hay mucha gente detrás de la fundación trabajando, son muchas familias. Llevamos ayudando a más de 30.000 familias desde que comenzamos y ojalá vierais un poquito más allá de la imagen que podemos dar los fundadores”, respondió la entrevistada, visiblemente molesta por la insistencia del programa en este asunto.

En ese momento intercedió Sonsoles Ónega, que aclaró que desde su equipo habían avisado a la protagonista de que iban a plantearle temas de índole personal. “Oye, Fabiola. Me estoy sintiendo incómoda porque me habían dicho que estabas advertida”, dijo la presentadora. Algo que negó la propia Fabiola, asegurando que “no estaba advertida de nada”. “A mí se me dijo que me iban a acompañar en el mercadillo y que a lo mejor me hacían alguna pregunta de la actualidad”, dijo la ex de Bertín.

“Me voy a sentir mal, ya sabes cómo somos”, se justificó la periodista de Antena 3, mientras su interlocutora defendía su postura: “Digo que mezcláis la vida de las personas que estamos detrás de la fundación cuando hay un trabajo maravilloso del que podemos hablar horas (...) Mezclar cosas, y temas, por llenar... He sido supergenerosa con vosotros”, comentó Fabiola.

“No, no, Fabiola. Te estás equivocando. Me estás ofendiendo un poquito, fíjate. A mí y a todo mi equipo”, apuntó Ónega, elevando el tono y evidenciando su enfado. “Yo por mi equipo mato, y lo sabes. Y mi equipo si me dice que te ha advertido de que te iba a preguntar por el tema... yo personalmente no tengo ningún interés, y profesionalmente tengo a todos mis colaboradores. Lo siento en el alma”.

Se eleva el tono entre Sonsoles y Fabiola

El intercambio continuó con la versión de Fabiola: “Me conoces, y había dicho que no iba a atender medios que tuvieran que ver con lo que está sucediendo porque no tiene nada que ver conmigo”. “Pues te puedo asegurar que si a mi me dicen que sólo contestas preguntas del mercadillo, yo feliz. Me conoces y me encanta lo que haces”, respondió de nuevo Sonsoles. “A ver a quién se le ha escapado”, deslizó la entrevistada.

Sin dar su brazo a torcer ninguna de las partes, el enfrentamiento se alargó durante minutos de tensión: “Yo doy la cara por mi equipo hoy, mañana y siempre”, volvió a decir la presentadora de Y ahora Sonsoles, a lo que Fabiola replicó, apuntando a la reportera y el cámara que la acompañaban: “Me parece muy bien, pero yo te digo que a mí nadie me lo ha dicho. Y aquí hay gente que forma parte de tu equipo. No me enfado, sólo dejo las cosas claras”.

“Y yo también, porque tengo que sacar la cara por este programa, por esta cadena y por este equipo. Y no...”, insistió Ónega, mostrando de nuevo su enfado. “Sonsoles, saca la cara todo lo que tu quieras. No me lo habéis dicho. Y eso es así. No me lo dijo nadie”, replicó la entrevistada ante la incredulidad de la presentadora, que insistió: “No me lo puedo creer”.

El cara a cara se vio interrumpido por la reportera que estaba presente en la conexión junto a Fabiola Martínez, y que optó por zanjar el asunto sin darle resolución: “Sonsoles, para enmendar este pequeño embiste vamos a enseñar lo lleno que está esto y el éxito que está teniendo el mercadillo solidario”, dijo, mientras el compañero cámara quitó su objetivo de la entrevistada para mostrar el lugar.

Entonces volvió a tomar la palabra Sonsoles Ónega desde el plató, y ya sin su interlocutora al otro lado de la pantalla. “Me encanta lo que hace Fabiola y lo sabe, pero una cosa no quita la otra. Y yo te juro que encerronas las justas, y menos a gente que aprecio y quiero”, dijo la presentadora, que dio por cerrado el asunto: “Gracias Fabiola, cariño. Ojalá vaya mogollón de gente. Aquí no engañamos a nadie, creo”.