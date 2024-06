'Ni que fuéramos Shhh' se mofa de Terelu y los 'Kikos' cargan contra ella: “No te enteras de por dónde te da el aire”

Kiko Hernández y Kiko Matamoros se despacharon este lunes a gusto contra Terelu Campos en Ni que fuéramos Shhh. ¿El motivo? Las declaraciones que su excompañera realizó este fin de semana en el programa D Corazón, donde matizó la información ofrecida días atrás por Hernández.

Según el tertuliano, la hija de María Teresa Campos ha sido “presuntamente estafada” por una persona a la que “hace dos años dejó 50.000€”, pero Terelu negó en La 1 que esto sea así: “Es mentira, totalmente falso, que alguien me haya pedido a mí 50.000€ o que yo le haya prestado a alguien 50.000€”. En cambio, sí reconoció que tiene o ha tenido algún trato económico con una persona de la que “nunca” ha hablado porque “es anónima”. “Y no es la única persona que me debe dinero”.

Además, la otrora tertuliana de Sálvame dio a entender que Kiko Hernández había recibido esta información de un compañero suyo, ya que el tertuliano de NQF pidió a la dirección del programa que desconectara su micrófono para hablar del tema con Kiko Matamoros. Esto llevó a Terelu a lanzar el siguiente mensaje a los 'Kikos': “Si un compañero se lo cuenta a este otro para que lo cuente, que diga el nombre de la persona. Sé valiente, que es tu amigo, ¿por qué no lo nombras? Es tu amigo, nómbralo. Pero tú, no tu compañero. No le digas a tu compañero que cuente. No, cuéntalo tú”.

'NQF' imita la voz de Terelu a modo de mofa

“¿Tu sabes eso de ”escuchan campanas, pero no saben la iglesia“? Pues ahí hay una persona que sabe la iglesia, pero no lo cuenta”, dijo también la hija de María Teresa Campos, que este lunes fue respondida por alusiones tanto por Kiko Hernández como por Kiko Matamoros. “Terelu, tienes un problema tremendo. Tú sí que oyes campanas, pero no sabes la iglesia. Aquí hay un compañero que maneja una información y yo lo único que intento en la medida de mis posibilidades es ni dañarte a ti ni que quede manchada la imagen de tu familia”, empezó diciendo Matamoros.

“Tú fíjate si eres torpe, con todos los años que llevas en esto lo poco que los has aprovechado. No te enteras de por dónde te da el aire. Yo claro que conozco la historia, claro que sé lo que hay. Yo sé quién es y cómo se llama. Yo eso no lo oculto. Al revés, lo cuento en este espacio. Es amigo de mi ex, no mío, que no es lo mismo. No te equivoques”, añadió el tertuliano, que se incendió al escuchar que Terelu había pedido, aunque sin nombrar a ninguno de los dos, que fuese él y no Kiko Hernández quien contara la información que tenían sobre ella.

A todo esto, las declaraciones de Terelu en D Corazón no fueron emitidas con imágenes del programa, sino con una foto de la tertuliana e imitando su voz de forma paródica, alargando las 's' y hablando con un tono excesivamente grave a modo de mofa.

La voz que le han puesto a Terelu ESTOY POR LOS SUELOS JAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJA #NiQueFuéramos17J pic.twitter.com/akRcxvtA8L — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) June 17, 2024

“Esta no es la única información tuya que tengo”

Después, Kiko Hernández tomó la palabras. “Tú le has dado un dinero para que lo invierta. Yo no necesito a nadie para que me dé una información, porque creo que a Kiko le sobra tiempo para contar lo que quiera”, aseguró el colaborador, que contestó a Terelu con la siguiente amenaza: “Esta no es la única información tuya que tengo. Si quieres abrimos una sección aquí que se llame 'Las cositas de Terelu' y cuento todo lo que me han contado de ti a lo largo de 14 años y ya vas diciendo si son imbecilidades o idioteces”

“Le jode que tengamos las informaciones y hablemos de ellas”, añadió el tertuliano, que se atrevió a dar a una lección periodística a su excompañera: “La fuente nunca se dice, eso mamá te lo tendría que haber enseñado en periodismo”. Después siguió con otra intervención desafiante: “¿Quieres que suelte la iglesia? Yo sé la iglesia. Te la voy a decir: la iglesia se llama 'no lo has demandado porque no puedes demandarlo'. ¿Te digo quien es el párroco? Se llama 'te gustaría denunciarlo' y el monaguillo se llama 'no puedo'”.

Kiko Hernández no se quedó ahí, pues acto seguido siguió en la misma línea: “Terelu otra cosa, hace cuatro o cinco veranos, ¿quién os extorsionó en Marbella a ti y a tu hermana 'Potota'? ¿Quién os extorsionó un verano en Marbella diciendo que iba a contar toda vuestra vida, la tuya, la de tu hermana y la de tu hija Alejandra? Porque este sí que es conocido”.

Según el colaborador de Ni que fuéramos Shhh, “un miembro de la familia en aquel momento dijo: 'Voy a contarlo absolutamente todo'”. “Estaban en verano, tuvieron una bronca muy gorda, pero muy gorda y brutal, Alejandra con su novio de aquel momento. Y en ese momento se lío tan gorda que le dijo: 'Mira, llevo en tu familia tanto tiempo. Sé esto de tu madre, de 'Potota', de tu abuela y este viernes voy al Deluxe”. En ese momento se reunieron las Campos para frenar esta intervención, y la frenaron. ¿Cómo la frenaron? Esa es otra iglesia“, añadió.

Por si fuera poco, Hernández también se dirigió a Carmen Borrego, a quien le afeó que no le coja el teléfono. “Y 'Potota', me parece muy mal que te llame por teléfono y no me cojas el teléfono. Ya sé que somos los apestados y tal, pero si quieres, le cuento a tu hermana Terelu, para que me conteste el sábado que viene, cómo te referías a ella a través del móvil de Belén Rodríguez. Tú llamabas a Belén Rodríguez con el altavoz puesto y yo estaba al lado. Y la 'Potota' decía 'la hija de puta esta' hablando de Terelu. 'La que me tiene liada', cada vez que tenía una liada en el programa”, contó.