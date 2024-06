'Supervivientes 2024' alcanza su final en Telecinco, reafirmando un éxito alimentado a fuerza de polémicas

Supervivientes 2024 toca a su fin, que no Supervivientes como franquicia. Ya desde España y tras la expulsión de Gorka, Arkano, Marieta Díaz, Pedro García Aguado y Rubén Torres son los cuatro robinsones que se juegan tomar el relevo en el palmarés del formato a Bosco Martínez-Bordiú. Será en una gala emitida este martes 18, un día del todo inusual para celebrar una final.

De forma ya establecida, las resoluciones de los reality shows estaban acotadas a los jueves; pero todo cambia en esta ocasión por el inicio del Supervivientes: All Stars. Telecinco ha decidido encabalgar la edición anual acostumbrada con este spin-off que reiniciará el concurso, con viejas glorias del formato de vuelta a Honduras, a partir del jueves 20.

La estrategia de Mediaset es comprensible: Supervivientes, un año más, ha revalidado su condición de buque insignia del entretenimiento de Telecinco, en un momento de máxima necesidad de la cadena, que aún trata de recomponerse para salir de la crisis de resultados en la que lleva largo tiempo inmersa. Con el simbólico liderazgo de Jorge Javier Vázquez, que ha pasado en un año de quedarse sin programas a multiplicar sus encargos, el formato producido desde esta misma temporada por Cuarzo TV (La isla de las tentaciones) ha sido un manjar en tiempos de carestía. Incluso teniendo en cuenta los cambios del consumo que afectan a sus cifras.

Montar un 'Cristo' en favor de las audiencias

Ahora bien, el precio que ha tenido que pagar para tan suculento resultado ha sido alto. Al menos en lo que respecta a la imagen de una Telecinco que no hace tanto enarbolaba como nueva bandera la de una televisión familiar que poco casa con lo que se ha alentado en sus platós. A fin de conseguir la audiencia soñada, Mediaset ha dejado de lado su cacareado nuevo Código Ético. Un código que ordena atajar de forma inmediata situaciones que, sin embargo, se han dejado pasar de forma reiterada.

En ese sentido, el eje de esta edición está claro. Hablamos de Ángel Cristo, quien acabó tomando el protagonismo tras la rápida salida de otra esperable estrella, Carmen Borrego. Y ha sido alguien que, por sus actitudes y comportamientos, no hubiera debido asumir semejante protagonismo.

El díscolo hijo de Bárbara Rey llevaba meses teniendo en Telecinco un altavoz para atacar a su familia, a través de las entrevistas concedidas a De viernes, que lo colocaron en primera línea mediática. Sus explosivas declaraciones lo situaban como un perfecto generador de tramas en Supervivientes. Pero también ha sido un foco de controversias, pues su comportamiento ha incurrido en reiterados incumplimientos del Código Ético de Mediaset.

Durante sus semanas de convivencia en Honduras ha destacado por comportamientos rayando el bullying con sus compañeros, pero también por hacer comentarios de corte machista, que de acuerdo a la normativa debieran haber inducido a una reacción “inmediata” para atajarlos. No obstante, ha habido una chocante manga ancha con él, hasta el punto de que no ha tenido problemas en enfrentarse también a los presentadores en determinadas ocasiones.

Aun siendo el origen de las polémicas, también fue víctima de una agresión, la que recibió de parte de Arantxa del Sol durante un trayecto en barca en Honduras, tiempo antes de que ella fuera eliminada. No fue hasta que estuvo de vuelta a España cuando ella misma confesó lo ocurrido, tras días de rumores y de indirectas del propio Cristo; aunque en un primer momento desde el programa se aclaraba que había conocimiento de lo ocurrido y que en el momento no estimaron necesaria ninguna sanción, tardaron un solo día en anunciar que dejarían de contar con la modelo en lo que quedaba de emisión.

Mientras tanto, el antagonismo de Cristo fue creciendo, y con ello una actitud desafiante hacia el propio programa, que desembocó en una huida fuera del perímetro de la producción en Honduras, tras una fuerte discusión con Aurah Ruiz. El programa, ahí sí, determinó su expulsión disciplinaria, no sin antes cebar durante dos días la toma de la decisión y, ya durante la gala en que tuvo lugar, dedicar cerca de tres horas a aprovechar lo ocurrido de cara a la audiencia antes de comunicarle la expulsión reglamentaria.

Para Supervivientes y Telecinco, Cristo se había “saltado todos los límites” de manera literal por esa incursión en la selva; pero de acuerdo al Código Ético también había infringido múltiples normas de comportamiento. Y lo pudo seguir haciendo durante esa gala de expulsión que, a la postre, supuso el récord de la edición y la mejor cuota en tres años para Supervivientes.

En el mes que ha transcurrido desde su salida de Supervivientes y la final, Telecinco no ha dejado de contar con Cristo hasta, prácticamente, el último día. Este domingo, el famoso lamentaba que se había cancelado su presencia en la semifinal en el último momento. De poco valía ya esa medida: amparándose únicamente como razón de la expulsión disciplinaria su huida fuera de los límites, y no los inaceptables comentarios machistas y cuestionamientos de la violencia de género, el hijo del domador Ángel Cristo ha tenido un tratamiento preferencial.

Entre tanto, de la edición se han ido apeando concursantes como Rocío Madrid, que ya tras su expulsión aseguró ser víctima de bullying por parte de compañeros, siendo reprendida por Sandra Barneda al respecto; y de Laura Matamoros, cuyo padre Kiko se ha encargado, ya en su nuevo acomodo televisivo desde fuera de Telecinco en Ni que fuéramos Shhh, de enturbiar aún más las movidas aguas en las que ha navegado Supervivientes 2024, con graves acusaciones sobre el trato a su hija.

Así las cosas, el esfuerzo de los cuatro finalistas de la edición por alcanzar la gloria ha quedado ensombrecido. Independientemente de los aplausos a la dinámica de estos concursantes, Supervivientes dejará un recuerdo manchado por el mal ejemplo, promovido por la propia cadena. De ella, que ya tiene en Honduras a sus 10 All Stars de Supervivientes para esta expansión de la marca, depende seguir o no por esa vía. Los datos de audiencia parecen marcarles un camino, en todo caso.

'Supervivientes' da a Telecinco sus mejores meses del curso

Si pasamos a las cifras de audiencia que ha dejado la presente edición, se puede concluir, con los datos en la mano, que el reality ha vuelto a ser un éxito para Telecinco. Eso sí, con un matiz: es compatible decir que Supervivientes 2024 ha sido un éxito y afirmar, al mismo tiempo, que ha sido la edición menos vista de la historia del programa. Al fin y al cabo, la televisión lineal está sumida en un descenso de consumo continuo, lo que provoca que la inmensa mayoría de formatos tengan menos audiencia que el año anterior, y así sucesivamente. Por tanto, a programas tan veteranos como Supervivientes no hay que medirlos por su propia historia, sino por su contexto actual.

Dicho esto, el reality ha sido el gran bastión de Telecinco durante los tres últimos meses. De hecho, marzo (10.6%), abril (10.7%) y mayo (10.5%) han sido, a falta de lo que ocurra en junio, los tres mejores meses del canal en la presente temporada. Y también los tres mejores desde mayo, junio y julio de 2023, coincidiendo con los tres últimos meses de Supervivientes 2023.

Es decir, que este curso se ha vuelto a demostrar que hay una Telecinco con Supervivientes y otra Telecinco, menos competitiva, sin los robinsones en pantalla. Una conclusión que resulta aún más relevante este curso, el primero de los últimos cuatro en el que Mediaset ha emitido sus dos realities por antonomasia: Supervivientes y Gran Hermano. Sin embargo, ni GH VIP 8 ni GH Dúo 2 han alcanzado las cifras de Supervivientes 2024.

El reality aventurero ha llegado a su gala final liderando la noche de los jueves con un promedio del 20.5% de cuota y los 1.455.000 espectadores en su tramo principal.

Sí, su tramo principal, porque Telecinco, como ya hiciera durante la temporada con GH VIP y GH Dúo, también ha dividido las galas de Supervivientes 2024 en dos partes para elevar artificialmente su cuota de pantalla. Una práctica que no llevó a cabo en 2023 para respetar los cambios que Kantar Media había introducido el año anterior en su sistema de medición, pero que este año ha recuperado para presumir de más éxito.

Audiencia de las galas de 'Supervivientes 2024':

Gala 1 (7 de marzo): 13.5% y 1.828.000 / 21.7% y 1.645.000 (mejor dato)

Gala 2 (14 de marzo): 12.4% y 1.631.000 / 19.6% y 1.431.000

Gala 3 (21 de marzo): 11.7% y 1.555.000 / 18.1% y 1.343.000

Gala 4 (28 de marzo): 12.5% y 1.484.000 / 18.2% y 1.426.000

Gala 5 (4 de abril): 13.2% y 1.701.000 / 21.1% y 1.605.000

Gala 6 (11 de abril): 11.3% y 1.465.000 / 19.2% y 1.410.000

Gala 7 (18 de abril): 11.8% y 1.547.000 / 21.3% y 1.525.000

Gala 8 (25 de abril): 11.5% y 1.516.000 / 21% y 1.494.000

Gala 9 (2 de mayo): 10.7% y 1.375.000 / 19.5% y 1.395.000

Gala 10 (9 de mayo): 10.1% y 1.355.000 / 18.7% y 1.368.000

Gala 11 (16 de mayo): 10.5% y 1.330.000 / 19.1% y 1.349.000

Gala 12 (23 de mayo): 12.2% y 1.535.000 / 20.6% y 1.421.000

Gala 13 (30 de mayo): 12.5% y 1.487.000 / 21.7% y 1.552.000

Gala 14 (6 de junio): 12.3% y 1.475.000 / 21% y 1.442.000

Gala 15 (13 de junio): 11.7% y 1.392.000 / 20.5% y 1.413.000

MEDIA: 11.9% y 1.511.000 / 20.1% y 1.455.000

Divisiones al margen, Supervivientes 2024 ha promediado más de 1.4 millones de espectadores a partir de las 23:00 horas en su día principal de emisión. Por ponerlo en contexto, la última edición GH VIP solo alcanzó el millón en cuatro galas, y la de GH Dúo solo en una, la de su final 'interruptus'. Quitando Supervivientes 2024, MasterChef Celebrity 8 es el único gran y veterano formato emitido a las 23:00 horas que también ha promediado más de un millón de espectadores, aunque su pico fue de 1.3 millones y nunca llegó al 20% de share.

Por tanto, las cifras de las galas de Supervivientes 2024 representan lo máximo a lo que puede aspirar, hoy por hoy, un gran formato que se emite entre las 23:00 y las 2:00 de la madrugada, franja en la que ya hemos asumido que se emiten, al menos de lunes a jueves, los programas más atractivos de la parrilla televisiva. Caso aparte son otros grandes formatos como Tu cara me suena y La Voz, que comienzan a las 22:00 horas y no a las 23:00 (con todo lo que eso supone en audiencias), porque en sus días de emisión -viernes y sábados, respectivamente- no hay un access propiamente dicho.

Pasa lo mismo con el domingo, día de Supervivientes: Conexión Honduras, que al igual que las galas de los jueves, también ha liderado regularmente. No siempre (por ejemplo, el 31 de marzo perdió contra la película Uncharted, de La 1, en estricta coincidencia), pero sí casi siempre. A veces recurriendo a la fragmentación, como hizo el 21 de abril o este pasado domingo. En ambos casos, para protegerse de la competencia de sendos partidos de fútbol.

Audiencias de 'Supervivientes 2024: Conexión Honduras':

CH 1 (10 de marzo): 16.9% y 1.522.000 (mejor cifra de espectadores)

CH 2 (17 de marzo): 13.7% y 1.214.000

CH 3 (24 de marzo): 15.8% y 1.403.000

CH 4 (31 de marzo): 16.2% y 1.540.000

CH 5 (7 de abril): 15.8% y 1.406.000

CH 6 (14 de abril): 16.2% y 1.405.000

CH 7 (21 de abril): 11.2% y 1.565.000 / 17.7% y 1.318.000

CH 8 (28 de abril): 12.6% y 1.750.000 / 19.1% y 1.421.000

CH 9 (5 de mayo): 15.6% y 1.355.000

CH 10 (12 de mayo): 15.1% y 1.328.000

CH 11 (19 de mayo): 15.7% y 1.380.000

CH 12 (26 de mayo): 17.9% y 1.555.000

CH 13 (2 de junio): 15.4% y 1.330.000

CH 14 (9 de junio): 15.1% y 1.363.000

CH 15 (16 de junio): 11% y 1.422.000 / 19.6% y 1.429.000 (mejor cuota)

En cuanto a Supervivientes: Tierra de nadie, la emisión conducida por Carlos Sobera tuvo un inicio lleno de cambios. Primero se emitió con ¡Allá tú! de telonero y después con su formato habitual (tramo Exprés + tramo principal, igual que las galas de los jueves), aunque lo más llamativo es que este año ha sido programado hasta en tres noches diferentes.

Las dos primeras entregas fueron en lunes para contrarrestar la llegada del fallido Baila como puedas, que en ese momento apuntaba a ser una de las grandes apuestas del año en La 1. A partir de la tercera dio el salto al martes, su noche habitual, que durante semanas se intercambió con Factor X en un infructuoso movimiento por parte de Telecinco de resucitar el talent musical. Afortunadamente para el canal, los cambios no tuvieron consecuencias para Tierra de nadie, que también ha contado por victorias la mayoría de emisiones en su tramo principal.

Audiencias de 'Supervivientes 2024: Tierra de nadie':

TdN 1 (11 de marzo): 16.8% y 1.232.000

TdN 2 (18 de marzo): 15.3% y 1.078.000

TdN 3 (26 de marzo): 9.6% y 1.247.000 / 16.7% y 1.155.000

TdN 4 (2 de abril): 10.5% y 1.403.000 / 18% y 1.396.000

TdN 5 (9 de abril): 9.9% y 1.351.000 / 15.1% y 1.142.000

TdN 6 (16 de abril): 9.7% y 1.270.000 / 16.7% y 1.236.000

TdN 7 (24 de abril): 10.3% y 1.365.000 / 16.6% y 1.243.000

TdN 8 (1 de mayo): 10.2% y 1.378.000 / 17% y 1.292.000

TdN 9 (7 de mayo): 10.7% y 1.437.000 / 16.4% y 1.175.000

TdN 10 (14 de mayo): 10.1% y 1.320.000 / 18% y 1.307.000

TdN 11 (21 de mayo): 12.5% y 1.593.000 / 21.3% y 1.606.000 (mejor dato)

TdN 12 (28 de mayo): 11.1% y 1.366.000 / 16.6% y 1.225.000

TdN 13 (4 de junio): 10.8% y 1.355.000 / 17.3% y 1.207.000

TdN 14 (11 de junio): 11.2% y 1.421.000 / 17.2% y 1.235.000

A falta de ver cómo funciona el regreso del Gran Hermano original, de nuevo con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, Supervivientes vuelve a ser el modelo a seguir de Telecinco por unos números que se hacen difícil de igualar por cualquier otra oferta de su catálogo. Toca ahora ver qué rumbo sigue con sus All Stars, por otro lado, en unas semanas de descanso y con ello de menor nivel... pero con la Eurocopa como posible rival.

Telecinco no pierde el ritmo ni al público potencial; y habrá que esperar a ver si, en cambio, sí se deshace de los vicios de esta última edición.