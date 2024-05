'Supervivientes 2024' detalla la fuga de Ángel Cristo y él se vuelve a rebelar contra el reality: “No mintáis a la gente”

“No me gusta empezar los programas así, pero hoy tengo que ponerme serio” arrancaba diciendo Carlos Sobera en la undécima gala de Supervivientes 2024: Tierra de Nadie. Una esperada entrega por los seguidores del formato a los que se les habían adelantado las imágenes de la inédita fuga de Ángel Cristo de la playa delimitada por el reality.

Por lo que el equipo del programa decidió empezarlo narrando, de forma cronológica, todo lo ocurrido con el hijo de Bárbara Rey: “Ángel ha infringido la zona de seguridad y ha permanecido en paradero desconocido durante más de tres horas. Tres larguísimas horas”, relataba el presentador.

Algo que “jamás había pasado en la historia de Supervivientes” y que, para mayor gravedad, había “atravesado una zona muy peligrosa poniendo en riesgo su vida y la vida del equipo que tuvo que salir en su búsqueda”. Para que los espectadores se hicieran una idea del recorrido de “extrema peligrosidad porque está llena de barrancos, fauna salvaje..” hecho por el fugitivo, en pantalla mostraron un plano:

Sobera continuó: “La situación ha generado mucha angustia a la organización hasta que al final fue localizado en perfecto estado. Está bien”, subrayó y mostró a Ángel aislado del resto de compañeros.

Por lo que el programa tomará medidas: “Infringir las normas del programa con una imprudencia de este calibre, va a tener consecuencias y graves para él” que desvelarían al final de la gala. Antes mostrarían todas las imágenes, en orden cronológico, de la fuga.

Todo ello, excepto los vídeos de los cuerpos de seguridad hondureños que acudieron al rescate: “Porque son cuerpos de seguridad”, recalcó el presentador y no está permitido mostrarlos. Aunque horas antes, la cadena había cebado lo ocurrido con precisamente esas imágenes “a lo Rambo”.

Ángel pide disculpas y se rebela contra el programa: “¡No mintáis”

Antes de narrar todos los hechos, Sobera conectaba con Ángel que estaba aislado: “Antes que nada quiero pedir disculpas a la organización, al programa, a todos los que se han preocupado por mí porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente”.

Continuó expresando las razones de su fuga: “Psicológicamente me encuentro al límite de la situación. Físicamente me encuentro fuerte pero psicológicamente ya no. Se han sobrepasado unas líneas rojas para mí que nunca pensé que llegarían. Han pasado cosas frente a las cámaras pero no todas se pueden registrar. He sentido la necesidad de desaparecer y encontrar el silencio sin importar lo que me pudiera ocurrir”.

Momento en el que el presentador le indicaba que esos actos tendrían consecuencias, y al escuchar tal palabra, Ángel se rebeló: “Me dan igual las consecuencias que tenga, entonces también deberíamos hablar de cuando Arantxa del Sol me pegó y no hubo consecuencias sobre eso. Para unos sí y para otros no”. Sobera le indicó que la presentadora estaba “fuera del concurso” desde que tuvieron conocimiento de lo ocurrido pero él insistió en que la dejaron concursar dos semanas más: “No mintáis a la gente”, repetía y cortaban la conexión.

La discusión que desencadenó la fuga de Ángel Cristo

Desde que el pasado domingo, Ángel y Aurah recorrieran el Puente de la Concordia un final feliz, la tensión entre ambos siguió creciendo en la playa hasta que la influencer aseguró que entendía a la madre de su hija, que entendía que no la viera. Eso desembocó en una grave discusión: “Eres una desgraciada, indigente mental. Es lo único que sabéis hacer las mujeres, pisar a los hombres. Eres gentuza”.

Al conectar de nuevo, el concursante argumentó su reacción: “Llevo 4 años viendo a mi hija 30 horas al mes, mi ex mujer me denunció por violencia de género falsamente y salgo inocente. Aurah dice 'pobrecita, te mereces ver a tu hija 12 días al año en total'. Con Aurah hablé lo que viví. Hace unos años sufrí un ictus por firmar un convenio engañado. Cada día que estoy aquí no sé cómo está mi hija pequeña. Ella no tiene que volver a nombrar a mi familia. Pago la culpa y mi concurso ha terminado aquí”, zanjó.

Por su lado, Aurah pidió disculpas: “Me acabo de oír y me doy vergüenza, siento nombrar a esas personas. Todo lo que sé y dije él mismo lo ha contado delante de una cámara, lo que he dicho que está mal hecho y pido perdón a él también, pienso que ya se ha visto”.

