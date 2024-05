'Supervivientes 2024' asustó con la “prórroga” de abandono de Arkano y la confesión escatológica de Ángel

La noche de la undécima Supervivientes 2024: Conexión Honduras se giró a causa de un bajón inesperado en directo: el de Arkano que transmitió su deseo de abandonar.

Tras 75 días de aventura, al rapero le superó todo lo que estaba viviendo, entre peleas con compañeros, pruebas desgastantes y recuerdos de su familia y se derrumbó por completo pidiendo marcharse esa misma noche.

Además, el reality también vivió otro momento surrealista durante el Puente de la concordia que cruzaron Aurah Ruiz y Ángel Cristo, en el que podían haber limado asperezas, pero lejos de ello, él prefirió sacar a la luz un secreto escatológico.

La petición de abandono de Arkano: “No puedo seguir, es un infierno”

Tras un rifirrafe en directo con Aurah, bajo un calor sofocante y antes de una prueba que exigía un esfuerzo titánico para ellos, Arkano se vino abajo.

El cantante tuvo un bajón anímico que Laura Madrueño no pudo controlar y que, al prestarle el micrófono, hizo que las lágrimas le brotaran sin parar al comunicar su deseo de abandonar: “No quiero seguir, no quiero, es tiempo perdido para mí, es tiempo que no vuelve”.

Y al ponerle palabras a su angustia, el momento empeoraba: “Me sabe mal estar así, que no se preocupe mi familia. Quiero hablar con el programa que me digan cuánto tengo que pagar por irme de aquí. No puedo, es un infierno”, aseguraba mientras la presentadora le animaba pero él acababa saliendo del lugar para ser atendido por el equipo.

Al conectar con plató, Sandra Barneda lamentaba la decisión y descubría que la madre de Arkano estaba viajando esa misma noche para reencontrarse con su hijo.

Sin embargo, durante toda la noche estuvieron informando del avance del concursante, mientras era atendido por la psicóloga del programa, sin éxito a la hora de convencerle para continuar con la experiencia.

Tras ver a Arkano totalmente desesperado, también el resto de compañeros se venía abajo. Aurah se tendía en el suelo llorando y Blanca empatizaba. Una situación en la que Sandra y Madrueño intentaban animarles realzando los logros de cada uno de ellos.

Barneda logra una “prórroga” antes del abandono de Arkano

Casi al final de la entrega, Barneda se volvía a poner en contacto con Arkano que ya había tomado una decisión: “Ahora que estoy algo más sereno quiero transmitir que no puedo más. Esto está siendo un infierno mental para mí. El no poder más, el explotar y no poder seguir adelante. Lo siento mucho, lo último que quiero es perjudicar al programa”.

Ante la angustia del concursante, la presentadora mostraba su comprensión y le preguntaba por la preocupación que no le dejaba continuar: “Sobre todo pienso que el tiempo no vuelve. Quiero aprovechar el tiempo que me queda con los míos, con mis padres, mi novia.... y mi tiempo aquí ya ha finalizado. Estoy en un bucle en el que no quiero perder el tiempo y estoy intentando poner buena cara hasta que al final he explotado. Sandra no puedo más. Quiero irme. Quiero volver, estar bien, ir a terapia, lo necesito. Y arreglar muchas cosas. Quiero irme del mejor modo posible pero quiero irme”.

En ese instante, Barneda permitió que Laura Matamoros hablara con él, ya que había asegurado que podía convencerle: “Estás haciendo un concursazo, esto es día a día. Recuerda lo que hablábamos, día a día. Mira la luna que te la comes, aguanta que el tiempo pasará y te arrepentirás, eres un jodido campeón. Eres increíble, día a día. Tienes que seguir dándolo todo”, exclamaba y provocaba la sonrisa del rapero.

Al ver que él cambiaba su expresión, Barneda le pedía que aguantara 48 horas para tomar la decisión definitiva y él aceptaba comunicarla el próximo martes. Algo que garantizaba que el concursante se reencontrara con su madre que podría volver a darle energía.

El surrealista 'Puente de la concordia' entre Aurah y Ángel: “Ella se tira pedos”

El programa propuso a Ángel y Aurah que cruzaran el puente de la concordia para intentar hacer las paces con un abrazo final o seguir sin dirigirse la palabra.

Para ello les dejaron escuchar varias de sus discusiones. “Si admites públicamente que intentaste manipularme sería de más hombre” empezó diciendo ella pero él no estuvo de acuerdo: “Eres una superficial, egoísta que te crees superior a los demás. Un producto de la televisión y las redes sociales que tienes todos los cartuchos quemados. Una pija de Instagram”.

A lo que ella respondía que él venía por ser “hijo de su madre” pero nada más. “Hasta el jueves pasado me dolía perder tu amistad, has sido desleal y ya me da igual”, aseguraba tras escuchar que él se arrepentía de que escogerla como dama de honor.

Tras una trifulca, él amenazó con decir algo que podía hundir la imagen de su compañera y acabó haciéndolo: “Es algo de lo que jamás se va a poder recuperar, puede que hasta quiera abandonar. Aurah se tira pedos” y tras confesarlo se empezó a lavar los dientes.

Una situación totalmente surrealista que provocó la desgana de la canaria. “Pensaba que eras real, toda la playa me decía que me ibas a traicionar y me la he comido. Te lo juro que no quiero saber nada, estoy flipando”. Madrueño le pedía que dejara de lavarse los dientes y él lo hizo.

Más allá del tema escatológico, el hijo de Bárbara Rey pidió no hacer más cosas así: “No quiero hacer nada más de este tipo, estáis perdiendo el tiempo. Es verdad lo que digo, que se tira pedos. Yo también me los tiro, pero ella no quería que nadie lo supiera. Que esto me cansa, que lo hago por vosotros”, lamentaba sobre el puente de la concordia.

Finalmente cada uno se fue por su lado, mientras Madrueño defendía que “todos somos personas” y tenemos las mismas necesidades.