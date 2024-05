Ana Herminia explica por qué no volverá a defender a Ángel Cristo en el plató de 'Supervivientes': “Doy un pasito atrás”

Ana Herminia no volverá a defender a Ángel Cristo en Supervivientes 2024. La noticia la dio ella misma hace unos días en el canal del youtuber Ricky García, donde dijo que ha decidido dar “un pasito atrás” y no acudir más al programa de Telecinco. “Ángel no va a tener defensa (...) Cuando no vean defensores en plató ya saben por qué”, aseguró durante la entrevista. Además, reconoció que deja los platós por petición petición de su hija: “Mi hija me lo pidió: 'Por favor mamá, no quiero que vayas más”.

Ana Herminia no sabe cómo recibirá al hijo de Bárbara Rey cuando éste vuelva a España, pero su intención es estar “en la puerta de Telecinco” esperándole. Hasta entonces, prefiere estar lejos de los focos y distanciarse de la última polémica con Arantxa del Sol, pues los rumores la relacionan con el marido de la modelo, Finito de Córdoba. De hecho, la semana pasada contó entre lágrimas en De Viernes que la exsuperviviente la atacó “de forma muy bajuna” tras la gala del reality, y añadió que estaba “muy cansada de este machaque”.

Por tanto, este asunto, la exposición mediática a la que se ha sometido y todo lo que se ha dicho sobre Ángel Cristo desde su entrada en Supervivientes habrían afectado sobremanera a Ana Herminia. Tanto, que ahora mismo está de baja médica, como así contó este jueves el propio Ricky García a TardeAR: “De momento no va a ir a ningún plató. Es lo que tienen en mente ella y el médico. No es una cosa de ella, sino que es cosa de un médico que le ha dado la baja”.

“Está en tratamiento médico, según dice ella”

Según el youtuber, se han sacado fotos de la hija adolescente de Ana María “sin pixelar” y se han “pasado muchos límites” que han llevado a la pareja de Ángel Cristo a “explotar”. De ahí su decisión de apartarse de las cámaras de televisión. Al menos, por ahora. “Ella no tiene previsto seguir en la tele (...) ”¿Algún día la podremos ver sentada en un plato? Pues no lo sé. Tampoco vamos a ser ingenuos: dependerá de la cantidad, como todo el mundo“, dijo García.

Después, en plató, Antonio Montero contó lo que había podido descubrir por parte de la propia Ana Herminia: “Está en tratamiento médico, está de baja médica, según dice ella misma. Le han afectado un poco psicológicamente los últimos acontecimientos. Ella se ha sentido atacada. Es una situación difícil de asimilar, pero quiere respetar el que Ángel esté allí. Quiere que Ángel termine su concurso, que no le afecte nada de lo que ella pueda hacer o decir”. De hecho, según el tertuliano de Telecinco, Ana Herminia “da la razón” a Barbara Rey por una frase que pronunció la vedette en su día: “La fama te sube, pero luego te destroza”.

Otra colaboradora de TardeAR, Silvia Taulés dijo que había hablado con personas que conocen a Ana Herminia “desde hace 20 o 30 años”, y que ninguna le había dado una buena opinión sobre ella: “Nadie me ha hablado bien de ella. Me dicen que este protocolo que ha seguido con Ángel es algo que se ha repetido en toda su vida. O sea, pareja que ha tenido y amigos que han tenido han terminado enfrentados con sus familias. Te acercas a Ana Herminia y parece que acabarás peleado con tus padres y tus hermanos”.