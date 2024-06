'Supervivientes 2024' expulsó a uno de sus titanes solo “por 13 votos” y alzó a sus cuatro finalistas

“Este no es un domingo cualquiera, es la semifinal de una edición épica de Supervivientes” exclamaba Sandra Barneda para dar comienzo a la última gala dominical que ella conduciría. Una entrega que arrancó con Marieta, Pedro García Aguado, Arkano, Torres y Gorka como protagonistas pero que acabó solo con cuatro de ellos.

Ocurrió tras una última expulsión que hizo historia al estar tan ajustada en votos que la organización tuvo que hacer recuento durante la publicidad y al regresar concluyeron que el salvado lo hacía solo por 13 votos de diferencia.

Todo ello, tras anunciarles que ese iba a ser el último día en playa porque esa misma noche cogían un vuelo para España. A la vez que los nuevos concursantes de Supervivientes All Stars cogían otro para Honduras.

La expulsión histórica de Gorka: “¡Por solo 13 votos!”

Gorka, Torres y Pedro eran los nominados con unos porcentajes que mostraban cómo el público tenía claro a quién salvar: Un 52%, frente a un 27% y 21%.

Los tres se subieron a la plataforma de salvación, encima del mar, y escucharon cómo era el coach el salvado por la audiencia. Algo que provocaba la euforia del afortunado: “¡Es el premio a la lucha constante, me lleváis en volandas, vamos a la final”.

Tras la noticia, Barneda añadía más alegría a la hazaña y comunicaba a Pedro que ya era finalista, como también Marieta y Arkano. Algo que celebraron los tres abrazados.

Seguidamente se abrieron votaciones para salvar a Gorka o a Torres y cuando pasaron unos minutos, al cerrarlas, la presentadora comunicaba la estupefacción del equipo: “Cerradas las votaciones: ”Durante la publicidad hemos tenido que recontar los votos. Entre el finalista y el expulsado hay solo 13 votos de diferencia. Hemos recibido cientos de miles de votos esta noche. El salvado, el cuarto finalista ha obtenido un 50,003% está tan ajustado que hemos tenido que ir a décimas. El expulsado ha obtenido un 49,997. ¡No había pasado nunca!“.

Finalmente, Barneda sentenciaba: “El público ha decidido con sus votos que se salve Torres”. Algo que provocaba las lágrimas del salvado que se abrazaba a Gorka.

“Lo siento muchísimo Gorka”, decía la propia Madrueño con la voz rota. Mientras él se dirigía a todos para despedirse: “Quiero felicitar a los cuatro finalistas. Esta aventura, si alguien cree que no es real tengo que decir que todo lo contrario. Se pasa fatal. Es la más difícil que he hecho. La he disfrutado, no estoy triste, voy a casa con lo que más quiero en el mundo. Muchísimas gracias a todos”.

Los cuatro finalistas: Marieta, Arkano, Torres y Pedro

En dos parejas tuvieron que enfrentarse a la Noria Infernal. Torres contra Pedro y Marieta contra Arkano. Los primeros duraron casi dos minutos, hasta que el coach se cayó. Los segundos duraron menos, hasta que ella pidió frenar por sentir mucho marea y ganas de vomitar.

De forma que Arkano y Torres se volvieron a subir a la prueba más dura, con el triunfo del bombero que engrosaba su récord propio y el del programa sumándose un collar más de líder.

Blanca, en plató: “No tenía idea de moverme en un reality”

Blanca también regresó a plató y tras saludar a todos los que habían acudido a darla la bienvenida, quiso dejar un mensaje a la audiencia, tras sus varias vidas en el programa: “Cuando todo parece perdido siempre hay una luz que puede brillar. Y si todo sale bien puede tocarte”.

Al reflexionar sobre sus puntos débiles: “Mi espada de Dámocles era pensar en el tiempo que me perdía de mis niños. Nunca me había ido tanto tiempo. Ha sido con lo que he tenido que lidiar. Pero tenía que aceptar esta oportunidad y yo cuando hago las cosas las hago a tope”.

Así como también concluyó que al principio no estaban muy cómoda porque sentía que no se movía bien en el terreno “por no tener ni idea de moverme en un reality como este.

Laura Madrueño vuelve a apagar la Palapa

Madrueño repetía el ya clásico apagado de la Palapa: “102 días han pasado desde que encendiéramos por primera vez la Palapa para recibir a 20 nuevos valientes que se atrevían a formar parte de Supervivientes. Hambre, cansancio, desidia que se convertían en sus enemigos. La valentía, superación y el coraje y la lucha les hacían sobreponerse y continuar logrando convertirse en ejemplos de la palabra sobrevivir”.

Y continuaba: “Apagamos la palapa y dejamos entre estos muros las historias de los 20 valientes. Una palapa muy especial que hoy se apaga después de haber hecho historia. Gracias a todos por acompañarnos en las casi 200 horas de directo. Infinitas gracias al equipo humano que me acompaña cada día y haberme cuidado”.

“Ahora sí, equipo, apagamos las antorchas. Ellos son los absolutos protagonistas. Gracias a todos los que están aqui y los que están en la salas, cocinas... ”, decía mientras mostraba las caras de los de detrás de las cámaras.