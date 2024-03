Sandra Barneda advirtió a Rocío Madrid por sus “graves acusaciones” y dio un corte a Nagore en 'Supervivientes'

La edición de Supervivientes: Conexión Honduras de este domingo 24 de marzo estuvo marcada por el anuncio de Marieta como nueva concursante y también por la expulsión definitiva de Rocío Madrid, la primera 'robinsona' en abandonar la isla por decisión del público. Pero antes de conocer el veredicto, la participante se enfrentó a un correctivo de Sandra Barneda por una acusación a sus propios compañeros que la presentadora creyó desmesurada.

En una de las conexiones del plató con Playa Limbo, la ex de Crónicas Marcianas habló de la difícil convivencia de los últimos días con Kiko Jiménez, Laura Matamoros y Lorena Morlote. Una situación que la colaboradora televisiva llegó a definir como “bullying” por parte del resto de concursantes, y que complicaban su estancia en el programa.

“Estoy sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida”, dijo Rocío Madrid, ante el asombro de Kiko: “Te has pasado, eso está fuera de lugar”. En esas, Barneda tomó la palabra para pedir explicaciones: “Acabas de hacer una acusación muy grave. ¿Por qué has dicho eso?”, le preguntó.

“Desde que llegué están criticándome, hablando en voz baja poniéndome como un trapo, cero cariño y cero comprensión... Hay mucha maldad y ellos tres se han puesto de acuerdo para hundirme. El objetivo de ellos es que me hunda y me quiera ir”, explicó la afectada, a lo que su compañero respondió que se trata de cuestiones de convivencia propias de todo reality y le pidió rectificar.

También se defendió de las acusaciones Laura Matamoros: “La única que se ha apartado eres tú (...) Le estás dando la vuelta al asunto”. “La palabra bullying es muy fuerte. No voy a consentir que nos acuses de que te hacemos bullying”, añadió.

El programa continuó dando vueltas al asunto en la siguiente conexión, cuando Barneda planteó a Rocío Madrid si quería “matizar” su acusación. “Yo, sinceramente, sí lo he sentido así. Sé que es una acusación muy grave, pero para que yo diga esto es porque de verdad lo he sentido”, dijo la participante, reafirmándose.

Finalmente, la presentadora de Conexión Honduras quiso lanzar un aviso a los supervivientes, con el foco puesto en una de ellas: “Quiero que hagáis un compromiso para poner tierra de por medio a todo lo que está sucediendo. Creo que son acusaciones muy graves, tenéis que gestionarlo mejor y tenéis que dar ejemplo a toda la gente que nos está viendo. Aunque no tengáis el ambiente adecuado, no hagáis este tipo de acusaciones. Va por todos”. El conflicto quedó zanjado con un abrazo de los tres a una emocionada Rocío Madrid.

Sandra Barneda, a Nagore: “Espero que si algún día vas a 'SV', no te pase”

Este no fue el único 'corte' de Sandra Barneda en la gala dominical de Supervivientes, y también Nagore recibió un pequeño correctivo de la presentadora en plató. Ocurrió tras analizar la situación de Carmen Borrego, con quien la tertuliana se mostró crítica por sus continuos amagos de abandono y por la decisión del programa de apartarla temporalmente.

“No pongo en duda nada. Pero a mí esto de 'ahora me aparto', 'ahora vuelvo'. Yo esto no lo aceptaría, pero como no soy la médico del programa... A mí esto no me gusta. Si todos hicieran esto, se recuperan y luego vuelven. Lo siento, pero no”, opinó la colaboradora, que poco antes había comentado que “no me gustan los concursantes que quieren abandonar continuamente”.

“Nagore, entiendo que no te guste. Espero que si algún día concursas en Supervivientes recuerdes que acabas de decir que no te gusta que se les aparte. Espero que no te pase”, le replicó Barneda, al tiempo que explicó el modo de proceder de la organización: “Igual que se hizo con Zayra con un tema físico, se está haciendo con Carmen por un tema emocional. No se le va a dar más tiempo que el que necesita, y veremos qué es lo que dictaminan [los médicos]”.