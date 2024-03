'Supervivientes 2024' aparta a Borrego, anuncia a Marieta ('Tentaciones 7') como concursante y tiene primera expulsada

La tercera entrega de Supervivientes 2024: Conexión Honduras trajo con ella la primera expulsión de la edición. Tras el destierro de Lorena Morlote en playa Limbo y la siguiente marcha de Rocío Madrid, las dos se expusieron al televoto junto a Kiko Jiménez. La que tuvo menos apoyo fue Rocío que agradeció abandonar su pesadilla.

El otro gran nombre de la noche fue del de Marieta de La isla de las tentaciones 7 que se convirtió en la nueva concursante del reality de aventuras, al ser anunciada como la sustituta de Zayra Gutiérrez que se vio obligada a abandonar por motivos de salud. Esta última acudió a plató para explicar lo “mal que se sentía” por tener que irse y hasta tuvo que marcharse de plató por no aguantar los dolores de espalda.

Mientras, la que ocupará su lugar, aparecía en el plató del programa junto a Sandra Barneda, con la que había vivido su estancia en República Dominicana en el otro formato: “Todavía no lo he asimilado, solo te digo que cómo la lío. La líbido la voy a olvidar allí”, bromeó la nueva concursante.

Para acabar, Carmen Borrego también se sumó a la lista de protagonistas de la entrega, por empezarla apartada del grupo tras pedir una barca para marcharse.

El equipo médico aparta a Carmen Borrego por el momento

“Carmen Borrego está fuera de la playa y en observación médica” empezaba anunciando Barneda al arranque de la noche y mostraron unas imágenes en las que la concursante se quejaba de su estado: “Estoy físicamente y mentalmente mal, no puedo más. Me asfixio. Me estoy muriendo por favor os lo ruego, me subo a la barca y me voy”.

Así hizo y fue apartada del grupo para que el equipo médico la atendiera. Por lo que, minutos más tarde, la presentadora conectaba con ella para conocer su estado tanto físico como anímico: “Carmen: Sé que el doc y la psicóloga están ayudándome, no he tirado la toalla, tengo un bache en el camino y espero y deseo poder superarlo”, subrayó.

Y argumentó su actitud: “Llegar hasta aquí ha sido durísimo, tomar la decisión primero por miedo, y acabarlo aquí no sería el final deseado, tengo que seguir el recorrido y lo que me está dando este programa de verdad es mucho. He venido con una mochila muy llena, pero pensé que podría ser bueno vaciarla aquí, pero de repente la cabeza no me está ayudando”.

Cuando la presentadora le preguntó por su madre, ella se derrumbó: “El problema es si soy capaz de sacar fuera lo que ha sido ella para mí. Le pido fuerzas cada día, sé que me va a ayudar. Me cuesta no conciliar el sueño, el hambre y que la mente se me ha ido fuera, muy arriba”, lamentó secándose las lágrimas.

Por lo que Barneda leyó el diagnóstico del equipo médico: “La concursante presenta un cuadro de ansiedad por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien físicamente se encuentra bien no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Tiene que ser apartada del grupo y atendida por la psicóloga y el equipo médico en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso”.

La presentadora indicó que seguiría en las mismas condiciones alimentarias del resto de compañeros y la concursante deseó que le dejaran quedarse más adelante.

Rocío Madrid agradece ser la primera expulsada

Con Laura Matamoros convertida en líder de su playa, los que se jugaban la primera expulsión de la edición eran Kiko, Rocío y Lorena. El primero en salvarse por la audiencia fue el novio de Sofía Suescun.

Por lo que solo Rocío y Lorena estaban en la cuerda floja, con distintos sentimientos ya que la peluquería quería quedarse y la actriz marcharse al estar sufriendo “lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida”, según dijo. “Ya os contaré con calma porque es alucinante. Ha sido un constante criticarme, cosas en voz baja, cuchicheando, cero cariño, cero nada..se han puesto de acuerdo para hundirme y quitarme las ganas”, lamentó mientras ellos desmentían sus palabras.

Minutos después, Barneda desvelaba el misterio: “El público ha decidido con sus votos que la primera expulsada definitiva sea Rocío Madrid”. Una sentencia que calmaba a la televisiva que no dejaba de agradecerlo. “¡Gracias España! Ya está, no podía más y tampoco me veía capaz de abandonar por cuestión de amor propio, esto se me estaba haciendo bola. Estoy feliz de irme, qué ganas de ver a los míos, ¡qué descanso!”, concluía para despedir su pesadilla.