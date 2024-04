'El Hormiguero' opina de la pausa de Sánchez, con Juan del Val crítico: “Tiene algo de perverso e infantil”

La carta de Pedro Sánchez anunciando que abría un período de reflexión para valorar su permanencia como presidente del Gobierno sigue generando reacciones. Este viernes es Pedro Almodóvar quien se expresa en elDiario.es, y el jueves fue, lógicamente, asunto central de todos los programas de actualidad. Aunque con distintos tratamientos.

Por la mañana, ya recogimos cómo Silvia Intxaurrondo volvía a ser señalada por el PP tras preguntar a su portavoz por sus acusaciones a la familia de Sánchez. Por la tarde, Ana Rosa Quintana se lanzó contra el presidente en TardeAR, mientras Risto Mejide optó más por la ironía en Todo Es Mentira. Y por la noche, tomaron el testigo Iker Jiménez (mofándose de la medida junto a su mujer, Carmen Porter), y Juan del Val volvió a ejercer de portavoz de El Hormiguero.

El espacio presentado por Pablo Motos dedicó casi la mitad de su entrega (23 minutos de sus 56 de duración) a su 'Tertulia de actualidad', aunque no ha compartido ni un sólo vídeo de ella ni en su web ni en sus redes sociales. En esta ocasión, fue monotemática: el primer y único tema fue la determinación del presidente del Gobierno. El programa siguió el mismo desarrollo que cuando trataron el fichaje de Broncano por TVE para asegurar que “Moncloa interviene para hacerle daño a este programa”: Pablo Motos introdujo el tema, Cristina Pardo dio la información que se tiene, y luego abrieron el turno de opiniones, que esta vez fue mucho más amplio y variado. Y Juan del Val volvió a ser el más claro: “Tiene algo de perverso e infantil”.

El colaborador y guionista del programa volvió a llevar la voz cantante para opinar de la situación: “Yo puedo hablar de los hechos, y los hechos es lo que él cuenta en la carta. La primera valoración que hago es que la gente no anuncia una reflexión. Anuncia la decisión que ha tomado después de reflexionar”. Del Val aseguró que el anuncio “carece de sentido”, dando su punto de vista sobre la admisión de la denuncia contra su mujer: “Lo dije hace un mes, eso no tiene recorrido judicial, al menos con la información que tenemos ahora”.

Del Val siguió su valoración, retomando la crítica: “Si por una denuncia que no va a ningún sitio, de una organización que evidentemente tiene muchísimos aspectos dudosos, el presidente del Gobierno se plantea dimitir; es una cosa que a mí me parece en principio infantil, es la primera valoración que hago. Luego a parte de eso creo que estamos en un tiempo en el que el victimismo se compra de una manera desaforada en España, y cualquier persona por el hecho de sentirse víctima se le da la razón. Y luego creo que en la carta hay algo muy perverso, que tiene que ver con volver a trazar una línea entre los buenos y los malos”.

Según el colaborador, esa carta divide: “Los buenos son los que a mí me apoyan, y los malos son los que ponen en cuestión cualquier movimiento que yo haga. Y por supuesto, se impide la crítica a cualquier cosa que pudiera haber hecho su mujer. A mí me parece que la carta tiene algo de perverso, tiene algo de infantil, y que por supuesto es imposible especular con lo que va a hacer el lunes Pedro Sánchez”.

Durante los 18 minutos restantes en los que El Hormiguero siguió centrado en su 'Tertulia de actualidad' tratando el tema, el resto de colaboradores también tomaron la palabra. Nuria Roca, para lamentar la “política de espectáculo” que para ella provoca esa carta, y asegurar que por parte de Pedro Sánchez “todo es un golpe de efecto” del que va a salir victorioso haga lo que haga, según su opinión. Cristina Pardo fue más analítica, recogiendo las reacciones y opiniones por parte del PP y del PSOE, creyendo que realmente no hay ninguna certeza.

Pablo Motos introdujo distintas hipótesis: “Una que es una carta que en realidad va dirigida a los jueces, a los medios de comunicación y a la oposición; que es por las elecciones catalanas para movilizar a la gente [a lo que Cristina Pardo dijo que esa no la veía clara]; que está volviendo a victimizarse, ya en las elecciones se victimizó como el monstruo de cinco cabezas y no sé qué, y movilizó a la gente”.

“Si su dolor es así, no entiendo por qué no se fue ayer”

Juan del Val volvió a tomar la palabra para criticar la decisión de Sánchez: “¿Qué necesidad tengo yo de saber, como ciudadano, que se lo está pensando? Yo puedo empatizar con Pedro Sánchez Pérez de Castejón si nos tomamos una cerveza, pero es que es el presidente del Gobierno. Me parece irrelevante que esté enamorado, no puede parar el país durante cinco días para ver qué termina haciendo”. A continuación, volvió a centrar su crítica en el victimismo: “La legislatura está endiablada y podría salir muy tocada después de las elecciones catalanas, por lo que apuesta una vez más por la dignidad, entendiéndola como el victimismo, que es algo que muchísima gente le ha comprado”.

Al final, aún repitiendo que no cree que la denuncia contra su mujer tenga ningún recorrido judicial, animó al presidente a dimitir: “Si su dolor es así, no entiendo por qué no se fue ayer, y mucho menos que haya ministros pidiendo darle cariño. A la persona lo puedo entender, pero nunca al presidente del Gobierno”.