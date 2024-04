El PP vuelve a apuntar contra Silvia Intxaurrondo tras preguntar por sus acusaciones a la familia de Sánchez

La carta de Pedro Sánchez alertando de estar al límite tras una denuncia de la extrema derecha, por lo que cancela su agenda y se toma unos días para pensar si continúa en el Gobierno, ha sido también en La hora de La 1 objeto de análisis político. El matinal de TVE ha recogido el texto del presidente del Gobierno, las reacciones del PSOE, y también las del PP, que le acusan de realizar “una estrategia política” y de “difamar” a Feijóo.

Como recoge elDiario.es, el propio pseudosindicato Manos Limpias ha admitido que su denuncia contra Begoña Gómez se basa “solo” en recortes de prensa que podrían ser falsos. Algo que en la cadena pública ha destacado la presentadora Silvia Intxaurrondo para contextualizar a sus espectadores: “Hay, no vamos a decir informaciones, porque son trolas del tamaño de una catedral, que son mentira. Hay informaciones que son falsas y que están en la denuncia”, ha introducido, como puede verse aquí.

Tras una amplia explicación y contextualización del tema, el presentador Marc Sala ha introducido una entrevista a Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular que este miércoles apuntó contra la familia de Sánchez (su mujer, su suegro, su padre y su hermano), y que este jueves en el programa se ha reafirmado en que desde el PP creen que es “un acto de victimización y profunda irresponsabilidad”.

Tras su primer monólogo, ha tomado la palabra Silvia Intxaurrondo, efectuando primero una pregunta de aclaración: “Señora Muñoz, acláreme una cosa: ¿Usted en este programa habla en nombre del Partido Popular?”, a lo que la entrevistada, visiblemente molesta, ha respondido: “Bueno, yo creo que no hace falta aclarar lo obvio. Soy una vicesecretaria general del Partido Popular”. Tras aclarar que sí, la periodista ha reanudado: “Se lo pregunto porque ayer acusó desde el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del Gobierno. Nos gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho, ha lanzado esa acusación, y cuándo van a presentar ustedes la denuncia”.

Ester Muñoz apunta contra Intxaurrondo: “No sé si le han pasado un argumentario”

En lugar de responder, Ester Muñoz ha acusado a Silvia Intxaurrondo de recibir un argumentario: “Yo no sé si usted pudo ver ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario. Yo ayer no acusé absolutamente a nadie de nada, y desde luego de ningún delito. Y por tanto, no hay ninguna denuncia que presentar”, ha asegurado, cambiando sus palabras del día anterior para afirmar que lo que hizo fue exigir a Sánchez que dé una rueda de prensa para dar explicaciones “sobre todos los escándalos que le rodean”.

La presentadora, sin embargo, no ha querido desviarse de su petición y ha insistido por segunda vez: “Se lo digo porque si usted lanza esas acusaciones, sin prueba alguna, sin denunciarlo en los juzgados, estaríamos ante una infamia”. Muñoz, sin siquiera dejar concluir a Intxaurrondo, ha exclamado: “Es que yo no he lanzado ninguna acusación. Yo he contado hechos que están publicados en los medios. Yo no he acusado de nada a nadie, he dicho cosas que están publicadas”, desviando el tema a que “en cualquier caso, lo relevante es la situación en la que deja al país Pedro Sánchez”.

Marc Sala ha recordado que en la carta el propio presidente del Gobierno les acusa de haber pasado líneas rojas junto a Vox, preguntándole como portavoz del partido si se han pasado líneas rojas. Ester Muñoz ha responsabilizado a Sánchez: “Quien ha puesto el listón en las líneas rojas, sobre todo con familiares, ha sido precisamente el presidente del Gobierno y el Gobierno”.

Silvia Intxaurrondo ha retomado, optando por acudir a las propias palabras de la entrevistada: “Señora Muñoz, le voy a recordar lo que usted misma dijo ayer en sede parlamentaria. Es una declaración literal: 'A su suegro que se enriquece con esas saunas que todos conocemos, a su padre que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos y escándalos en torno a su mujer'”, tras lo que ha insistido: “Pruebas sobre estas informaciones o acusaciones que usted lanzó en sede parlamentaria es lo que yo le pedía. Pruebas, o al menos que recurran a la justicia”.

Tras escuchar sus propias palabras, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP ha vuelto a interrumpir a la presentadora: “Señora Intxaurrondo, no son acusaciones, no son acusaciones”, ante lo que Intxaurrondo se ha sorprendido: “Hombre... 'su padre que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano que se muda a Portugal para no pagar impuestos'”, pero Ester Muñoz ha elevado el tono para hablar sobre ella: “Señora Intxaurrondo, lo siento mucho, no son acusaciones, yo me he hecho referencia a cuestiones que conoce todo el mundo y que están publicados” (sic.), pidiendo a Pedro Sánchez que lo que tiene que hacer es desmentir cuestiones que están publicadas, pero sin tomar en consideración si lo publicado es real.

