Si 'Respira' te deja sin aliento, aquí tienes 6 series médicas que pasaron consulta en la TV española

Los hospitales son una fuente inagotable de historias para los guionistas de series. Este viernes 30 de agosto se estrenó Respira, otra de esas series que transcurren allí donde empieza y acaba la vida, donde se llora de alegría y felicidad. No hay muchos más lugares en los que esto ocurra.

El nuevo drama médico de Netflix lleva la firma del creador de Élite Carlos Montero, tiene producción española y está protagonizado por un reparto de lujo con Najwa Nimri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Lua y Alfonso Bassave.

Respira es otro claro ejemplo del potencial de los dramas médicos, un género habitual dentro y fuera de nuestro país. Del exterior han llegado series tan exitosas y recordadas como House, Urgencias, Scrubs, The Good Doctor, New Amsterdam y Anatomía de Grey, aunque otras, quizás menos populares, también gozan de una excelente reputación como Esto te va a doler, The Knick, Jackie, Nip/Tuck y la mítica M.A.S.H., que nos ofrece una mirada distinta (y totalmente vintage) sobre esta temática tan trillada y, en ocasiones, falta de originalidad.

España se sumó a la moda de los dramas médicos con títulos que han hecho historia. Sería injusto no mencionar en este artículo a Médico de familia, pero aquella serie, un auténtico fenómeno de masas con audiencias millonarias en Antena 3, no trascurría en quirófanos o salas de urgencias. Había poca sangre en la bata de Nacho, el carismático doctor al que interpretaba Emilio Aragón.

La mejor embajadora del género en nuestro país es Hospital Central. La exitosa ficción de Telecinco (cadena en la que se emitió desde el año 2000 hasta 2012) cumple de principio a fin lo que se le puede pedir a un drama médico. Pero no es el único ejemplo. Hay unas cuantas series médicas en el catálogo de la televisión española, y de hecho se aprecia una evolución del género que las has llevado hasta las plataformas, con Respira ahora como ejemplo principal, y Madres como referente del salto de la televisión lineal al streaming.

Destacamos a continuación 6 series españolas que transcurren en los pasillos de algún hospital.

'Hospital Central' (2000-2012)

Hasta 20 temporada se grabaron de Hospital Central, la serie de médicos más exitosa de la televisión española. Telecinco emitió un total de 300 episodios de esta ficción ambientada en un complejo hospitalario de Madrid en el que los dramas y las alegrías se mezclaban con las vidas de los personajes. María Casal, Sergi Mateu, Jordi Rebellón, Rosa Mariscal, Antonio Zabálburu y Fátima Baeza, entre otros, encabezaban el reparto principal de Hospital Central.

Dónde la puedes ver: En Mitele y en Amazon Prime Video.

'MIR' (2006-2008)

En vista de que Hospital Central estaba siendo un éxito de audiencia, Telecinco decidió apostar fuerte por un género que también estaba triunfando más allá de nuestras fronteras. La cadena de Mediaset se alió con los creadores de esta serie para lanzar Médico Interno Residente, más conocida como M.I.R., una ficción que ponía el foco en cinco jóvenes que estaban dando sus primeros pasos como sanitarios. En cierto modo, M.I.R. es la versión española de Anatomía de Grey, aunque no tuvo tanta suerte como esta, pues su emisión quedó interrumpida al no alcanzar los índices de audiencia esperados. Amparo Larrañaga, Daniel Freire, Ruth Díaz, Rodolfo Sancho, Pau Roca, Nuria Gago, Lluís Marco y Beatriz Argüello protagonizaron la serie.

Dónde la puedes ver: En Mitele.

'Pulseras rojas' (2011-2013)

Aunque también transcurre en los pasillos de un hospital, Pulseras rojas nos ofrece una visión del género completamente distinta. La ficción dirigida por Albert Espinosa y Pau Freixas no está protagonizada por los médicos del centro sino por sus pacientes, por los jóvenes que están ingresados en el ala de Pediatría. Los 28 capítulos de esta serie de la cadena catalana TV3 recibieron excelentes críticas. Pulseras rojas puso todo el acento en actores poco conocidos que, a partir de entonces, se abrieron paso en el mundo de la interpretación, como Àlex Monner, Igor Szpakowski, Joana Vilapuig, Mikel Iglesias, Marc Balaguer y Nil Cardoner.

Dónde la puedes ver: En Amazon Prime Video, Filmin y Atresplayer.

'Centro médico' (2015-2019)

No es esta una serie que se caracterice por tener el reconocimiento de la crítica, pero Centro médico es otro drama médico que cumple con los principios del género. La serie se emitió cada día en las tardes de La 1 durante cuatro años, de ahí que tenga casi 1.200 capítulos. En ellos recurre a la técnica del falso documental para contar historias clínicas que ocurrieron en la realidad. Por su rodaje pasaron centenares de actores, como Charo Molina, Jordi Mestre, María Pedroviejo y Ana Cela.

Dónde la puedes ver: En RTVE Play.

'Hospital Valle Norte' (2019)

Después de apostar por Centro médico durante tantísimas tardes, TVE abrió su prime time a otra serie del género. Llegó así Hospital Valle Norte, un drama en el que la actriz Alexandra Jiménez interpretaba a una brillante cirujana que se enfrentaba a todo tipo de retos al incorporarse a este centro sanitario. La serie solo aguantó en antena una temporada (10 capítulos) debido a su fría acogida entre los espectadores.

Dónde la puedes ver: En RTVE Play.

'Madres: Amor y vida' (2020-¿?)

Madres es posiblemente el primer drama médico español nacido bajo la colaboración de un grupo de televisión (Mediaset) y una plataforma de streaming (Amazon Prime Video). La serie transcurre en los pasillos del Hospital Los Arcos, donde coinciden varias madres que tienen allí ingresados a sus hijos. Belén Rueda, Aida Folch, Carmen Ruiz, Rosario Pardo, Antonio Molero y Alain Hernández protagonizan esta historia que se ha desarrollado a lo largo de cuatro temporadas (la última de ellas no se llegó a emitir en Telecinco). Ni la cadena ni la plataforma han aclarado si habrá más capítulos.

Dónde la puedes ver: En Amazon Prime Video.