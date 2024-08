'GH 2024' tiene listo su estreno en Telecinco con Jorge Javier, novedades y secretismo con sus concursantes

Gran Hermano vuelve a Telecinco siete años después de su última edición. El “padre” de todos los realities se estrena este próximo jueves 5 de septiembre, tras anunciar en mayo que Jorge Javier Vázquez volverá a ser su presentador y estará acompañado por Ion Aramendi al frente de los debates.

El formato original con anónimos regresa a la cadena de Mediaset tras su adiós forzado en el año 2017, después del abuso sexual dentro de la casa de José María López a Carlota Prado. Aunque su productora Zeppelin TV (Banijay Group) fue también condenada por ello, el cierre del caso fue suficiente para que cadena y productora se lanzasen poco después recuperar la marca en el 2023, primero con GH VIP 8 y luego con GH Dúo 2.

Será la decimonovena edición de GH, y antes de su estreno en la noche de Telecinco la cadena ya ha ido calentando el ambiente a través de Mitele con especiales de adelanto de su casting, que han supuesto el “debut” de Jorge Javier, y le han permitido evidenciar su éxito social: sus citas por toda España han sumado más de 100.000 candidatos, con perfiles de todo tipo.

Precisamente eso, sus concursantes, son el gran secreto que GH 2024 parece querer guardar hasta la misma noche de su estreno. Conocemos a sus presentadores, sabemos que su casa en Guadalix será la nueva que ya se construyó para GH VIP 8 y luego GH Dúo 2, aunque seguro que tendrá cambios y actualizaciones; pero por el momento no sabemos nada de sus participantes, ni tampoco de cuánto se alargará en la parrilla, suponiendo siempre que será alrededor de tres meses.

El regreso de Jorge Javier Vázquez a 'GH'

Seguramente el mayor aliciente de la nueva edición de Gran Hermano es el regreso de Jorge Javier Vázquez. En realidad podría decirse que no ha llegado a faltar, ya que la última edición con anónimos de 2017 la presentó él y ahora retoma con esta en 2024, pero lo cierto es que de las otras dos versiones del formato en 2023 se encargó Marta Flich, y Mediaset llegó a afirmar que sería su presentadora para toda la marca. Habrá que ver si el grupo establece la distinción en el sello GH entre anónimos (Jorge Javier) y famosos (Marta Flich), o le ceden todas las riendas al presentador.

Para Jorge Javier también es un estreno importante. Tras su etapa sin programas después del fin de Sálvame, época en la que estaba de baja después de que un medio publicase que Mediaset preparaba su despido (él mismo confirmó el lunes en su entrevista con Ana Rosa Quintana que fue responsabilidad del expresidente Borja Prado), Supervivientes 2024 demostró que para la “nueva” Mediaset sigue siendo su buque insignia, manteniéndose en el veraniego All Stars, y con el anuncio reciente de la renovación de su contrato de larga duración. Que Jorge Javier se encargue de Gran Hermano supone que vuelve a ser el presentador principal del formato principal de Telecinco, y despeja toda duda (si es que quedara alguna) de su vinculación con la cadena.

Una vinculación que actualmente tiene por duplicado, ya que presenta cada tarde El diario de Jorge; y que podría darse por triplicado si Hay una cosa que te quiero decir se estrena en este año 2024, algo factible si tenemos en cuenta que Telecinco ya lo promociona. Aunque él mismo había avisado de que en esta etapa de su vida quería estar más relajado y no tan volcado en el trabajo, Jorge Javier ha vuelto a tener mucha fuerza en Telecinco con un programa diario, el reality estrella, y un segundo prime time.

De 'Supervivientes' a 'GH' como salvación para Telecinco

Gran Hermano vuelve siete años después a una Telecinco que atraviesa un momento radicalmente distinto. En 2017 la cadena de Mediaset era prácticamente siempre líder, e imponía su modelo de parrilla basada precisamente en los realities y la recirculación en sus magacines. Ahora, Telecinco lleva sin liderar un mes desde octubre de 2021, y celebra simplemente situarse por encima del 10%, lejos del liderazgo que impone Antena 3 en base a su parrilla con Pasapalabra y El Hormiguero como puntales.

Por eso para Telecinco es vital que un formato que será hegemónico en su parrilla funcione. La cadena necesita otro salvavidas como este mismo año ya fue Supervivientes y su acertada versión All Stars. En esta “marcha atrás” en su idea televisiva, Mediaset vuelve a situar a los realities como punta de lanza no sólo para lograr liderazgos nocturnos, sino también para generar contenidos en el resto de sus programas diarios.

De hecho, esta vez también debería generar nuevos personajes. La apuesta por los anónimos fue desechada por Vasile en la anterior etapa del grupo, y ahora Mediaset la recupera con la esperanza de que también le recupere el papel que estos años había tenido La isla de las tentaciones: generar nuevos rostros que, por amor u odio, atraigan a su público y puedan recircular luego por el resto de sus programas. Aunque de facto eso suponga el regreso a la “antigua” Mediaset, cambiando El programa de AR por Vamos a ver, Sálvame por TardeAR, o el Deluxe por De Viernes.

La confianza en la versión original de Gran Hermano también implica rebatir esa idea de Vasile y demostrar que los realities con anónimos siguen interesando. Exceptuando La isla de las tentaciones, que es un formato muy distinto y que sí ha triunfado hasta el punto de acumular ya siete ediciones en Telecinco, el precedente más cercano y similar es el de Secret Story, que en realidad fue un GH con la misma productora Zeppelin sin usar su marca porque el juicio por el abuso sexual aún no se había cerrado. Tuvo dos ediciones: la primera en 2021 sí brilló (lideró con todas sus galas y promedió 17.3% y 1,7 millones), pero la segunda en 2022 lideró sólo la mitad de sus noches y dejó una media de 12.4% y 1,2 millones, en una televisión que todavía no estaba tan fragmentada como ahora.

Para su nuevo combate por las audiencias, GH 2024 tendrá un telonero fijo como es Babylon Show, que ha empezado con mal pie en el access, lo que suscita dudas de cómo le sentará al reality: si sus datos son débiles haría arrancar a las galas desde un dato muy bajo, aunque pensando muy positivamente quizás la expectación por Gran Hermano le dé al show de Carlos Latre un impulso extra. La lógica y tradición televisiva apunta más a lo primero, por lo que Telecinco también podría optar por recortar las noches de emisión de Babylon Show (como ya hizo con Cuentos Chinos) para empezar directamente la gala de GH a las 22:00 horas, aunque eso supondría enfrentarse a El Hormiguero. Y aún queda por ver cómo irá el nuevo programa de Broncano en La 1 de TVE.

El de Gran Hermano no es un “regreso” más, en esta fiebre revival que vive Mediaset y que se deja sentir también en Cuatro con las vueltas de Lo sabe, no lo sabe, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? o ¡Boom!. Con GH, el grupo se juega mucho por imagen y por rendimiento. Siete años después, el Gran Hermano original vuelve a ser la gran esperanza de Telecinco, y está obligado a no fallar.