Nuevo intercambio de Kiko Matamoros y Marta Torné tras sus palabras sobre “telebasura” y 'Babylon Show'

Marta Torné en es una de las piezas más importantes del nuevo Babylon Show de Telecinco. Aunque ella misma dejó claro en su atención inicial a los periodistas que no es la copresentadora del programa, en la práctica y como hemos podido ver en las primeras entregas se sitúa al lado de Carlos Latre y le acompaña como tal en muchos momentos.

En esa misma entrevista, al pedirle una valoración sobre el tipo de televisión que quiere hacer “la nueva” Mediaset y si por ejemplo sería posible hacer ahora un TNT, la actriz y presentadora realizó la siguiente reflexión, que recogemos literalmente:

“¿Pero un TNT o un Crónicas Marcianas es a lo que no quieren volver? Yo creo que hablan más de bajos perfiles de personajes del corazón. Los cambios son buenos y Babylon Show es una prueba real de ello, algo muy diferente a lo acostumbrado. Pero imagino que también hablaremos de Gran Hermano porque es la gran apuesta de otoño y que la telebasura, o de lo que se quiere huir, no tiene nada que ver con los realities. Se refieren más a esos perfiles más bajos de un corazón que ya no es corazón, sino otra cosa”.

Este jueves 29 de agosto, Kiko Matamoros aprovechó el mal inicio en audiencias del programa para apuntar contra Marta Torné. Lo hizo en base a esa respuesta, aunque sin usar literalmente sus palabras:

Al ver el revuelo que se estaba originando, Marta Torné ha respondido a Kiko Matamoros aclarando sus palabras: “¡Eso es falso! ¡Está descontextualizado! Vaya tela… Yo nunca me metería con formatos o programas en los que hay muchas personas ganándose una nómina y en los que, además, tengo muchos amigos. Pero bueno, ¡gracias por tus felicitaciones!”.

Su respuesta ha generado un intercambio con Kiko Matamoros, que ha citado el mensaje e insistido en lo que dijo, aunque acabando con un tono más conciliador: “Sabes perfectamente que no es falso. Y si está descontextualizado no será mi culpa, será tuya por no haber querido rectificarlo. Honestamente, siempre tuve un gran concepto de ti y quizás por eso me han dolido tus palabras oportunistas. Suerte”.

En cualquier caso, y antes de iniciar la nueva temporada de Ni que fuéramos Shhh también este lunes, Kiko Matamoros se ha mantenido en sus críticas a Telecinco por el momento de crisis que atraviesa la cadena, que en este agosto le llevará a su mínimo mensual: