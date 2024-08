Las mejores series que llegan en septiembre de 2024: calendario de estrenos y las más destacadas

Con septiembre, volvemos a la normalidad en nuestras vidas, tras disfrutar con suerte de un verano de descanso, y en materia televisiva, también a la rutina de la programación habitual. Si nos fijamos en la producción y distribución de ficción para la pequeña pantalla, también hay una consecuencia directa: vuelve la sobrecarga de estrenos. Agosto había dado un cierto descanso a los espectadores con 44 estrenos, pero todo se vuelve a intensificar en el noveno mes del año, con 54 lanzamientos de series con fecha confirmada en el calendario.

Por supuesto, también aumentan las opciones de renombre y con expectativas elevadas. A nivel nacional, falta por saber si títulos como Las abogadas (TVE) y Beguinas (Antena 3) llegan a la programación durante septiembre, como es previsible, al no contar aún con fecha de lanzamiento. Sí la tienen otras apuestas como los desenlaces de Entrevías, en Telecinco, y Rapa, en Movistar Plus+, con sus respectivas últimas temporadas; y el estreno de En fin, en Amazon Prime Video. A estas hay que unir la llegada de una producción pionera a Disney+: Regreso a las Sabinas, primera serie diaria de una plataforma de streaming.

A nivel internacional, no faltan las producciones con base comiquera: Marvel Studios está obligada a acertar con Agatha, ¿quién si no?, que se estrena en Disney+ tras una larguísima espera; Max trae de vuelta a El Pingüino, encarnado por Colin Farrell, primera ramificación del universo de The Batman. Sin dejar las franquicias, la saga cinematográfica iniciada con Objetivo: La casa blanca salta a televisión, sin Gerard Butler y con acento francés, en Objetivo: París, en Movistar Plus+.

Pero hay más: Sylvester Stallone y Gary Oldman están de feliz regreso con nuevos episodios de Tulsa King (SkyShowtime) y Slow Horses (Apple TV+), mientras que Javier Bardem hace su gran estreno en televisión de la mano de Ryan Murphy y Netflix, como uno de los protagonistas de la segunda temporada de Monstruo, dedicada a Lyle y Eric Menéndez. Por su parte, la aplaudida La amiga estupenda estrena su temporada definitiva, la cuarta, también en Max.

Todo esto y mucho (pero realmente mucho) más, es lo que nos espera en septiembre.

Las 11 series de estreno recomendadas de septiembre:

1) 'Entrevías' T4 y Final (2 de septiembre, Telecinco)

Así es la serie: Seis meses después de los trágicos acontecimientos que golpearon a la familia Abantos, Tirso ha vuelto a convertirse en un hombre huraño que, superado por la terrible pérdida de su nieta, no sale de casa. Sin embargo, la misteriosa desaparición de su hijo Santi le obliga a ponerse de nuevo en marcha para encontrarle y solucionar los problemas de su familia. Mientras, Ezequiel y Camila, su nueva compañera de patrulla, descubren un cuerpo calcinado en un almacén. El hallazgo sugiere que, además de los habituales problemas de drogas y bandas callejeras, Entrevías podría enfrentarse ahora a un asesino que va a trastocar el barrio, la comisaría... y también a la familia Abantos.

Por qué destaca: Por ofrecer el desenlace de una de las series que mejor ha funcionado en abierto en lo que va de década. Las dos primeras temporadas de Entrevías no solo fueron un éxito en el prime time de Telecinco, sino que acapararon la atención internacional a través de Netflix, su segunda ventana. Durante la pasada temporada, la tercera tanda de la producción de Alea Media sí sufrió los ritmos de la competida televisión generalista, aunque su rendimiento en la plataforma de streaming volvió a ser óptimo. Ahora llega esta temporada final, rodada de forma sucesiva, con la que culminará la saga de Tirso, interpretado por José Coronado. Luis Zahera (al que pronto veremos en Animal salvaje, en Netflix) se mantiene como el otro bastión del drama, El colombiano Juan Pablo Shuk supone el principal fichaje de una temporada continuista.

2) 'Slow Horses' T4 (4 de septiembre, Apple TV+)

Así es la serie: Nuevas entregas de este drama de espionaje y humor negro que sigue los pasos de un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un “vertedero” del MI5 conocido como 'La Ciénaga'. La cuarta temporada comienza con la explosión de una bomba que hace saltar por los aires varios secretos personales, sacudiendo los ya inestables cimientos de La Ciénaga. Esta tanda adapta La calle de los espías, cuarta novela de la “Serie Jackson Lamb” de Mick Herron.

Por qué destaca: Porque, temporada a temporada, se reafirma como una de las gemas del catálogo de Apple TV+. Por más que otros títulos como The Morning Show y Ted Lasso (que ahora apunta a volver tras concluir en la tercera tempodada) se llevan los focos, esta adaptación literaria sobre las historias de Mick Herron a cargo de Will Smith (Veep, The Thick of It) deja un regusto de lo más agradable a quienes se acercan a ella. Gary Oldman, como Jackson Lamb, vuelve a estar acompañado de Kristin Scott Thomas y Jonathan Pryce en una temporada que trae al redil a Hugo Weaving (Matrix, El señor de los anillos), Joanna Scanlan, Ruth Bradley, Tom Brooke y James Callis. Los capítulos están dirigidos por Adam Randall.

3) 'La amiga estupenda' T4 y Final (10 de septiembre, Max)

Así es la serie: La cuarta entrega de la saga, titulada La niña perdida, se adentra en la vida adulta de Elena y Lila. Se ven envueltas en la agitación de la Italia de finales de los ochenta, a punto de concluir décadas de violencia política y malestar social. Entre la maternidad y las exigencias de su carrera, entre traiciones, amenazas, desapariciones y desastres naturales, Elena y Lila vuelven a vivir en el mismo barrio.

Por qué destaca: Por ser una de las adaptaciones más aplaudidas de los últimos años en Europa. A cargo de Saverio Costanzo, esta traslación a imágenes de las novelas superventas de Elena Ferrante (con más de 30 millones de ejemplares vendidos en el mundo) ha sabido captar la esencia del material de partida al trabajar sobre la amistad entre Elena Greco y Raffaella “Lila” Cerullo. Ahora llega el final de una producción que se estrenó en 2018 y que ha ido trabajando con calma y esmero. Quienes necesiten ponerse al día, pueden hacerlo a través de RTVE Play, donde están disponibles (hasta final de este 2024) las tres primeras temporadas de La amiga estupenda.

4) 'Regreso a las Sabinas' (11 de septiembre, Disney+)

Así es la serie: En Regreso a Las Sabinas, las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.

Por qué destaca: Por tratarse de un experimento pionero dentro del universo de los contenidos en streaming. Regreso a las Sabinas será la primera ficción emitida diariamente en una plataforma. Disney+ ha confiado en una productora bien especializada en esta clase de formatos, Diagonal TV (a la postre la responsable de Amar en tiempos revueltos y Tiempos de libertad) para poner en marcha un proyecto tan ambicioso como este. El reparto también está a la altura, con Andrés Velencoso, Celia Freijeiro, Ángela Molina, Olivia Molina, Natalia Sánchez, Miquel Fernández, María Casal y Nancho Novo como principales nombres del elenco.

'Regreso a las Sabinas', la primera serie diaria en una plataforma, lanza tráiler y ya tiene día de estreno en Disney+

5) 'Rapa' T3 y Final (12 de septiembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: La enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.

Por qué destaca: Por tratarse de un caso análogo al de Entrevías, solo que en la televisión de pago. Considerada como una suerte de heredera de otra ficción de prestigio como Hierro, a la postre de la misma productora y con su equipo creativo (Pepe Coira y Fran Araújo), este particular policíaco resolvió con honores su intriga con su primera temporada: Rapa se convirtió en una de las series más aplaudidas por la crítica durante el curso 2021/2022 y en el mejor estreno de tal ejercicio para Movistar Plus+. Un año después, las sensaciones y resultados se repitieron con la segunda tanda. En esta ocasión, la tercera nos permite alcanzar el final del ciclo vital del protagonista aquejado de ELA, encarnado por Javier Cámara, acompañado por Mónica López como su colega Maite. Además de la vuelta de Darío Loureiro, la tanda final cuenta con numerosas incorporaciones al elenco, entre las que destacan las de Cristina Castaño y Mercedes Sampietro.

6) 'En fin' (13 de septiembre, Prime Video)

Así es la serie: El día en el que debería llegar el apocalipsis, Tomás (José Manuel Poga) se levanta resacoso en mitad de una orgía en una tienda de muebles. Hace meses, ante la noticia del fin del mundo, abandonó a Julia (Malena Alterio), su mujer, y a Noa (Irene Pérez), su hija, sin mirar atrás. Pero cuando el planeta errante que iba a chocar contra la Tierra pasa de largo y el mundo sigue girando, Tomás comprende la magnitud de su error. Ahora, tratará de recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia, buscando reconstruir tras el no-apocalipsis un mundo que ya nunca volverá a ser igual. Mientras, una Julia que ha vivido siempre con el freno de mano puesto ve esto como una segunda oportunidad, lanzándose a hacer todas esas cosas que no se atrevió a hacer antes.

Por qué destaca: Por ser la primera ficción autóctona de Prime Video de la temporada que comienza. Rodada durante el verano de 2023, esta comedia negra creada por David Sainz (Malviviendo) y Enrique Lojo (El último show) propone un curioso planteamiento sobre el apocalipsis, al que contribuye un reparto de lo más llamativo. José Manuel Poga, Malena Alterio, Raúl Cimas e Irene Pérez (Buster) componen el cuarteto principal de En fin, que incluye una colaboración especial de Leonor Watling y la presencia siempre agradecida de Javier Botet, que sigue prodigándose en toda clase de proyectos españoles mientras se consolida como una primera espada del cine de terror moderno de Hollywood, como demuestran títulos como It, Slender Man, Insidious: The Last Key o El último viaje de Demeter.

7) 'Tulsa King' T2 (18 de septiembre, SkyShowtime)

Así es la serie: En la segunda temporada, Dwight (Sylvester Stallone) y su banda siguen construyendo y defendiendo su creciente imperio en Tulsa, pero justo cuando consiguen establecerse, se dan cuenta de que no son los únicos que quieren reclamar sus derechos. Ante las amenazas de la mafia de Kansas City y de un poderoso hombre de negocios local, Dwight lucha por mantener a salvo a su familia y a su equipo al tiempo que controla todos sus asuntos. Además, aún tiene asuntos pendientes en Nueva York.

Por qué destaca: Por traernos de vuelta a Sly en un papel que le queda como anillo al dedo en esta etapa crepuscular de su carrera, diseñado con tino por el “macho alfa” de la división televisiva de Paramount, Taylor Sheridan, responsable de Yellowstone. A la espera del esperado regreso de esta última (ya sin Kevin Costner), la segunda temporada de esta mixtura entre el cine criminal y el neowestern añade testosterona en la fórmula que tan bien funcionó en la primera temporada de Tulsa King. Frente a Stallone encontramos a Frank Grillo, otro estajanovista del cine hormonado; así como a Neal McDonough, otro actor de vieja escuela. Terence Winter, que se apeó de su cargo de showrunner tras la primera temporada, vuelve por sorpresa para continuar escribiendo guiones junto a Sheridan, que sigue supervisando con mano de hierro su fortín de ficción.

8) 'Agatha, ¿quién si no?' (19 de septiembre, Disney+)

Así es la serie: La infame Agatha Harkness descubre que ha perdido sus poderes cuando un misterioso adolescente gótico la libera de un conjuro engañoso. El chico despierta su interés cuando le ruega que lo lleve a la legendaria Senda de las Brujas, un mágico camino plagado de pruebas que recompensa a las brujas que sobreviven dándoles aquello que ansían. Juntos, Agatha y el chaval reunirán un aquelarre de brujas desesperadas y partirán hacia la Senda.

Por qué destaca: Por traer de vuelta a Agatha Harkness, personaje introducido en el Universo Marvel con su primera serie en Disney+, Bruja Escarlata y Visión. Han pasado tres años desde que la multinacional pusieron en marcha el spin-off aquella centrado en esta villana encarnada por Kathryn Hahn. Desde entonces, el proyecto ha tenido numerosas revisiones, retrasándose continuamente en el calendario. Todo ello ha reflejado el momento de crisis al que se ha enfrentado Marvel en los últimos tiempos, y que ha explicado la bajada de ritmo en el número de producciones estrenadas al año. Agatha, ¿quién si no? deberá convencer a los escépticos y a quienes han terminado por desligarse del MCU, una labor que ha recaído en la showrunner a Jac Schaeffer, ya responsable de Bruja Escarlata y Visión y directora de filmes como TiMER. Aubrey Plaza es el gran fichaje para la serie, que contará también con el regreso de Emma Caulfield Ford, que ya intervino en Bruja Escarlata y Visión

'Agatha, ¿quién si no?' ya tiene tráiler y fecha para ver la luz en Disney+, casi tres años después de anunciarse

9) 'Monstruos: La historia de Lyle y Eric Menéndez' T2 (19 de septiembre, Netflix)

Así es la serie: Recreación del histórico caso que conmocionó al mundo y abrió el camino a la fascinación actual de la audiencia por los crímenes reales: el de los hermanos Lyle y Eric Menéndez, que fueron condenados en 1996 por los asesinatos de sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menendez. Mientras que la acusación alegó que buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron -y siguen afirmándolo hoy en día, mientras cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional- que sus actos se debieron al miedo que sentían tras toda una vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de sus padres.

Por qué destaca: Por tratarse del segundo volumen de Monster, la enésima antología televisiva auspiciada por un especialista como Ryan Murphy tras el enorme éxito (acompañada de una controversia igual de notable) de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. La buena acogida de la dramatización del caso del conocido como “asesino de Milwaukee” dio pie a que la plataforma buscara alargar la fórmula de Murphy, poniendo nuevos crímenes reales en su mirilla este apostara por más crímenes reales. De las dos temporadas por las que fue renovada Monstruo, la primera que nos llega es la de estos dos hermanos Menéndez, que conmocionaron a la sociedad estadounidense en 1996 cuando fueron condenados por asesinar a sus padres. Además de un mediático juicio retransmitido en directo en televisión, la historia ha dado pie a documentales y otras producciones en la televisión estadounidense. La que nos ocupa tiene la particularidad de proporcionar a Javier Bardem su primer papel en la televisión estadounidense, como cabeza de familia de un reparto que cuenta también con Chloë Sevigny. Nicholas Chavez y Cooper Koch se encargarán de dar vida a Lyle y Erik.

10) 'El Pingüino' (20 de septiembre, Max)

Así es la serie: Protagonizada por Colin Farrell como Oz Cobb (alias “El Pingüino”), la serie limitada de ocho episodios de DC Studios continúa la épica saga criminal de The Batman.

Por qué destaca: Por expandir el universo narrativo presentado en la más reciente aproximación al mito del “hombre murciélago” creado por Bob Kane y Bill Finger, escrita y dirigida por Matt Reeves. Con la colaboración inestimable del maquillador Mike Marino, Colin Farrell se transformó hasta quedar irreconocible para dar vida a esta nueva versión de Oswald Cobblepot. Ahora, esta serie permitirá seguir ahondando en su saga criminal dentro de Gotham. Cristin Milioti es la otra fuerza en el elenco, asumiendo el rol de Sofia Falcone. Shohreh Aghdashloo, Clancy Brown, Michael Kelly y Carmen Ejogo completan el elenco de la serie, guiada tras las cámaras por la showrunner Lauren LeFranc y por el director Craig Zobel (The Hunt, Mare of Easttown). El Pingüino, conviene aclarar, se enmarca en el sello DC Elseworlds, que no forma parte del Universo DC de James Gunn, como sí lo está, por ejemplo, El Pacificador.

Max pone fecha de estreno y lanza el tráiler final de 'El Pingüino' con el irreconocible Colin Farrell

11) 'Objetivo: París' (29 de septiembre, Movistar Plus+)

Así es la serie: Un grupo terrorista liderado por Jacob Pierce (Sean Harris), excapitán de la Legión Francesa, irrumpe en un importante evento organizado en la embajada británica en París. Su objetivo es el ministro de defensa francés, pero su guardaespaldas, Vincent Taleb (Tewfij Jallab), y una agente del MI6, Zara Taylor (Ritu Arya), frustran sus planes. Sin embargo, este asalto no es más que el primer ataque de un plan perfectamente construido que pretende golpear a lo más alto del tejido político y empresarial del país. Vincent y Zara se verán obligados a trabajar juntos en una situación que los supera, sobre todo cuando comienzan a sospechar que alguien de los servicios de seguridad está filtrando información al enemigo. A partir de ahí, solo podrán confiar el uno en el otro.

Por qué destaca: Por trasladar una de las franquicias de acción más lucrativas de la pasada década, la iniciada con Objetivo: La casa blanca, a la pequeña pantalla. Eso sí, con Gerard Butler solo implicado (salvo sorpresa) como productor. En lugar del agente del servicio secreto estadounidense Mike Banning, que aún espera a que fructifique una cuarta entrega de la saga cinematográfica (Night Has Fallen), tenemos a Vincent Taleb, guardaespaldas del ministro de defensa francés, encarnado por Tewfik Jallab (Espiral), quien entró a relevar al inicialmente fichado Mathieu Kassovitz, acompañado por la agente del MI6 Zara Taylor, a quien da vida Ritu Arya (The Umbrella Academy). Como villano, un especialista en estas lides como Sean Harris, que ya puso contra las cuerdas a Tom Cruise en las entregas quinta y sexta de Misión: Imposible. Howard Overman, creador de series como Misfits y La guerra de los mundos, es el máximo responsable creativo de esta superproducción de StudioCanal, compuesta por ocho episodios.

Otros 27 estrenos de series en septiembre:

'El quinto mandamiento' (1 de septiembre, Movistar Plus+) 'Borderline' (2 de septiembre, MGM+) 'Born Evil: The Serial Killer and the Savior' (3 de septiembre, Max) 'Found' (4 de septiembre, Warner TV) 'La pareja perfecta' (5 de septiembre, Netflix) 'Douglas Is Cancelled' (5 de septiembre, SkyShowtime) 'Coming from America' (5 de septiembre, Max) 'Como cazar a un monstruo' (6 de septiembre, Prime Video) 'Lost Boys & Fairies' (10 de septiembre, Filmin) 'Medianoche en el Pera Palace' (12 de septiembre, Netflix) 'La isla del salmón y la discordia' (12 de septiembre, Netflix) 'Problemas con papá' (18 de septiembre, Movistar Plus+) 'Envidiosa' (18 de septiembre, Netflix) 'Y ahora qué: El futuro según Bill Gates' (18 de septiembre, Netflix) 'El ocaso de los dioses' (19 de septiembre, Netflix) 'La maison' (20 de septiembre, Apple TV+) 'Un escándalo muy real' (20 de septiembre, Max) 'Courtois: La Vuelta del Número 1' (20 de septiembre, Prime Video) 'Cherif' (23 de septiembre, Paramount Network) 'Dinosaur' (24 de septiembre, Filmin) 'Los reyes de Oriente' (25 de septiembre, Netflix) 'Familia de medianoche' (25 de septiembre, Apple TV+) 'Hotel Cocaine' (26 de septiembre, MGM+) 'Nadie quiere esto' (26 de septiembre, Netflix) 'Ayla y los Mirror' (27 de septiembre, Disney+) 'Uzumaki' (28 de septiembre, Max) 'Paparazzi' (29 de septiembre, Movistar Plus+)

Y otras 16 nuevas temporadas de series en septiembre:

'Inspectora Marleau' T8 (1 de septiembre, Calle 13) 'Los Misterios de Murdoch' T17 (2 de septiembre, Paramount Network) 'Shetland' T3 (3 de septiembre, Filmin) 'The Equalizer' T4 (3 de septiembre, Calle 13) 'Ley y Orden: U.V.E.' T25 (6 de septiembre, Calle 13) 'Ley y Orden: Crimen Organizado' T4 (6 de septiembre, Calle 13) Power Book II: Ghost T4, parte 2 (8 de septiembre, MGM+) 'Hit Monkey' T2 (9 de septiembre, Disney+) 'Chicago Fire' T12 (11 de septiembre, AXN) 'Soy Georgina' T3 (18 de septiembre, Netflix) 'Fraiser' T2 (23 de septiembre, SkyShowtime) 'The Great North' T4, parte 2 (25 de septiembre, Disney+) 'Todos quieren salvarse' T2 (26 de septiembre, Netflix) 'From' T3 (26 de septiembre, Max) 'El monstruo de la vieja Seúl' T2 (27 de septiembre, Netflix) 'Mentes criminales: Evolution' T2 (30 de septiembre, AXN)