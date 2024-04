Manos Limpias admite que la denuncia contra Begoña Gómez se basa “solo” en recortes de prensa que podrían ser falsos

El pseudosindicato Manos Limpias, cuya denuncia contra Begoña Gómez ha propiciado la apertura de una causa judicial secreta en los juzgados de Madrid, ha emitido un comunicado en el que reconoce que su pleito se basa “solo” en informaciones periodísticas y que éstas podrían ser falsas. “Será ahora el Juez Instructor quien deberá comprobar si dichas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir”, explica la organización.

Manos Limpias, el pseudosindicato que dirige Miguel Bernad desde mediados de la década de los noventa, presentó a principios de abril la denuncia que un juzgado de Madrid ha admitido a trámite para investigar bajo secreto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Una denuncia, tal y como ha explicado elDiario.es, basada en ocho noticias publicadas en diversos medios de comunicación, una de ellas un bulo difundido por The Objective sobre una subvención inexistente a Gómez.

La organización que dirige Bernad cuenta con un largo historial en el último lustro de denuncias sin pruebas a políticos y organizaciones progresistas. Causas archivadas por el Supremo contra Podemos por su financiación, contra Irene Montero y Alberto Garzón por declaraciones públicas o más recientemente contra el propio Pedro Sánchez por negociar la amnistía con Junts. Hace unos meses el propio Supremo anuló la condena de cuatro años de cárcel que pesaba sobre el líder del pseudosindicato por las extorsiones que, según la Fiscalía, perpetró contra bancos y empresas de la mano de Ausbanc, cargos de los que fue finalmente absuelto.

En este comunicado Bernad se queja de que la prensa “progubernamental” haya recordado en las últimas horas su historial de querellas y denuncias y su absolución en el caso Ausbanc. “Fui absuelto por parte del Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional afirmó que yo me llevara ni un céntimo de euro de actividad ilícita alguna”, dice Bernad.

La reacción del presidente del Gobierno de darse unos días para decidir si seguir en el cargo, afirma, es “de todo punto inaceptable” y en línea con lo expresado por el PP acusa: “En vez de dar las pertinentes explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas o no, ha procedido como respuesta a insultar a este Sindicato por haber ejercido un derecho constitucional, diciendo que somos una ”organización ultraderechista“ o dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, lo cual es falso”.