Presen Puyal, corredora de montaña: “A mis 53 años, estoy orgullosa de representar a España”

Canfranc acoge los días 13, 14 y 15 de septiembre el Campeonato del Mundo Masters de Mountain Running, en el que participan corredores de más de 30 nacionalidades con edades comprendidas entre los 35 y los 79 años. Presen Puyal, aragonesa natural de Isuerre, una localidad de las altas Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, representará a España en este campeonato.

¿Quién es Presen Puyal?

Soy una aragonesa, con raíces en Isuerre, tengo 53 años y vivo en Zaragoza. Trabajo en una escuela infantil y en mi tiempo libre me gusta leer, restaurar cosas antiguas y, por supuesto, hacer deporte.

¿Cuándo comenzaste a correr y por qué?

Sobre los 30 años decidí probar a hacer deporte porque mi hermano Miguel hacía bici y corría y yo veía que disfrutaba con ello. Al principio empecé a entrenar sola, a veces salía a correr y en bici con mis hijos y ellos también fueron enganchándose al deporte. Más adelante, mi hija empezó a entrenar con un grupo de atletismo, y su entrenador me convenció para entrenar en el mismo grupo.

Te iniciaste en las carreras de montaña a una edad “no muy temprana”, ¿Es la fecha de nacimiento una limitación para la práctica deportiva? Sobre todo, si hablamos de comenzar…

Yo creo que no, al contrario, pienso que te ayuda tanto física como mentalmente, ya tienes tu vida organizada y es más fácil de compaginar. Además, el ejercicio físico tiene muchos beneficios en la edad adulta, mejora la flexibilidad, aumenta la fuerza y contribuye al bienestar mental y emocional. Al final creo que es muy importante llevar una vida activa y saludable, porque hay tiempo para todo.

¿Lo recomiendas a otras personas?

Sin duda. En primer lugar, te relacionas con gente de todas las edades, en mi caso yo entreno con chicas jóvenes. Además, te ayuda a liberar el estrés, y la sensación después de terminar de correr es única. Esto es como una droga, pero una droga sana, si empiezas no lo puedes dejar, te engancha y te motiva a continuar mejorando.

¿Cómo, cuánto y dónde entrenas en el día a día?

Normalmente entreno en pista con mi grupo de entrenamiento dos días a la semana haciendo series. Otros dos días hago un trote de una hora, otro hago bici (si estoy en el pueblo hago rutas más largas y si estoy en Zaragoza hago rodillo) y otro día hago un trote largo por montaña. En total entreno seis días a la semana y descanso uno.

Y ¿para una competición de estas características?

Tengo a mi entrenador, Pepe Mareca, que me ayuda a prepararme. Además, tengo la suerte de tener casa en Lobera de Onsella y en Isuerre y puedo entrenar por sus montes y por la sierra de Santo Domingo, especialmente los meses de julio y agosto en vacaciones y durante los fines de semana que pasamos por el pueblo. También ayuda tener unos puertos duros en las carreteras de la Bal D’Onsella estupendos para hacer tiradas de bici.

¿Cómo te preparas?

Combino la montaña con correr por llano para no perder chispa, la montaña pone muy fuerte, pero es importante tener algo de velocidad. Las series en pista las hago con mi grupo de entrenamiento. Suelo utilizar la bici para disminuir el impacto y ganar fuerza, y en las salidas en bici cuento con un grupo de ciclistas de Lobera y con mi hija, que también está metida en este mundillo. También es importante hacer ejercicios de fuerza en el gimnasio para ganar masa muscular y prevenir lesiones, a lo que dedico un par de días a la semana.

¿Es la primera vez que participas en un mundial? ¿Qué sientes en este momento y qué esperas de la prueba?

En campeonatos de España he participado varias veces y he quedado campeona en dos, pero es la primera vez que participo en un mundial. Es como un sueño hecho realidad y estoy muy orgullosa de representar a España.

Las carreras de montaña han cogido impulso, o al menos mediáticamente tienen más espacio y son más visibles ¿Qué momento atraviesa este deporte en España y en Aragón?

Es un deporte que va en auge en toda España y particularmente en Aragón donde disponemos de escenarios espectaculares. Cada vez hay más deportistas que se inclinan por las carreras de montaña y eso hace que tengan una mayor visibilidad. Como necesidad, quizás el poder competir en cualquier prueba con la licencia de atleta que tengas sin distinguir a que federación (atletismo o montaña) perteneces y como demanda, sería interesante que fuera deporte olímpico para tener una mayor motivación para los corredores.

¿Qué sientes cuando sales a correr? ¿qué emociones experimenta Presen Puyal cuando se ajusta los cordones de las zapatillas?

Muchas sensaciones, a veces son contradictorias, ya que muchas veces disfruto y sufro a partes iguales. Pero para llegar a ese sentimiento de euforia y felicidad, es necesario pasar por la disciplina, la autoexigencia, el agotamiento …

¿Qué significa para ti este deporte y qué te aporta?

Es un momento de poder estar con uno mismo, de pensar en tus cosas, de poder superarte, de descubrir lugares corriendo y de poder conocer gente maravillosa con la que simplemente te une el placer por correr.

¿Tienes algún ritual antes de salir a correr o de participar en alguna prueba?

La noche antes de competir siempre ceno lo mismo y mi desayuno siempre son dátiles con pan y aceite. Para correr siempre me hago una coleta con dos gomas y siempre llevo los mismos imperdibles.

¿Cuándo o por qué motivo te plantearías dejar de correr?

Si en estos momentos tuviera que dejar de correr me supondría un trauma. Mi vida esta ligada a este deporte, así que no me imagino poder estar sin correr. Es una unión con mis hijos y es tema de conversación en el día a día de nuestra familia.

¿Cuáles son tus siguientes objetivos deportivos?

Ahora empezará la temporada de cross, no es algo que me guste mucho, pero te pone fuerte y mi intención es participar con mi club el Zenit Atleet La Mafia en el Campeonato de España de Cross. Posiblemente prepare la Media Maratón de Zaragoza; es una distancia que no corro desde hace tiempo, pero ahora que me veo fuerte, me gustaría retomarla.

¿Algún sueño por cumplir?

Mi sueño se hace realidad yendo al Campeonato del Mundo representando a España en Canfranc, pero me gustaría que esta no fuera la única vez representando a mi país y poder repetir esta experiencia.