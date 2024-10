¿Cuánta gente cobra más y menos que tú? Calcula tu posición respecto al sueldo medio en la escala salarial de España

¿Te has preguntado alguna vez si tu empresa te paga bien o poco? ¿Cuánta gente crees que cobra más que tú? ¿Tu sueldo está por encima de la media o por debajo? En la siguiente calculadora te mostramos tu posición entre todos los asalariados de España. Las cifras provienen de los microdatos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022, que estima los sueldos anuales de los españoles a partir de una muestra de más de 250.000 trabajadores.

Todos los datos de esta calculadora proceden de los microdatos de la Encuesta cuatrienal de Estructura Salarial de 2022, del Instituto Nacional de Estadística (INE), que estima los salarios brutos anuales (antes de impuestos) de los asalariados españoles a partir de una muestra de 28.000 empresas y 250.000 trabajadores.

Los datos incluyen a todos los trabajadores por cuenta ajena que están de alta en la Seguridad Social con contrato a jornada completa o parcial a excepción de los empleados del sector agrícola, los funcionarios que no están dados de alta en la Seguridad Social, el personal doméstico o cualquier retribución pagada en la economía informal.

22.383 euros brutos al año. Aproximadamente, unos 1.500 euros netos al mes. Este es el número que separa a los trabajadores españoles en dos mitades. El 50% de los asalariados tiene un sueldo por encima de esa cantidad y la otra mitad, por debajo.

En el siguiente gráfico puedes ver la distribución de salarios en España si dividimos a todos los trabajadores en 100 grupos iguales de 140.000 personas. Como ves, forman una curva ascendente que se hace más pronunciada hasta alcanzar el percentil 99, que dibuja el límite para estar en el 1% que más cobra.

¿Quieres sorprenderte con un dato? Si tu salario está por encima de 37.000 euros brutos (unos 2.300 euros netos mensuales), ya estás en el 20% que más cobra de España.

Además, la misma cifra te puede colocar en grupos distintos en función de muchos factores como la geografía, la edad, tu sexo, nacionalidad o sector en que trabajas. No es lo mismo tener un sueldo de 30.000 euros siendo hombre que mujer. Ni tampoco viviendo en Canarias que en Madrid. Tampoco es lo mismo tener esa remuneración trabajando en el sector público, en una gran compañía en el sector privado o trabajando en una pequeña empresa.

Un mismo sueldo te puede colocar en el 25% que menos cobra o en el 25% con mayores salarios si hacemos la comparación con distintos grupos. En el siguiente gráfico puedes ver esa distribución: igual que antes, dividimos a los trabajadores con distintas características en 100. ¿Cuáles tienen salarios más altos y más bajos?

¿Dónde se dan las mayores brechas salariales? Por ejemplo, entre los trabajadores españoles frente a los extranjeros (el salario mediano de los nativos es un 27% mayor). Cifra similar a la brecha que existe entre los hombres y las mujeres (+21% a favor de los primeros), que se explica principalmente por la parcialidad. Las mujeres son mayoría entre los trabajadores que tienen jornadas reducidas, muchas de ellas por dedicarse a los cuidados no remunerados, y es en estos empleos donde se concentran los salarios anuales más bajos.

También existen otras brechas. Por ejemplo, entre los trabajadores de grandes empresas (+50 trabajadores) y los de pequeñas y medianas empresas: el salario mediano en las grandes es +45% superior al de las Pymes.

La mayor diferencia está entre los trabajadores del sector público y de las empresas privadas (+59% a favor de la administración). El 10% que más cobra en el sector público está por encima de los 58.000 euros anuales, mientras que en el sector privado se accede a este top cobrando más de 44.000 euros anuales.

Sin embargo, la gran diferencia salarial que existe en España está marcada por la edad y los estudios. En general, los sueldos de los graduados universitarios tienden a duplicar la remuneración de una persona con estudios básicos. Y esa brecha, además, aumenta con la edad.

A más estudios, más ascendente es la escalera de sueldos de la carrera profesional. Mientras que los trabajadores con estudios básicos alcanzan su tope de salarios a los 40 años, en los grupos con estudios superiores los salarios siguen en aumento hasta alcanzar el máximo justo antes de la jubilación. El sueldo mediano más alto se encuentra entre los trabajadores de más de 60 años con estudios universitarios: la mitad cobra más de 45.000 euros al año.

También el lugar donde vives es clave: no es lo mismo un sueldo de 25.000 euros pero viviendo en una comunidad de renta alta como Euskadi que residiendo en Extremadura. Mientras que con ese sueldo estarías por debajo de la mediana en la comunidad vasca, en la comunidad extremeña estarías ubicado entre el 30% mejor pagado.

Siete comunidades están por encima del salario mediano nacional. El más alto de España lo encontramos en Euskadi, seguido de Navarra y Madrid. Las cifras, precisamente, van muy ligados a la riqueza de las autonomías y dibujan una brecha entre norte y sur. Andalucía, Extremadura y Canarias concentran los salarios más bajos del territorio.

Precisamente, todos estos factores se reducen a la brecha salarial principal: la de las profesiones. Por ejemplo, las ocupaciones mejor pagadas son habitualmente las que necesitan mayor cualificación (estudios universitarios) y cuyos puestos de trabajo se concentran en las comunidades más ricas. Por el contrario, las profesiones donde hay menos cualificación, que suelen trabajar en las empresas más pequeñas y los empleos están más feminizados registran los salarios más bajos.

Los puestos de dirección encabezan los salarios más altos. El salario mediano de directores y gerentes está en unos 53.000 euros anuales y los que más cobran, por encima de los 95.000 euros. El ranking de profesiones mejor pagadas lo completan los programadores informáticos, los profesionales de la salud (médicos, enfermeros, farmacéuticos), los contables y asesores financieros o los profesionales del derecho (abogados, fiscales y jueces).

Por el lado contrario, el sector peor pagado es el de los cuidados, formado mayoritariamente por mujeres trabajadoras. Quienes cuidan niños y personas a domicilio o el personal de limpieza están por debajo de los 14.000 euros anuales.

Entre las 10 categorías con sueldos más bajos (que oscilan entre los 10.000 y los 18.000 euros al año) se encuentran profesiones manuales poco cualificadas: ayudantes de cocina y preparadores de comida rápida, camareros y cocineros, peluqueros, dependientes de tienda, monitores o telefonistas.

Sobre los datos

Para esta información se han analizado los microdatos procedentes de la Encuesta cuatrienal de Estructura Salarial de 2022, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La operación estadística es una investigación sobre la estructura y distribución de los salarios que se realiza cada cuatro años y revela los salarios brutos anuales (antes de impuestos) de los asalariados españoles a partir de una muestra de 28.000 empresas y cerca de 250.000 trabajadores.

Los datos incluyen a todos los trabajadores que están de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en todas las comunidades autónomas con contrato a jornada completa o parcial. No están incluidos los empleados del sector agrícola, los funcionarios que no están dados de alta en la Seguridad Social, el personal doméstico o cualquier salario pagado en la economía informal. También se excluyen los presidentes, miembros de consejos de administración y en, general, todo aquel personal cuya remuneración no sea principalmente en forma de salario, sino por comisiones o beneficios.

Las encuesta incluye como ganancia anual por trabajador todas las percepciones salariales en efectivo o especie antes de haber practicado las deducciones de las aportaciones a la Seguridad Social por cuenta del trabajador o las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se incluyen entre las percepciones el salario base, pagos por horas extraordinarias, complementos salariales y pagos extraordinarios.

En la calculadora se muestran los percentiles de salario calculados por este medio a partir del análisis de los microdatos publicados de la encuesta. Es decir, los límites superiores de cada percentil de salarios en cada grupo. En el caso de las cifras por comunidades autónomas, se ha hecho una estimación (interpolación lineal) a partir de las cifras de los percentiles 10, 25, 50, 75 y 100. Las cifras de Madrid, Catalunya, Andalucía, Comunitat Valenciana y Canarias no han sido interpoladas.