Ábalos amaga con complicar aún más la mayoría parlamentaria del Gobierno

La ruptura entre José Luis Ábalos y el PSOE ha ofrecido esta semana nuevas entregas. Seis meses después de que el partido lo expulsara de sus filas y del Grupo Parlamentario en el Congreso por el escándalo del 'Caso Koldo', el que fuera número dos del partido y ministro de Transportes lanza un aviso claro a los socialistas respecto a su comportamiento como diputado del Grupo Mixto. “Desde ahora votaré en conciencia, ya no seré seguidista del PSOE”, afirmó el miércoles en unas declaraciones recogidas por El Español.

Esa postura supone romper con el compromiso que adquirió el propio Ábalos cuando avisó de que no entregaba su acta de diputado, tal y como le exigía su partido, y que se aferraba al Grupo Mixto. “No quiero ser un problema de mayoría en el Congreso para el Gobierno, seguiré las orientaciones del Grupo Socialista”, dijo entonces. Pero las cosas han cambiado en los últimos días.

La reacción llega tras el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que su departamento hiciera pública una auditoría que, entre otras cosas, ha indagado en el rol que desempeñó el propio Ábalos en el denominado 'caso Koldo'. Desde el equipo de Puente se le achaca, de hecho, una orden para duplicar la compra de mascarillas a la trama de su entonces asesor.

El que fuera Secretario de Organización de los socialistas no ha escondido su profundo malestar por el paso dado. “Más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución”, dijo en una entrevista esta semana en Cuatro.

En esa misma entrevista mostró su decepción con el que fue su partido hasta el pasado febrero. Y consciente de lo ajustado de los números en el Congreso, alentó la idea de que, de ahora en adelante, podría hacer caer votaciones claves para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes actual, Óscar Puente, anunció hace justo una semana la destitución de dos altos cargos que mantenía en su gabinete y que además de estar imputados salen especialmente malparados de la investigación interna sobre el 'caso Koldo' que abrió hace apenas unos meses. La auditoría, publicada en la web del Ministerio, habla de “irregularidades” en los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia y señala a la gestión del equipo del exministro Ábalos.

Según ese informe, el Ministerio de Transportes duplicó la primera compra de mascarillas tras el estallido de la pandemia en apenas 38 minutos. El departamento de Ábalos envió en ese lapso de tiempo una orden que modificaba un primer pedido de casi 4 millones de mascarillas a unos 8. Según los documentos aportados en la auditoría, la cartera acabó pagando 20 millones de euros por esa compra, fechada el 20 de marzo, apenas una semana después de que el Gobierno declarase el Estado de Alarma por la situación de la pandemia.

El juez que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha pedido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana copia certificada de esa auditoría interna.

El Gobierno confía en que Ábalos vote con el PSOE

En el PSOE y en la Moncloa, por el momento, prefieren no tomarse como una amenaza real la declaración de intenciones del que fuera su compañero de filas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este viernes estar convencido de que el exministro José Luis Ábalos “seguirá apoyando y defendiendo propuestas progresistas” en el Congreso de los Diputados.

“Conocemos todos a José Luis Ábalos y estoy convencido de que seguirá apoyando y defendiendo propuestas progresistas, de defensa del Estado de Bienestar, de los pilares de la vivienda, de la igualdad, de la generación de empelo, y así va a ser en el inmediato futuro”, señaló Torres en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en una mesa de debate sobre memoria histórica en Arucas (Gran Canaria).

El también expresidente de Canarias puntualizó que, en su opinión, Ábalos no ha dado por sentado que dejará de apoyar al PSOE en sus propuestas parlamentarias, sino que ha dicho “que no se dé por sentado que tendrá siempre su apoyo”. Un aviso a navegantes, opinan en el grupo parlamentario socialista, que por el momento es percibida más como una llamada de atención y una petición expresa de no volver a ser señalado, que una voluntad real de hacer peligrar una mayoría parlamentaria ya de por sí más en entredicho que nunca.