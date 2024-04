Antena 3 vuelve a entrevistar al padre de Rosa Peral, condenada por asesinato en el crimen de la Guardia Urbana

Antena 3 ha vuelto a dar voz a Francisco Peral, el padre de Rosa Peral. Con el conocido como crimen de la Guardia Urbana aún de plena actualidad, cuatro años después de la sentencia, el progenitor de la principal condenada por el asesinato de Pedro R. comparece ante los micrófonos de Atresmedia, que insiste en convertirse en plataforma de una parte interesada en el mediático caso.

A comienzos de septiembre, con el estreno de la dramatización del caso que fue El cuerpo en llamas, Y ahora Sonsoles se armó con una entrevista “exclusiva” en plató con Peral, que profirió controvertidas manifestaciones sobre el caso y el juicio, insistiendo en que “no hay ninguna prueba” contra su hija.

A mediados de este mes de abril, el formato de Sonsoles Ónega volvía a dar voz a Peral, vía telefónica, tras conocerse la declaración de culpabilidad que Albert López, el otro condenado, ha hecho del asesinato de Pedro Rodríguez, después de haber negado durante todo el proceso, al igual que ella, el crimen. “Nosotros seguimos manteniendo la inocencia de ella”, dijo, atribuyendo la autoría única del crimen al otro condenado.

Nueva entrevista con Francisco Peral en Antena 3

A la espera de conocer en detalle en qué consiste esta confesión de López, sentenciado a 20 años de cárcel, y cómo afecta a Peral, condenada a 25 años de prisión por el agravante del parentesco, su padre vuelve a recibir atención personalizada, esta vez en Espejo Público. A Peral se le ha realizado una entrevista de algo más de cinco minutos, por conexión, para preguntarle cómo está viviendo las últimas novedades del proceso y para explayarse en su versión. Entre otras cosas, Miquel Valls le preguntaba si estaba “viviendo una condena paralela” como padre de la sentenciada.

“¿Qué supone para usted que la persona que fue condenada junto con su hija del asesinato de la pareja de Rosa ahora diga que sí que fue?”, le preguntaba Lorena García, al frente del magacín este viernes. Peral ha alegado que su hija fue condenada por la opinión pública y por ser “una persona atractiva y llamativa”: “Eso vendía mucho, y todo el mundo se ha cebado sobre ella”. “A nadie le ha preocupado la vida y entorno de Albert, nunca”, insiste, criticando a este último.

“No hay cargos contra ella, todo son sospechas y suposiciones. La película que montó el fiscal no explica ningún detalle por el que Rosa es culpable”, llega a decir Peral, que durante los últimos meses ha aparecido en diversas ocasiones en Antena 3. García trató de cuestionar la versión de Peral, aduciendo que el atractivo físico al que se refería el entrevistado no era el único motivo para que un juez la condenara, lo que ha llevado al padre a hablar de la decisión del fiscal Félix Martín como una “película”: “Albert es el culpable”, reincidía, y ha añadido. “A mí hija la están queriendo forzar a que diga que ha sido ella”, comentaba en una larga intervención, sin responder a las interrupciones y preguntas desde plató.

El interés por los sucesos y su aprovechamiento televisivo

En un momento en que la crónica negra se coloca, con permiso de la actualidad política, como el principal señuelo para los espectadores, este suceso y el caso de Daniel Sancho siguen aglutinando minutos de contenido. Ahora bien, se va a un paso más allá cuando se da voz al círculo de un procesado o, como es el caso, de un condenado en firme, por enjundioso que pueda considerarse el testimonio. Docuseries como (P)Ícaro, sobre el Pequeño Nicolás, han servido para plantear la duda sobre cómo gestionar los límites de la ética periodística y cómo abordar esta clase de entrevistas, lo que hace llevar la vista atrás sobre otros casos polémicos y compararlos con el presente.

Hay que recordar el caso de La Noria en octubre de 2011, cuando emitió una entrevista en plató con Rosalía García, madre de “El Cuco”, implicado como encubridor en el caso de Marta del Castillo. En aquel caso, claro, lo que indignó a la audiencia no fue lo que pudiera aportar sobre los hechos, sino el haber cobrado una importante cantidad económica por acudir a plató. Pese al éxito de espectadores de la emisión concreta, La Noria afrontó un boicot de la audiencia que derivó en una fuga de anunciantes, primero, y en la cancelación, después.

En los últimos meses hemos visto otros ejemplos como el de El caso Sancho, la docuserie que HBO Max anunció por sorpresa y cuyo principal reclamo era la entrevista con Rodolfo Sancho, para defender la inocencia de su hijo Daniel Sancho, detenido en Tailandia por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta. Tal y como reconoció la abogada y portavoz de los Sancho en España, Carmen Balfagón, el actor había aceptado sentarse a hablar ante las cámaras para poder costear los gastos derivados de la defensa de su hijo.

Peral pasará por TV3 para dar un “testimonio emotivo”

En el caso de Francisco Peral, no hay constancia de que haya cobrado por ninguna de sus intervenciones televisivas recientes, algo que evitaría cualquier atisbo de comparación con casos como el de La Noria. Lo cierto es que Peral no solo ha pasado por Atresmedia, sino también por TV3 de forma puntual.

Por ejemplo, concedió una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, el 19 de septiembre de 2023, con motivo del estreno de El cuerpo en llamas. Para este mismo sábado 27 de abril, se anuncia una siguiente en televisión, en este caso en Col.lapse de Ricard Ustrell. Llama la atención porque no solo se encuentra citado el padre de Rosa Peral, sino también su abogada, Nuria González. La autonómica la promociona como “un testimonio muy emotivo de un padre profundamente afectado por lo que le ha tocado vivir”.

El crimen de la Guardia Urbana se ha expandido en televisión con polémica. Ahí queda Las cintas de Rosa Peral, un largometraje documental donde la expolicía, principal condenada junto a Albert López por el asesinato de Pedro Rodríguez, pareja de ella, tomaban la palabra. Ante la circunstancia del doble estreno, y a petición del abogado de la víctima, la Audiencia de Barcelona ordenó embargar todo posible pago a los condenados por estas producciones. Sin conocerse si hubo o no algún tipo de retribución, el documental fue ampliamente cuestionado por el enfoque y trabajo con los testimonios de los participantes.