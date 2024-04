La abogada de Rodolfo Sancho explica por qué ha dado su entrevista para 'El caso Sancho': “Lo ha hecho por dinero”

El estreno, casi sin margen de promoción, de El caso Sancho en HBO Max ha generado no pocos titulares. El primer episodio de la docuserie sobre el asesinato del médico Edwin Arrieta en Tailandia, del que está acusado Daniel Sancho, se lanzó este martes 9 coincidiendo con el comienzo del juicio oral en el tribunal de Samui, y contaba como gran reclamo con la entrevista de Rodolfo Sancho, padre del procesado.

Y decimos que era sorprendente porque el intérprete había rehusado dirigirse a la prensa, con la que había mantenido distancia e incluso una actitud arisca hasta la fecha. De hecho, para encargarse en los medios de la defensa de su hijo, al que se acusa de haber asesinado y descuartizado a Arrieta, la familia de Sancho había delegado funciones de portavoz en su abogada, Carmen Balfagón. Es esta la que ha respondido ante los comentarios críticos contra el actor por su entrevista y la que ha confirmado que este ha hecho estas declaraciones por dinero.

“Es un móvil económico porque Tailandia es un pozo sin fondo”

Balfagón se sentaba el plató de Y ahora Sonsoles para explicar el contexto en que surge El caso Sancho, en plena defensa judicial en Tailandia del chef, nieto de Sancho Gracia. “Las declaraciones de Rodolfo son sinceras. Pero se deben a una sola cuestión: cubrir la necesidad económica que tiene un padre para intentar salvar la vida de su hijo”, afirma la abogada, y reitera que el protagonista de El ministerio del Tiempo habla “nada más que por dinero”.

“Es por lo único por lo que alguien puede hacer eso. Es un móvil económico porque Tailandia es un pozo sin fondo”, añadía Balfagón, que enumera los gastos a los que la familia debe hacer frente: comida tanto para Daniel como para sus compañeros de presidio (“él no puede comer mejor que el resto de compañeros, por lo que hay que llevar comida para el resto”), traductores, legalizaciones, viajes, alojamientos y asistentes para el trabajo de la defensa del abogado de oficio.

“Lo ha hecho por dinero porque necesitaba financiación”, insiste Balfagón, que revela que Rodolfo Sancho tenía una oferta laboral, con carácter inminente, que ha tenido que rechazar para afrontar el proceso judicial. “Rodolfo lleva ocho meses entregado en cuerpo y alma a salvar a su hijo”.

“Lo entiende cualquiera”, añade la portavoz de los Sancho, que pretende así zanjar los comentarios sobre el revuelo generado por el caso. “Lo ha hecho con quien le ha posibilitado tener la financiación para acabar este juicio”.

Críticas por la actitud de Sancho con la prensa

Además del interés inevitable sobre sus declaraciones, también han surgido críticas por su alegato en defensa de su hijo en programas y medios, y por el contraste que supone al observar su comportamiento con los reporteros que se han desplazado a Tailandia para seguir el juicio. Nacho Abad no dudó en ironizar con esta actitud de que hacía gala el artista con la prensa el mismo día en que la docuserie de HBO Max aparecía en el catálogo de la plataforma.

“Os voy a decir una cosa: os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que, por favor, no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas, no me piséis, no me persigáis por la isla… Os lo pido por favor”, decía este miércoles. Estas palabras coincidían con las que pronunció a la salida del tribunal al terminar la primera jornada del juicio, este martes.

Ramón Chipirrás, que acompaña a Balfagón en la portavocía y representación de la familia, quiso disculpar al actor. “Tenemos que comprender que Rodolfo está en el peor momento de su vida y que tuvo varios incidentes con gente de prensa porque se colaron en el hotel”, comentaba este miércoles en La mirada crítica.