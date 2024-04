Nacho Abad ironiza con la negativa de Rodolfo Sancho a hablar con la prensa en Tailandia, tras hacerlo en HBO Max

Este martes 9 de abril comenzaba el juicio en Tailandia contra Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, por la muerte del médico colombiano Edwin Arrieta. Las televisiones han seguido muy de cerca todo cuanto ha trascendido de la primera sesión, que se ha extendido durante más de ocho horas, en la que ha destacado la presencia del actor. Este, precisamente, había sorprendido al aceptar una entrevista para El caso Sancho, una docuserie de HBO Max sobre el caso.

Anunciada con apenas 24 horas de antelación respecto al estreno, el testimonio del protagonista de series como El Ministerio del Tiempo suponía un importante foco de atención, por lo inesperado. De hecho, el interés ha repercutido en el propio servicio de la streamer, pues problemas técnicos han hecho que el primer episodio de la docuserie quedara fuera de servicio durante unas dos horas.

Más allá de esto, los magacines televisivos han seguido muy de cerca la apertura del juicio y las primeras declaraciones que los abogados de Daniel Sancho, así como su padre, presente en el tribunal provincial de Samui. En boca de todos ha sido uno de los medios que ha prestado atención al caso, con la presencia en Tailandia de la periodista Esther Yáñez Illescas. La española ha tratado de conseguir declaraciones de las partes interesadas en el proceso, Rodolfo Sancho incluido. Y la negativa de este a hablar ante los medios ha hecho que Nacho Abad ironizara, precisamente, con el estreno casi en paralelo de una entrevista en el servicio de streaming.

“Ahora ha decidido que no quería hablar”

Si bien antes de comenzar la jornada, el intérprete agradecía el interés a los reporteros y medios españoles personados en Tailandia, a la salida del tribunal, de donde salía acompañado del abogado defensor tailandés, tenía una actitud menos receptiva. “¿Vais a estar un mes así, en serio? Vamos, por favor”.

Aunque sí se pronunciaba para defender la no culpabilidad de su hijo -“se ha mostrado no culpable desde hace ocho meses”-, reiteraba su incomodidad con los periodistas: “Es que no me dejáis ver ni siquiera dónde está el coche”, reprochaba en el aparcamiento, donde esperaban los medios.

“No quiere hablar del caso porque es un momento complicado”, lo excusaba Yáñez. Abad, que había destacado que “está siendo complicadísimo para la prensa trabajar allí”, sí lanzaba un dardo irónico al actor. “Claro, Rodolfo no quiere hablar. Creo que ha dado una entrevista para alguna plataforma, pero ahora ha decidido que no quería hablar”, soltó, aludiendo a El caso Sancho.

“Todo hay que respetarlo... Cuando unas veces se habla y otras no”, añadió cambiando de tercio y continuando con el análisis de las primeras informaciones del juicio.