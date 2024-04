Críticas a 'MasterChef' y TVE por dar voz al discurso negacionista de la ciencia de su legionario terraplanista

MasterChef causó este lunes una gran sorpresa entre los espectadores de TVE al provocar el discurso terraplanista de uno de los concursantes de la duodécima edición del talent culinario que actualmente emite La 1. El programa dio voz en su segunda entrega a David, un legionario negacionista de la ciencia que aseguró no creer que la Tierra “sea redonda”, un testimonio que la televisión pública mantuvo en el montaje final de un programa emitido en horario de máxima audiencia.

Todo se desencadenó durante la primera prueba de la noche, que tuvo a Santiago Segura, exconcursante de MasterChef Celebrity 3, como invitado. Mientras valoraban los platos de los aspirantes, Jordi Cruz lanzó una inesperada pregunta que pilló desprevenido al cineasta. “Santiago, tú que eres un hombre de la cultura, ¿tú crees que la Tierra es redonda o que le falta un poco?”, le preguntó el chef mientras David colocaba su plato ante los jueces esperando su valoración.

“Yo creo que está achatada por los polos”, respondió con sorna el también actor. “Es que David es terraplanista”, le informó Pepe Rodríguez, invitando al concursante a exponer su visión del asunto ante las cámaras. “No creo que sea redonda, no sé exactamente como es”, empezó diciendo el participante. “Es achatada por los polos”, replicaron Segura y Rodríguez entre risas.

El discurso terraplanista de David en 'MasterChef 12'

La cosa no quedó ahí y David tuvo la oportunidad de cuestionar la ciencia en un programa que este lunes vio cerca de un millón de espectadores: “La verdad es que hay muchas teorías y me cuadran más las teorías alternativas que he podido llegar a escuchar que lo que defiende la ciencia que nos han vendido hasta el día de hoy”, declaró.

“Pero las fotos desde el espacio, ¿no te fías de eso, no?”, insistió Santiago Segura, alargando el incómodo momento. “Veo que es CGI sinceramente, una imagen editada por ordenador”, justificó el legionario, al que Jordi Cruz quiso rebatir. “Yo te diré que sí hay fotos de la Tierra y con el agua por el centro de la gravedad se ve totalmente esférica”, argumentó.

Acto seguido, en un total ante las cámaras de TVE, David tuvo una nueva oportunidad de seguir propagando sus infundadas ideas: “Hay tantísimas cosas que pongo en tela de juicio, porque no me creo prácticamente nada de lo que sale en las noticias. Me informo a través de los medios que considero adecuados para el nivel en el que yo me encuentro de lo que llamo despertar de conciencia”, declaró, cuestionando la fiabilidad de las fuentes de información.

El momento causó un gran revuelo entre los espectadores de Televisión Española, con muchos de ellos condenando que se permita hacer apología del terraplanismo y contra la ciencia desde un programa de entretenimiento emitido en prime time (y con habituales repeticiones en fin de semana en horario infantil en la franja matinal). Las críticas no se hicieron esperar: