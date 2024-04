Ana Rosa eleva el tono contra Sánchez por su “victimismo al cuadrado”: “Más que regeneración suena a enajenación”

Como era de esperar, Ana Rosa Quintana no se ha contenido a la hora de hablar sobre el discurso institucional que daba Pedro Sánchez en la mañana del lunes 29, en el que ha comunicado su decisión de mantenerse en la Presidencia del Gobierno.

La presentadora y productora ya se había saltado la norma, impuesta desde su concepción, de excluir la información política de TardeAR para hablar, la pasada semana, de la “carta a la ciudadanía” con la que el presidente anunciaba un periodo de reflexión a fin de decidir si continuaba en el cargo. Ya entonces fue sumamente crítica y cargó contra lo que consideraba una “estrategia política” y un “chantaje sentimental” a la ciudadanía. Horas después de la comparecencia en Moncloa, Quintana ha elevado aún más el tono.

Acompañada, entre otros, por Cristina Cifuentes y Susana Díaz en la tertulia VIP de actualidad, y como ya hiciera días atrás, la periodista de Telecinco ha comenzado con un editorial puntuado por aplausos y risas del público ante las pullas lanzadas contra el líder del ejecutivo.

“Utiliza métodos trumpistas contra el trumpismo”

“Vaya mañanita y vaya cinco diítas que hemos tenido. Victimismo al cuadrado. Mi apuesta fue ”no es no“, y el resultado ha sido ”yo es yo“”. Así arrancaba Quintana su espacio de opinión, donde ha cargado las tintas contra Sánchez, al que ha comparado jocosamente con Luis XIV, al que se suele atribuir la frase “el Estado soy yo”. “Tras someternos a una farsa de cinco días ha ido a ver al rey, ¿para qué? ¿Para decirle 'no voy a dimitir'? El presidente ha anunciado un gatopardo en el que va a cambiar todo para que todo siga igual”.

Quintana relataba la “pasmosa” secuencia de los hechos: “La secuencia de los hechos ha sido pasmosa. Primero anuncia en una carta de amor que estudia marcharse tras una campaña de la fachosfera, que incluye a jueces, medios y la oposición. Cinco días después reaparece lanzando un mensaje peronista anunciando que se queda para liderar una respuesta contra el movimiento reaccionario mundial, nada menos. Es decir: utiliza métodos trumpistas para luchar contra el trumpismo, arremetiendo contra medios, jueces y oposición”, considera Quintana, que bromea tildando al socialista como “nuestro amado líder”.

Este, prosigue, “deja claro que seguirá al frente para regenerar una democracia asentada en el ataque, el odio, la insidia, la falsedad, los bulos, las mentiras groseras, el fango, el sufrimiento de las personas que quiere y el acoso”. “Los inventores del escrache se quejan del acoso”, apostilla.

Tacha las movilizaciones como “grupete de amigos”

Ana Rosa insiste en la ironía sobre el líder del Gobierno: “Hace cinco días no merecía la pena quejarse. Ahora se queda para salvarnos a todos”.

“Hoy 29 de abril, día de San Pedro Mártir, el presidente resucita cinco días después gracias a la movilización de las calles, una movilización que no llega a un grupete de amigos, mientras que sus socios piden el control de sus jueces y medios de comunicación”, añade, aludiendo a las movilizaciones en las inmediaciones del Congreso de los Diputados para pedir la permanencia de Sánchez.

“Finalmente no era amor, era calculo político. Sánchez ha lanzado varios avisos a navegantes: 'Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe. Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte'. ¿Qué es lo que nos espera con ese punto y aparte? Más que a regeneración suena a enajenación”.

“El presidente no diferencia la democracia del gobierno, la democracia es la división de poderes, del poder judicial y es la prensa libre. Los periodistas seguiremos contando lo que el poder no quiere que se cuente porque es nuestra obligación. No nos vamos a poner una mordaza”, concluía la periodista, dando el programa paso a aplausos.

TardeAR ha aplicado parte del tiempo de esta primera hora del programa en dar voz a sus tertulianos habituales para comentar sus impresiones con la decisión de Sánchez, en tono principalmente crítico. Asimismo, se ha contado con la participación, a través de una videollamada, de Pedro Jota Ramírez, que como ya habíamos señalado previamente, estaba ganando peso en Mediaset a través de proyectos encargados a su nueva productora, El Rugido Producciones SL, así como en calidad de tertuliano de La mirada crítica, producido también por Unicorn.