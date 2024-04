Ana Rosa interrumpe 'TardeAR' para abordar la carta de Pedro Sánchez: “¿Detrás hay una estrategia política?”

La actualidad política en España ha dado un giro inesperado pasados apenas seis minutos de las 19:00 horas, cuando Pedro Sánchez publicaba una “carta a la ciudadanía” para anunciar que se debate entre seguir o no al frente del gobierno. Horas después de conocerse que un juzgado de Madrid ha decidido abrir una investigación secreta en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente, a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, el dirigente emplaza al lunes 29 de abril para comunicar si continúa o no como presidente.

Por supuesto, las principales cadenas han reaccionado con rapidez a la noticia. También Telecinco, con TardeAR en su última hora de emisión. Ana Rosa Quintana ha modificado el tramo final de la emisión para abordar esta información de forma urgente.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la actualidad más inmediata ha servido para que la presentadora haya alterado el postulado de no incluir político en el magacín, algo que como ya hemos visto en no pocas ocasiones, no evita que incluya comentarios críticos contra Sánchez de forma habitual. Sin ir más lejos, este martes 23, Quintana ya aprovechó el conflicto abierto entre el actor William Levy con su mujer para compararlo con la relación entre el presidente y Carles Puigdemont. “¿Pero qué tiene que ver ahora mismo Puigdemont?”, llegó a preguntar Vicky Martín Berrocal.

Ana Rosa paraliza el corazón

El tono era bien diferente este miércoles 24. A punto de alcanzar las 19:25 horas, y mientras la mesa de corazón de TardeAR comentaba el ingreso de Isabel Pantoja en un hospital de Córdoba, Ana Rosa sacaba el móvil y advertía que debía informar del comunicado de Sánchez, “que está saliendo en este momento y es muy importante”.

“Vamos a intentar ampliar esta información en unos momentos. Gracias a dios en Unicorn tenemos a los mejores cronistas políticos de nuestro país, y a algunos les pido que nos llamen”, añadió. Así, pese a un amago por proseguir con cierta normalidad con los temas de corazón, en el que dio tiempo a recibir en plató a José Manuel Parada para hablar sobre la herencia de Silvia Tortosa, Ana Rosa optó por abandonar el sofá de crónica social y dirigirse a la mesa central del plató, desde donde repasó el contenido de la carta de Sánchez y empezó a dar paso a distintos periodistas.

La primera en entrar fue Ketty Garat, de The Objective, por vía telefónica. A continuación fue el turno de Juanma Lamet, periodista de El Mundo. Minutos después, por videollamadas, entraron Javier Casqueiro, de El País, José Luis Pérez, director de informativos de Cadena Cope, y José María Olmo, de El Confidencial, a quien Quintana ha presentado como “uno de los periodistas que ha dado más información respecto a las actividades económicas de la mujer del presidente”. De hecho, era el citado medio quien avanzaba la apertura de diligencias contra Gómez en el juzgado Nº41 de Madrid, tras admitir una denuncia del presidente de Manos Limpias, el ultraderechista Miguel Bernad. Este, cabe decir, fue recientemente absuelto de la acusación de instrumentalizar causas judiciales para extorsionar a bancos y a empresas.

Con una pantalla partida con estos tres últimos periodistas, TardeAR ha consumido sus últimos minutos, mientras Ana Rosa insistía en una disyuntiva: si la reacción de Pedro Sánchez era genuina al sentirse “dolido, preocupado, desanimado” o si se trataba de “una maniobra pensada”. Sobre ello ha preguntado a cada uno de los comparecientes en estos minutos.

A las 19:55 horas, Quintana daba por cerrado el programa, apurando su último minuto antes de dar paso a Reacción en cadena. Eso sí, aprovechaba para recordar que será otro programa de su productora, La mirada crítica, quien continúe abordando el tema en la mañana del jueves 25.

“Mañana seguiréis en las tertulias, con mi Ana Terradillos en La mirada crítica. Todos esta noche hay que darle muchas vueltas a esta carta”, dijo, antes de reincidir: ¿Es realmente una decisión personal, profesional, de su presidencia, o detrás hay una estrategia política? Lo veremos. A ver si me da tiempo a leerme la carta“. Su contenido, por cierto, se puede consultar aquí.

laSexta también reacciona con 'El Objetivo'

Como decimos, las cadenas han tratado de reaccionar con presteza a la publicación de la carta. En el caso de laSexta, la cadena ha decidido modificar su programación de prime time como suele hacer en casos de peso. Así, se suspende la “noche única” de Un nuevo amanecer, de la que se ofrecerían sus primeros episodios en abierto, para preparar un especial de El Objetivo con Ana Pastor.