Ramón Campos y sus líneas rojas en 'El caso Asunta': “No queríamos hacer sufrir a nadie ni provocar más dolor”

Tras arrojar luz sobre el asesinato de Asunta Basterra en un true crime estrenado en 2017 y disponible en Netflix bajo el título Operación Nenúfar, Bambú Producciones y Ramón Campos recuperan El caso Asunta en una serie de ficción que ya ha llegado a la plataforma con el viaje interpretativo descomunal de Candela Peña y Tristán Ulloa.

El creador y guionista habla con verTele sobre este nuevo proyecto acometido por su productora, una serie que “había dicho que no iba a hacer”, pero que ha acabado llevando a cabo con algunas líneas rojas: “Teníamos claro que no queríamos hacer sufrir a nadie ni provocar más dolor, sólo aportar luz”.

“Mi norma es que mis hijas el día de mañana no me puedan preguntar por qué hice algo, y no tenga respuesta. Es una cuestión ética”, reflexiona Ramón Campos, que tiene claro qué decir a aquellos que piensan que es pronto para llevar a la ficción un crimen que impactó tanto: “Si cuando lo tratas intentas minimizar ese dolor, es difícil equivocarse”.

Además, el responsable de Bambú Producciones cuenta cómo fue el casting, cómo le convenció Candela Peña para encarnar a Rosario Porto pese a que tenía prácticamente adjudicado otro papel, y cuáles son las dos únicas localizaciones reales en las que se negaron a rodar: “Una es la casa donde vivía Asunta, que ni lo intentamos, y otra la casa donde la asesinaron. Nos parecía que era una cuestión de respeto no utilizar el lugar donde habían sucedido los hechos”.