Candela Peña y Tristán Ulloa recrean 'El caso Asunta': “Hemos cabalgado sobre la verdad de los Rosario y Alfonso reales”

Netflix ha estrenado este viernes El caso Asunta, su serie sobre el asesinato de Asunta Basterra. Uno de los proyectos más destacados del año por el descomunal viaje interpretativo de Candela Peña y Tristán Ulloa, sobresalientes en la piel de Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Los actores charlan con verTele sobre su implicación en un trabajo que no ha sido uno más. “Era un reto, y a veces uno tiene que jugársela”, reflexiona el intérprete, que confiesa que abordar el crimen como ficción le impuso “mucho respeto y creó muchas dudas que desaparecieron cuando vi cómo se iba a contar”.

Para encarnar a dos personas condenadas por la justicia por el asesinato de su hija, dice Candela Peña que “hemos cabalgado sobre la verdad de los Rosario y Alfonso reales”, sin emitir juicios sobre ellos.

Sobre la fidelidad de sus interpretaciones, Ulloa elogia a su compañera: “Hay actrices que no hubiesen entrado a saco como ella, y aquí no podíamos andar con medias tintas”. Un 'piropo' que le devuelven: “Encontrarte a un compañero heterosexual que no piense que le pisas la cola y que no te viva como una amenaza es un sueño”, aporta la actriz.

Finalmente, Peña reflexiona sobre qué puede provocar El caso Asunta en Netflix: “Está muy bien que la gente vea la serie, y se vuelva a recolocar respecto a lo que sucedió. Que haga reflexionar sobre el juicio mediático que se hizo. Todo el mundo somos más que lo peor que hayamos hecho en nuestra vida”.