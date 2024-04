Megara, el 'doblete' español en Malmö: “Estaba decidido no volver al Benidorm Fest, el último cartucho fue San Marino”

Eurovisión 2024 será una edición especial para España, pues habrá doble representación 'patria'. Por un lado, Nebulossa y su Zorra como representantes de RTVE tras vencer el Benidorm Fest. Y por otro, una banda ya conocida para los eurofans locales que buscará una plaza en la final del certamen con la bandera de San Marino y una canción íntegra en español.

Hablamos de Megara, grupo de rock madrileño que tras probar suerte en la carrera eurovisiva con tres candidaturas en los tres últimos años para la preselección española, culminadas con la cuarta plaza de la edición de 2023 en La 1, ha encontrado el camino directo a Malmö 2024 fuera de casa: “Estaba decidido que no nos volveríamos a presentar al Benidorm Fest, así que el último cartucho fue San Marino”, explican en una entrevista concedida a verTele, en el marco de la PrePartyES 2024 de Eurovisión-Spain.

Sus integrantes Kenzy Loevett, Rober, Kat Almagro y Vitti celebran su llegada a Eurovisión tras un proceso que no ha sido fácil, pero que ha acabado llegando al mejor de los puertos: presentaron su tema 11:11 al Benidorm Fest 2024 y tras no lograr esta vez la selección por parte de TVE, Una voce per San Marino les abrió las puertas. Tuvieron que pasar por la repesca en el certamen de la SMRTV, pero acabaron ganando a la favorita en una final de lo más emocionante.

Ahora tendrán que pelear por su plaza en la final de Eurovisión 2024 en la segunda 'semi' del próximo 9 de mayo, donde actuarán justo después de Nebulossa en el que será un momento histórico para España en el certamen: “Seis minutos seguidos de español no se ha dado nunca, es la primera vez”, apunta su vocalista.

Además, Megara comenta cómo se han tomado en TVE que ahora sean 'rivales' eurovisivos y desvelan cómo está siendo el trabajo en su puesta en escena, para la que han contado con el escenógrafo español Javier Pageo. José Pablo Polo, productor de Blanca Paloma y parte de su equipo en Liverpool 2023, también forma parte ahora de su candidatura.

Tras intentar llegar a Eurovisión el año pasado vía Benidorm Fest, conseguís el objetivo solo un año después en representación de San Marino. ¿Cómo estáis viviendo el camino a Malmö?

Rober: Fenomenal. Todavía no nos lo terminamos de creer, aunque siempre digamos lo mismo. Es algo que estamos asimilando aún, pero lo estamos disfrutando muchísimo. Para nosotros lo más bonito e importante es el camino y disfrutar lo máximo posible de todo esto.

Después de no ser elegidos en esta edición del Benidorm Fest, ¿qué os llevó a intentarlo por otro país? ¿Pensasteis en seguir intentándolo por España en 2025, o teníais claro que queríais llegar a Eurovisión, independientemente de la bandera?

Rober: Teníamos claro que no nos íbamos a volver a presentar al Benidorm Fest el año que viene. Con tres, ya era suficiente. La primera vez fue en 2022 y no se enteró mucho la gente porque no nos llegaron a seleccionar, pero nos hemos presentado ya tres veces y cuatro nos parecía mucho. Estaba decidido que no nos volveríamos a presentar, así que el último cartucho fue San Marino... y aquí estamos.

Kenzy: A la tercera va la vencida.

¿Por qué San Marino? ¿Qué encontrasteis en esta preselección para intentarlo por esta vía?

Kenzy: Porque nos podíamos presentar siendo de otro país, básicamente. En el Benidorm Fest, por ejemplo, no puedes siendo extranjero, necesitas que al menos el 50% de los componentes sean de España. Y para San Marino el único requisito es ser mayor de 16 años. Tuvimos que pedir permiso por Vitti [el bajista], que está ahí rozando los 16...

Kitti: Los cumplía ahí por esas fechas [ríe]...

Kenzy: ...y pedimos permiso a los padres.

Cuando presentasteis 11:11 a Una voce per San Marino, ¿estabais realmente convencidos de vuestras posibilidades?

Rober: Fue un poco a ver qué pasa, pero con la esperanza de conseguirlo. De hecho, nos dimos cuenta de la dificultad ya metidos [en la preselección]. Creo que no éramos conscientes de lo duro que iba a ser hasta que estábamos allí, pero una vez dentro tuvimos que tirar para adelante, seguir a por todas, y salió bien al final.

¿Cómo vivisteis vuestra participación en la preselección, con paso por la repesca incluido, y todo lo que ocurrió en esa reñida y comentada final?

Kenzy: Algún día contaremos la historia... pero bien. Al final ha sido más emocionante. Parecía que todo estaba en nuestra contra, pero cuando le echas ganas a algo y tienes el foco tan centrado, se consiguen las cosas. Esta es la muestra de ello. Estamos muy felices.

Kat: Fue, sobre todo, muy bonito vivirlo juntos como una familia, porque de verdad fueron unos días inolvidables para todos y muy familiares.

Es habitual en San Marino que tengan un representante extranjero, pero no una canción en español. ¿Qué feedback estáis recibiendo hacia vuestro tema 11:11 por parte del público local?

Kenzy: Pues imagino que bien, si nos han seleccionado.

Rober: Por la distancia, evidentemente... tampoco hemos tenido la oportunidad de volver allí. Hemos hecho alguna entrevista con la televisión de San Marino en remoto, y entendemos que deben estar ilusionados. ¡Al menos, alguno!

Para agrandar la propuesta para el escenario de Eurovisión habéis contado con el escenógrafo Javier Pageo. ¿Cómo está siendo el trabajo con él? ¿Qué estáis preparando?

Rober: Con él estamos encantados porque tuvimos muy buen feeling desde el primer momento, y eso es muy importante en un proyecto como este. Sobre todo, con el poco tiempo que teníamos para prepararlo. Era necesario e imprescindible contar con un profesional como él para llegar a los plazos que teníamos y para hacer las cosas de la forma que tenemos que hacerlas. Y con la experiencia que él tiene, vamos más sobre seguro. Es un equipo, estamos trabajando todos mucho, pero él es muy grande y estamos encantadísimos.

En TVE sabían la ilusión que nos hacía llegar a Eurovisión, así que están contentos Megara

¿Esperáis que vuestro paso por Eurovisión sea un punto de inflexión en vuestra carrera?

Kenzy: Va a serlo. Ya lo es.

¿Qué os han comentado desde TVE y el Benidorm Fest al ver que seréis compañeros y rivales en Eurovisión 2024?

Kenzy: Todos felices porque lo que entra en el Benidorm Fest, no sale nunca. Deja una huella tan grande que creo que la gente también sabe el esfuerzo que hay detrás de estas cosas. Con la gente me refiero a todos los trabajadores, que nos hemos cogido mucho cariño, y sabían la ilusión que nos hacía llegar a esto así que están contentos. Da igual que sea por San Marino, saben que hay una calidad personal detrás y nos han apoyado desde el principio.

Rober: El apoyo que quieres, el que tú quieres [ríe]. Eso se queda ahí para siempre.

Os jugaréis el pase a la final en la segunda 'semi', donde también actuará Nebulossa justo en el puesto anterior a vosotros. ¿Qué sentís al protagonizar un momento histórico para España en Eurovisión?

Rober: Nosotros encantados.

Kenzy: Seis minutos seguidos de español no se ha dado nunca, es la primera vez. Nosotros estamos felices y contentos. Nos ha tocado en un puesto maravilloso y feliz. ¿Nos podía haber tocado el 11º? Ha tocado el 10º, no pasa nada, esperemos estar en la final y actuar los undécimos, ¡tenemos una oportunidad más! [ríe].

¿Qué sensaciones tenéis con la configuración de la segunda semifinal? ¿Sentís que tenéis opciones de llegar a la final?

Kat: De todas las opciones, creemos que es la mejor para poder pasar.

Kenzy: Lo más importante es que puede votar España. ¡Toca hacer campaña, les necesitamos!

Vuestro nombre está entre los firmantes del comunicado conjunto que lanzasteis un grupo de artistas eurovisivos dando un paso adelante para pedir un alto al fuego en Gaza. ¿En algún momento habéis considerado no participar en Eurovisión por la continuidad de Israel?

Rober: El comunicado precisamente está ahí para hablar de esto, y por eso lo hemos lanzado. Ahí está.

¿Qué les diríais a aquellos que piden acciones más contundentes por parte de los artistas y delegaciones?

Kenzy: Nosotros estamos en una posición muy delicada y hemos decidido publicar ese comunicado, que creo que está bien ese paso dado.