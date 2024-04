La representante de Israel en Eurovisión rechaza ser descalificada, habla de su “misión” y de que se alistará al ejército

Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024 ha concedido una entrevista a pocos días de viajar a Malmö (Suecia), ciudad que acoge este año un festival marcado por la polémica participación del país hebreo a pesar de sus ataques contra Gaza. La cantante se ha pronunciado sobre toda esta situación y sobre las críticas que ha desatado su candidatura, la cual ha definido como “una misión muy importante” para Israel.

“No está siendo fácil, pero he decidido no acercarme demasiado a las noticias. Siento que estamos juntos en esto y de alguna manera tenemos que seguir adelante. Es extraño para mí que mientras estoy pasando por todo lo que estoy pasando, haya rehenes en Gaza, y quién sabe lo que están pasando allí. Creo que mi participación es parte de una misión muy importante para el país, y a nivel personal es algo que me ayuda a superar todo este proceso”, ha declarado Golan al periódico Israel Hayom.

Sobre las trabas que desde la UER pusieron a sus primeras canciones enviadas -por su explícito contenido político-, y sobre las peticiones populares para que el organismo no acepte su participación en Eurovisión, la artista asegura que “por supuesto tenía miedo”: “Pero realmente, no había ninguna razón para descalificarnos, y el hecho es que nuestra participación fue aprobada. Si nos hubieran descalificado, habría dicho mucho sobre los organizadores. Desde el momento en que fuimos aprobados, empezamos a hacer cambios y entré directamente al estudio. Hubo una noche en la que solo dormí 20 minutos, y si no me encantara lo que estaba haciendo, no habría sobrevivido a eso. Estoy en mi mejor momento”, ha declarado.

“Estoy preparada para las cosas malas que sucederán”

Eden Golan ha desvelado que viajará a Malmö este domingo 28 de abril y ha asegurado estar lista para todo lo que allí pueda suceder: “No sé qué esperar, pero me estoy preparando para las cosas malas que sucederán también, incluso para lo peor. Así que estaré preparada para cualquier escenario. Habrá mayor seguridad este año y confío en que manejen todo lo relacionado con la seguridad y las protestas. Creo que nos protegerán y no nos dejarán ir a lugares donde haya peligro”, ha afirmado la cantante, que afirma sentirse “protegida” por la delegación y los guardias de seguridad.

“En lo que a mí respecta, estoy concentrada en dar lo mejor de mí en el escenario y no en todo lo que lo rodea. Sin duda habrá protestas y voces en nuestra contra, más que nunca este año, pero tengo la presión de la competencia, así que estoy tratando de dejarlo estar. Puede que sea joven, pero sé decir que todo en la vida tiene un precio. Quería Eurovisión y ese es el precio de representar al país. Ha habido otras cosas en mi vida por las que pagué un alto precio, como no tener una infancia normal, pero si ese es el precio, lo haré de todo corazón”, ha señalado.

Eden Golan y sus planes con el ejército israelí

Respecto al tratamiento mediático que reciba en Suecia, Golan asegura ser consciente de que “en Eurovisión habrá entrevistas complejas, con preguntas sobre la situación de mi país”: “Será un desafío prepararse para ello, pero al final todo lo que puedo decir es la verdad. Estaré lista para cualquier pregunta y tampoco pretendo que me entrevisten en todos lados, como lo hicieron en años anteriores, sino sólo en lugares específicos. Sé que buscarán titulares e indagarán, pero llegaré preparada”, ha advertido.

Preguntada sobre si ya ha realizado el servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres (con excepciones) en Israel, Golan asegura que no, pero es algo que está en sus planes a corto plazo: “Todavía no me he alistado en el ejército, y cuando regrese de Eurovisión, me presentaré para mi primera convocatoria. En el primer año como residente que regresa no te llaman, pero ese año pasó y me convocaron y mi reclutamiento fue pospuesto debido a Eurovisión. Hacer el servicio militar es una misión y quiero llevar las audiciones a las bandas militares”, ha declarado.

Finalmente, la cantante asegura que se “decepcionará” si no pasan a la gran final, aunque cree que “lo lograremos”: “Nuestra canción está siendo recibida mucho mejor de lo que pensé, incluso en países a los que realmente no les agradamos. Tenemos un número increíble y va a ser increíble. Estoy tratando de pensar positivamente, pero no construir expectativas para no decepcionarme. Estoy sentada aquí ahora imaginando ese momento y es una locura”, sentencia la joven, que ha avanzado que durante su actuación vestirá de blanco y estará acompañada de cinco bailarines.

“Vocalmente, soy la única que canta sin coristas. No puedo entrar en detalles, pero será increíble y tendrá un impacto en el resultados de la competencia”, concluye.