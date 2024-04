Xabier Fortes denuncia que “un James Bond de la derecha” ha publicado sus datos fiscales en redes sociales

Xabier Fortes ha denunciado a través de su perfil de X (antiguo Twitter) que “un James Bond de la derecha” ha publicado sus “datos fiscales”. Se trata de “un sujeto que me acosa en esta red social” y que, según el periodista, apenas ha encontrado nada en su contra: “Si en más de 30 años de trabajo lo único que ha encontrado es una sanción de hace casi 20 años por importe (él no pone la cantidad para no hacer el ridículo) de menos de 700 euros, creo recordar, ya me dirán”.

El presentador de La noche en 24 Horas, que este mismo domingo participó en la cobertura de TVE para las elecciones vascas, se ha comprometido “a pedir a Hacienda los datos enteros” para hacerlos públicos. Además, ha explicado cómo se produjo aquella “sanción” que recibió dos décadas atrás.

“Trabajé tres años y medio con TVE en Galicia con una SL (Sociedad Limitada) unipersonal en los 90, como hicimos la inmensa mayoría hasta que nos contrataron directamente. Tengo tan poco que ocultar que hasta le puse mi propio nombre, Javier Fortes SL, ya ven ustedes. Tras ser contratado la dejé sin actividad primero y luego la disolví. En ese tramo tuve lógicamente cero ingresos, por lo que entendí que no tenía que hacer declaración. Hacienda me comunicó que sí tenia que hacerla, aunque no me diese a pagar. Por ello disolví la SL y pagué la correspondiente sanción, que como he dicho no creo que pasase de los 700 euros”, asegura el periodista.

“Les confieso que he pagado más en multas de tráfico. Sí todo lo que tiene contra mí este James Bond de la derecha es esto, ya le digo que no le van a hacer un película. En fin, son los peajes de estar en el punto de mira”, concluye Fortes. Con “James Bond de la derecha” se refiere al abogado y economista Guillermo Rocafort, quien apunta que no ha desvelado los “datos fiscales” del comunicador, sino los datos de su sociedad mercantil Javier Fortes SL, que son de dominio público.

Rocafort, conocido en sus redes sociales por su tono crítico contra el Gobierno de Pedro Sánchez, también ha llevado a cabo campañas contra las cuentas de Silvia Intxaurrondo y Ana Pastor. De hecho, hace un año fue condenado por intromisión ilegítima del derecho al honor de la periodista de laSexta, a la que acusó de tener una SICAV y del “incumplimiento de sus obligaciones fiscales y contables”. Sin embargo, la jueza del caso dictaminó que las acusaciones de Rocafort excedían la libertad de expresión al no contener “ningún dato objetivo” y basarse en “meras especulaciones”.

Hace un mes, la justicia también desestimó una demanda de Rocafort contra Newtral, el medio que capitanea Pastor, por situarle en la extrema derecha. El juez consideró que de las opiniones vertidas por el demandante podía deducirse “fácilmente” su “pensamiento ideológico” y que no había lugar a una rectificación.