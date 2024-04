Xabier Fortes se defiende de las “calumnias” de su acosador y expone la sanción de “200 eurazos” de Hacienda

Apenas unas horas después de denunciar el acoso por redes sociales de “un James Bond de la derecha” que ha llegado a compartir sus datos fiscales, y tras comprometerse a pedir a Hacienda la información completa para hacerla pública él mismo, Xabier Fortes ha cumplido con su palabra.

El periodista de RTVE, en un ejercicio de transparencia, ha publicado a través de la red social X (anteriormente Twitter) todo lo relacionado con una sanción que tuvo que pagar hace veinte años y que “el sujeto que le acosa”, el abogado y economista Guillermo Rocafort, había revelado días atrás.

En un nuevo hilo de tuits, el presentador de La noche en 24 horas se ha defendido “de semejante calumnia” exponiendo todos los datos de una sanción del Fisco por la que pagó “nada menos que 200 eurazos” para regularizar la situación de una SL que fundó al inicio de su carrera y que cuenta que era habitual en los contratados de TVE-Galicia por aquel entonces.

“Desde hace tiempo sufro en esta red social el acoso de Guillermo Rocafort. Es el secretario de la Asociación Millán Astray, el golpista que se encaró en 1936 con Unamuno al grito de ”abajo la inteligencia, viva la muerte“, un lema y un personaje que le retratan”, comienza expresando Fortes, poniendo nombre y apellidos a su acosador.

En la línea de lo comentado horas atrás, prosigue explicando la situación: “Hace unos días me amenazó con desvelar datos fiscales míos de hace ya unos lustros y luego los retorció de forma torticera para dar la impresión de haber cometido un fraude. Nada más falso. Prometí por ello que hoy lunes pediría todos los datos a Hacienda y los haría públicos. Como no tengo nada que ocultar, eso es lo que hago. No entiendo otra forma de defenderme de semejante calumnia”.

Fortes esclarece la sanción de Hacienda de “200 eurazos”

Como ya había explicado en su primer hilo en X, el periodista cuenta que “en los años 90, como la totalidad de los contratados de TVE-Galicia, tuve que crear un S.L. Unipersonal para poder trabajar con la tele. La llamé Javier Fortes SL. No es difícil de entender que si quisiese ocultar algo no le pondría ese nombre. Cuando pasado el tiempo me hicieron un contrato personalizado en TVE, la dejé sin actividad con la idea de disolverla posteriormente. Es lo habitual. Sin actividad significa sin ingresos, por lo que no tenía que pagar nada a Hacienda. Por ello entendí, erróneamente, que no debía tampoco presentar los formularios anuales que antes sí presentaba”.

“Pasados unos años, Hacienda me confirmó que aunque efectivamente no debía nada por estar sin actividad ni ingresos, debía hacer la declaración formar hasta no disolver completamente la SL. Fue lo que hice. Entregué la declaración, con cero euros a pagar, y pagué la obligada sanción en estos casos, nada menos que 200 eurazos por eso tres años. No me equivocaba cuando les decía que había pagado más algún año en multas de tráfico”, agrega.

En su defensa, Xabier Fortes lamenta que “este acosador de la extrema derecha oculta y retuerce los datos para tratar de extender el bulo y la maledicencia de un supuesto fraude para tratar de calumniarme”. Y afirma: “Con estos datos creo que queda sobradamente desmontada la patraña y la mentira de este sujeto. Si después de haberme sometido a semejante espionaje en más de 35 años de trabajo y a semejante chantaje, lo único que tiene para tratar de desacreditarme públicamente es esto, puedo estar tranquilo”.

“Entiendo y asumo que todo esto forma parte de la campaña que grupos y asociaciones de ultraderecha están llevando a cabo contra varios periodistas para tratar de amedrentarnos y silenciarnos. Ya les digo que han errado el tiro”, zanja el presentador y periodista gallego.

Por su parte, Guillermo Rocafort se ha tomado a broma el apodo de “James Bond de la derecha” y ha publicado en su perfil de X el póster de una de las películas de 007 con el siguiente mensaje: “El James Bond español sigue vigilando muy de cerca a los malos”.