Carme Chaparro avanza cuál será su próximo rol en Informativos Telecinco: “Estamos ya en la fase final”

Carme Chaparro está en plena promoción de su nuevo libro, Castigo, y, al mismo tiempo, preparando el que será su nuevo rol en Informativos Telecinco.

Durante la presentación de la nueva etapa, el director de Informativos de Mediaset, Francisco Moreno, dijo que quería aprovechar el nuevo plató para hacer un “cambio de concepto” y “amagacinar” la edición matinal (que se emite actualmente de 7:00 a 8:55h) al estilo de los morning shows estadounidenses. Poco después, AlgoPasaTV avanzó que será Chaparro quien presente próximamente el último tramo de la edición matinal, que es el que tendrá un tono más de magacín. Y ahora, la propia presentadora ha dado detalles de este nuevo proyecto a El Plural.

“Es un proyecto muy chulo que vamos a empezar dentro de poco. Estamos preparándolo y yo creo que estamos ya en en la fase final”, ha contado la periodista, que estará acompañada por Laila Jiménez y Arancha Morales, actuales presentadoras del informativo matinal: “Vamos a hacer algo en conjunto que me apetece y que será muy bonito”.

Según Chaparro, en su espacio abordarán “contenidos que, en otras ediciones, hay que pasar por encima o no puedes profundizar”. De momento no hay fecha para su puesta de largo, pues la misma ha tenido que “retrasarse un poco” por la presentación del nuevo libro de la presentadora. En todo caso, Chaparro ya cuenta los días para lanzarse a esta nueva aventura televisiva, con la que dice estar muy ilusionada: “A mí me gusta mucho crear, soy muy creativa. Entonces crear algo que no sea un informativo puro y duro, sino que le puedas dar otra vuelta”.

Este nuevo formato se enmarcará dentro de la nueva etapa de Informativos Telecinco, que echó a andar a mediados de enero y que “todavía está definiéndose”, en palabras de la periodista. Aun así, cree que en Mediaset “se respira un ambiente de mucha alegrías, de mucho optimismo y de muchas ganas de crear cosas nuevas, de arriesgarse”.