'Supervivientes 2024' incorporó a Laura Matamoros al peor grupo y anunció una próxima (y esperada) visita

Supervivientes 2024 celebró sus primeras Olimpiadas con tres retos que acabaron con Kiko y Blanca engullendo una tarta de chocolate infinita.

Además, el reality cumplió con su promesa y dejó que Laura Matamoros, la repescada, se uniera al resto de compañeros convertida en una concursante de pleno derecho. Eso sí, se equivocó a la hora de escoger equipo. Mientras Claudia había sido evacuada por motivos de salud y quedaba a la espera de la decisión médica.

Todo ello, en una noche en la que Sandra Barneda anunció que una defensora de plató cogía las maletas y se marchaba esa misma noche a Honduras. Se trata de Ana, la pareja de Ángel Cristo - que es una de las más polémicas de la edición-, que se reencontrará con él el próximo martes.

“Lo amo, estoy orgullosísima de él. Que cada día veo una parte sensible de él que creía que no iba a mostrar. Que SV está sacando más cosas buenas que malas”, dijo antes de partir rumbo a la isla.

Laura Matamoros le canta las cuarenta a Miri

Laura Matamoros se convertía en la repescada el pasado jueves, y este domingo volvía a saltar - esta vez desde 12 metros, la mayor altura de la edición- para incorporarse con el resto de concursantes. “¡Qué locura de salto, qué espectacular!”, decía Barneda al verla.

Minutos después llegaba la influencer totalmente emocionada a la Palapa, que no pisaba desde hacía siete años.

Con la primera que se reencontró fue con Miri a la que le cantó las cuarenta por “llevar un papel”, ser “mala actriz por no saber mentir”, ir de “alma libre que se mete en todas las salsas”.... y otras lindezas que dejaban a la cocinera a cuadros.

Miri fue respondiendo a cada cosa: “Yo ni he convivido con ella, entonces que me diga todo esto sin conocerme... Te has pasado cinco pueblos”. Pero la hija de Matamoros continuó: “Pese a todos los prejuicios que tengo contigo, que cada vez que me ves te quedas blanca...” y tuvo que interrumpirla Barneda.

Se marchó Miri y llegó a la Palapa Kiko al que Laura recibió con saltos y abrazos de alegría. Para, seguidamente, acabar sorprendiendo a todos irrumpiendo en una ceremonia que dejó a todos pasmados. Aún más cuando escogió ir con el equipo de Miri, sin saber que le había tocado Playa Condena.

Las primeras Olimpiadas del reality coronan a Kiko y Blanca

Los primeros Juegos Olímpicos inventados por el reality estuvieron formados por tres retos: un por parejas encima del mar, otro de lucha y un tercero de equilibrio. El premio para los ganadores era comerse una tarta de chocolate sin tiempo.

La primera prueba de la jornada olímpica se jugó por parejas, cada miembro se situaba en una plataforma y se cogían con las manos mientras la plataforma se iba separando y ellos debían seguir con las manos cogidas. La pareja formada por Kiko y Ángel fue finalista, pero les ganaron Gorka y Torres.

El segundo reto consistió en luchar por una bola que debían encontrar en el agua y meter en una canasta. Se la pelearon todos hasta que quedaron en el duelo final Pedro contra Kiko. Este último fue el que lo logró, tras forcejear en el agua y acabar exhaustos los dos.

Por lo que la final la protagonizaron Kiko y Torres que tuvieron que aguantar el equilibrio, a la pata coja, manteniendo con un palo un cubro de pintura. El que acabó verde fue Torres por lo que Kiko se alzó como el ganador de las Olimpiadas.

Mientras en el otro grupo fueron Blanca y Gorka los que llegaron a la final, siendo ella la que venció y pudo celebrar el cumpleaños de sus gemelos comiéndose la tarta. “¡Os amo, esto es muy fuerte que me voy a comer una tarta por vosotros y voy a poner una velita!”, gritó.