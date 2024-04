Claudia Martínez, evacuada de 'Supervivientes 2024' por motivos de salud: “Tiene su futuro en el aire”

La séptima entrega de Supervivientes 2024: Conexión Honduras arrancó con la noticia de última hora del delicado estado de salud de Claudia Martínez: “Ha sido evacuada y está bajo supervisión médica”, decía Sandra Barneda.

La presentadora se dirigía al padre de la concursante que estaba en plató y le explicaba lo ocurrido: “Claudia está con el futuro del concurso en el aire porque le han evacuado por cuestiones de salud”, mira estas imágenes.

En el vídeo se apreciaba a Claudia estirada, tras pasar una mala noche de mareos y sin fuerza, en la que Marieta le comentaba que al verla tan baja de ánimo prefería llamar al médico. El médico llegaba y revisaba su estado: “Hay que ver si lo que te pasa tiene una causa orgánica o funcional por eso te vienes conmigo”.

De esta manera, la concursante había sido evacuada horas antes y Barneda conectaba con ella, cuando ya estaba algo más recuperada, para preguntarle por su estado emocional: “Emocionalmente estoy mal, preocupada porque no sé dónde está Mario, no sé cómo está, ni si sabe que me han evacuado”, lamentaba sobre la expulsión de su pareja, el pasado jueves.

Y dejaban para más adelante de la entrega su futuro en el reality.

(*En elaboración)