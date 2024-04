Drama en 'Supervivientes 2024' con una expulsión que separó a Mario de Claudia y la repesca de la esperada

La séptima gala de Supervivientes 2024 acabó con casi todos los concursantes llorando al ver la despedida de Mario y Claudia. La pareja estaba nominada junto a Javier Ungría que era el primero en salvarse por el público. Por lo que los dos supieron que era su último día juntos y se alargó la agonía.

Jorge Javier Vázquez les separó del grupo y les pidió que se dedicaran unas últimas palabras antes de dejar de verse. La joven miraba a su novio y no podía reprimir las lágrimas: “Tú me han enseñado lo que es un amor adulto, que me quieran bien, te quiero muchísimo”, dijo y pidió que le salvaran a él.

El “macarra” - como definió el presentador- también la miró y confesó sus sentimientos: “Llegó en un momento en que estaba perdido, lo quiero todo con ella, valoro cada cita, cada viaje, cada día en casa y la quiero para toda la vida”.

Tras ello, Jorge Javier sentenció: “El público ha decidido que se salve de la expulsión Claudia”. Ella se derrumbaba y él la abrazaba en el suelo. “Lo siento mucho, te he perjudicado”, lamentaba ella, mientras él la tranquilizaba: “Me has ayudado en todo, yo no habría llegado tan lejos. Todo va a estar bien”.

Los compañeros tampoco podían reprimir las lágrimas al verles y las últimas palabras de Mario emocionaron hasta a Laura Madrueño: “Me da pena irme así porque no me habéis conocido. Aprovecho para pedirle perdón a alguien si le he molestado. Me da pena por mi gente, por mi hijo al que le prometí que iba a ganar. Lo mejor es que vuelvo con mi hijo, no puedo echarle más de menos”.

Se subía a la barca, sin saber que le llevaba hasta otra playa en la que se encontraba Laura Matamoros esperando la decisión de la audiencia sobre la repesca. Una repesca que le ofrecieron también a Mario pero que él rechazó: “Ya tenía en la cabeza volver con mi hijo y esto me mata ahora mismo. Yo ya me he imaginado con mi hijo, mi familia, en mi casa. Estoy fuera ahora mismo”.

Laura Matamoros, de eliminada a repescada en una semana

Con el rechazo de Mario a ser repescado, los que se jugaban la oportunidad eran Lauta Matamoros, Rocío Madrid, Lorena Morlote y Kike Calleja.

Las líneas se abrieron para dar una segunda oportunidad a uno de ellos, estando la hija de Kiko Matamoros en República Dominicana y el resto de candidatos en plató.

“Vamos allá con la decisión del público” dijo Jorge Javier casi a las 2 de la madrugada, “ha decidido que el repescado o repescada sea Laura”. Una noticia que ella celebró abrazando a Mario y agradeciendo a la audiencia.

“Tu incorporación será el próximo domingo en directo” le anunció el presentador y eso ya no le hizo tanta gracia. “Aquí te quedas Jorge”, decía ella llevándose el saco a la barca.

Cambio de equipos y nuevos nominados

Todo ello en una noche en la que el reality propuso a los concursantes un cambio de equipos. Para ello pidieron a Torres y a Miri que escogieran de quién rodearse pidiendo, por turnos, a alguien del equipo contrario y del suyo.

Así, la de MasterChef formó su grupo con Mario, Arkano, Torres, Ángel, Blanca y Aurah que celebró separarse de Torres. Por su parte, este último se decantó por Claudia, Kiko, Marieta, Pedro, Javier y Arantxa.

Tras formar los nuevos equipos, se enfrentaron a un nuevo juego de localización en el que el duelo entre Miri y Arantxa fue el más duro, llegando a quedar en tablas por decisión de la organización. Finalmente, el equipo ganador fue el de Torres, que escogió Playa Olimpo.

Blanca y Kiko ganaron el juego de líder y en las nominaciones los grupos sacaron a la palestra a Ángel, Pedro, Claudia y Gorka.