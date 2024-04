Sandra Barneda evita que se cuente un secreto de 'Supervivientes' en 'Así es la vida': “Estoy en conflicto de intereses”

Enigmático momento el que se vivió este miércoles en Así es la vida. Todo ocurrió en el tramo final del programa, cuando Sandra Barneda, César Muñoz y los tertulianos se pusieron a comentar la última hora de Supervivientes 2024. Concretamente, lo que ocurrió el martes en Tierra de nadie, que dejó la unificación de los concursantes y el reencuentro de los desterrados con los que fueron sus compañeros.

Entre esos reencuentros llamó la atención el de Arancha del Sol y Ángel Cristo. Tal y como recordó Carlos Sobera, el hijo de Bárbara Rey fue el “gran aliado” y el “gran apoyo” de la modelo antes de que ésta última se fuera a Playa Limbo, de ahí que diera por hecho que Arancha estaba “contenta” de reencontrarse con Ángel. Pero nada más lejos de la realidad. “No, a Ángel Cristo no lo quiero ni ver. No quiero ni hablar de este señor. Para mí no existe”, dijo la esposa de Finito de Córdoba.

Arancha del Sol no explicó el porqué de su cambio de opinión, pero César Muñoz quiso saberlo a través de Carmen Borrego: “Carmen, tú sabes la respuesta, tú sabes lo que ha pasado”. Y sí, la hija de María Teresa Campos lo sabía, pero no entró en detalles: “Sé lo que ha pasado, pero no lo puedo contar”.

“Estoy en un conflicto de intereses”

“No lo puede contar, no lo puede contar”, insistió Sandra Barneda, que aprovechó su condición de presentadora de Supervivientes: Conexión Honduras para intervenir rápidamente y explicar que Borrego “lo puede contar en el plató de una de las galas de Supervivientes, pero aquí no lo puede contar porque aquí no está en calidad de exsuperviviente”.

“¡Pero si es la ganadora moral de Supervivientes 2024, cómo no lo va a poder contar!”, exclamó Muñoz en tono de broma. “No lo puede contar. Estoy en un conflicto de intereses porque luego vendrán los directores de Supervivientes y me dirán 'oye, cómo has dejado que Carmen cuente esto'”, añadió Barneda.

Aunque se desconocen los motivos, lo que pasara entre Ángel Cristo y Arancha del Sol ha mejorado la opinión que Carmen Borrego tenía sobre la modelo, pues este martes insistió que, si bien su favorita para ganar Supervivientes 2024 es Miri, ahora cree que Arancha también sería una “gran ganadora” del reality.