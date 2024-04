'Supervivientes 2024' arrancó la repesca, vivió la unificación, otra salvación y se equivocó con Marieta

Cuarenta días después del arranque de Supervivientes 2024, los concursantes se unificaron por fin. La sexta entrega de Tierra de Nadie trajo el deseo de Kiko Jiménez pero no tanto de Arantxa del Sol y de Blanca Manchón.

Mientras que Laura Matamoros también vio el cielo abierto al haber sido la expulsada de la gala pasada pero descubrir que en la próxima se celebraría una repesca en la que era candidata.

Además, el programa vivió una nueva ceremonia de salvación en la que Javier Ungría, Claudia, Mario y Marieta descubrieron que solo esta última salía de la lista negra.

El castigo frustrado del reality a Marieta

Durante toda la noche, el programa había cebado el castigo a Marieta por haber desvelado a Miri que existía Playa Limbo. Así lo dijo Laura Matamoros el pasado jueves y así lo creyeron todos.

Sin embargo, cuando Carlos Sobera pidió a Marieta hablar a solas para confirmar lo ocurrido, descubrió otra versión. “Marieta tenemos pruebas de que desvelaste a Miri el secreto que te pedimos que no dijeras o habría consecuencias”, momento en el que le pusieron el vídeo de lo ocurrido y ella lo aclaró:

“Es mentira. Aquí se rumorean muchas cosas, el día que llegué se escuchó el nombre de Laura Matamoros y aquí rápido se hicieron sus cábalas, pero todavía no me he visto decir que está Laura. Si lo hiciera te lo decía pero no es así”, aseguró la concursante.

Para contrastarlo también llamaron a Miri que confirmó la versión de su compañera: “Rumores hay, atacamos cabos, pero de la boca de Marieta no ha salido nunca nada. Se rumoreaba que había otra playa, veíamos una isla delante con muchas barquitas, Laura presentadora sin querer dijo 'Playa Limbo' y no 'Playa Olimpo' y hemos escuchado más cosas... pero de ahí a que confirme Marieta que estaba Laura Matamoros...”

Por lo que, ante tales versiones creíbles y sin las pruebas que la inculparan: “No nos queda más remedio por tanto que daros las gracias a las dos y volver a la Palapa”, lamentó el presentador.

Una unificación deseada para Kiko pero odiada por Arantxa

Playa Limbo llegaba a su fin tras 40 días desde el arranque de la aventura. Laura Madrueño daba la bienvenida a Kiko Jiménez a la Palapa, donde entraba emocionado: “Me tiemblan las piernas, gracias por darme la oportunidad de volver a vivirlo de nuevo”, decía conteniendo las lágrimas.

Le siguió Arantxa que también aseguraba estar “viviendo un sueño”. Para acabar con Blanca que se sentaba junto a ellos: “Me fui con un mal sabor de boca increíble, con ganas de decirles muchas cosas a mis compañeros, así que aquí estoy otra vez para la guerra”, subrayó.

Cuando entraron el resto de concursantes descubrieron uno a uno a los otros participantes secretos. Primero llegó Kiko confesando que les había robado y nominado. Le siguió una fuerte Arantxa: “Estoy feliz, muchas gracias por esta nominación me ha dado la vida. Kiko es un amigo que me voy a llevar para siempre”. Y acabó el desfile Blanca: “Me lo he currado bastante para volver, quiero empezar de cero pero nos hemos dado cuenta que volvemos con otra forma de ver al grupo”.

Se convirtieron en concursantes de pleno derecho pero lo hicieron con una puja: Kiko fue el favorito de equipo condena, A Blanca la pidieron en Olimpo pero a Arantxa no la quiso nadie. Un gesto que volvió a bajonearla y acabó llorando por su nueva situación.

Arranca la repesca de Laura, Rocío, Lorena o Kike

Tras la expulsión de Matamoros, la concursante había estado aislada en una playa sola sin entender la razón: “No sé es que hago aquí desde el domingo. Mi sentimiento verdadero es que he pasado muy buenos momentos en Honduras, hemos recibido siempre a los nuevos para que todos salgan mejores supervivientes y me ha dado mucha rabia quedarme a las puertas de vivir una experiencia más completa. Me encantaría quedarme y seguir mi experiencia”.

Un deseo que le medio concedió Sobera al explicarle que desde esa noche arrancaba la repesca para que ella, o Rocío Madrid, Lorena Morlote o Kike Calleja volvieron como concursantes: “Uno de los cuatro va a tener la oportunidad de volver. No se lo ofrezco ni a Carmen ni a Zaira porque salieron de la isla por prescripción médica”.

Todos ellos aceptaron el ofrecimiento aunque la que más llamó la atención fue Rocío que se había marchado muy decepcionada con la experiencia: “Jamás se me hubiera ocurrido aceptar, pero me dan ganas de ir para volver y arreglar situaciones que no se han entendido desde aquí. Quiero abrazar a mi amiga Aurah y Kiko y solucionar las diferencias o no”, bromeó.