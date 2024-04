Movistar Plus+ se queda sin programas de entretenimiento y cambia su estrategia de contenidos

Han pasado ya casi 10 años desde que Movistar Plus+ presentó una nueva apuesta por el entretenimiento a través de #0. Por entonces la plataforma se llamaba sólo Movistar+, y poco después centró esa filosofía en un nuevo programa diario que vertebrase esa apuesta de la cadena. Hablamos de Late Motiv, el recordado late show de Andreu Buenafuente que se emitió de 2016 a 2021.

En los tres primeros años, de 2016 a 2018, llegaron entre otros LocoMundo, Likes, Maratón Man, La huida, AcapelA, Pool Fiction, Cero en historia, El puente o Radio Gaga. Su suerte fue dispar, con algunos formatos que no pasaron de una sola temporada pero otros que se asentaron durante tres (Likes), cinco (Maratón Man y LocoMundo), seis (Radio Gaga) o incluso diez (Cero en historia) temporadas. Todos ejemplifican la fuerte apuesta que Movistar Plus+ hizo en el entretenimiento.

La plataforma pareció estar conforme con la estrategia, ya que en 2018 la duplicó con La Resistencia. El late-late show capitaneado por David Broncano arrancó en febrero de 2018 y (por si no se han enterado del fichaje por RTVE) llegará a su fin en junio de este 2024, cuando acaba su contrato. Durante cuatro años compartió noche con Late Motiv, y tras el final de ciclo de Buenafuente ha seguido en solitario siendo la única apuesta de entretenimiento diario de la plataforma.

Desde ese mismo 2018 en adelante, Movistar Plus+ dejó claro que seguía creyendo en el entretenimiento con lanzamientos como Fama ¡a bailar!, Wifileaks, Scott y Milá, Las que faltaban, El cielo puede esperar o Dar cera, pulir #0. Pero en la nueva década de los 2020, el ritmo se frenó y apenas sumó ejemplos como Caramelo, Milá vs. Milá, B.S.O., Martínez y Hermanos o Showriano. El adiós de La Resistencia denota también un cambio de ciclo.

Echando la vista sólo ligeramente atrás, en los últimos doce meses la plataforma ha perdido hasta cinco formatos de entretenimiento:

Showriano: el programa de Eva Soriano, que se despidió hace tres semanas tras dos temporadas.

Martínez y Hermanos: el programa de Dani Martínez, que ya se emite en Cuatro tras acabar su cuarta temporada en Movistar Plus+ en diciembre de 2023.

That's my jam: el programa de Arturo Valls también seguirá ahora en TVE, tras una única temporada.

Milá vs. Milá: el programa de entrevistas de Mercedes Milá, que dijo adiós en mayo de 2023 tras tres temporadas.

La Resistencia: El ejemplo más relevante, que se despedirá en junio tras su sonado fichaje por RTVE.

'Ilustres Ignorantes', los últimos del entretenimiento

Como si de 'los últimos de Filipinas' se tratasen, repasar la nómina de entretenimiento que se le queda a Movistar Plus+ con el adiós de La Resistencia es ahora mismo empezar y acabar por Ilustres Ignorantes, el mítico formato de Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi que acumula 17 temporadas desde que se estrenó en 2008 todavía en Canal+.

Es cierto que está en preparación El Consultorio de Berto Romero, a la espera de comprobar si se tratará de un gran formato propio o tendrá una concepción más reducida, similar a la de formatos de video-pódcast como Los del Plus. La sequía de entretenimiento de Movistar Plus+ es evidente, ya que no pueden encontrarse más programas de este tipo en su catálogo.

En los últimos meses, la plataforma ha preferido apostar por formatos más atemporales como Leo Talks, los monólogos de Leo Harlem. También acaba de anunciar un especial de Carlos Latre para celebrar sus 25 años de carrera. Y hace poco le dedicaron igualmente un especial a Gomaespuma. Pero, al menos que se sepa, no hay proyectos destinados a sustituir a Late Motiv o La Resistencia diariamente, ni tampoco a Showriano o Martínez y Hermanos de forma semanal.

Nueva estrategia de series y documentales

Que Movistar Plus+ se quede casi sin programas de entretenimiento se engloba en una evidente nueva estrategia de la plataforma que ha tenido en el nombramiento de Domingo Corral su confirmación definitiva. En abril de 2023, Telefónica dio más poder a su por entonces director de Ficción Original ascendiéndole para ser director de Ficción y Entretenimiento. Es decir, que la dirección de Entretenimiento, que estaba y sigue estando ocupada por Juan Andrés García Ropero 'Bropi', pasó a englobarse dentro de la de Ficción que mantiene Domingo Corral.

Ese cambio ha hecho que, igual que en su día apostó por el entretenimiento con mucho humor y música para diferenciarse de la televisión tradicional, Movistar Plus+ ahora juegue casi todo a la ficción y los documentales. Su predilección por las series no es nueva, y la mantienen prácticamente con un estreno al mes; pero se le ha sumado el interés que logran docuseries como Lola, Raphaelismo, El palmar de Troya, Supergarcía, Bosé Renacido, Esta ambición desmedida, y un largo etcétera de productos con formato similar y contenido diferenciado.

El buen rendimiento de este tipo de producciones, según presume la misma plataforma, demuestra que su apuesta se centra ahora más en la ficción y no ficción, con series y documentales más atemporales que pueden verse a la carta. Pero también deja claro que baja los brazos en el entretenimiento, género que sigue estando dominado por las cadenas tradicionales y el directo.