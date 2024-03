Eva Soriano cerró 'Showriano' pidiendo empleo con humor: “Canto, bailo y tengo carnet de manipuladora de alimentos”

Eva Soriano se despidió este lunes de la audiencia de Showriano. El formato de entretenimiento de El Terrat estrenó la entrega definitiva de su segunda y última temporada en Movistar Plus+, que decidió dar por cerrada la andadura del espacio, en un momento de cambio de estrategia con respecto al entretenimiento.

La presentadora no eludió este hecho en su monólogo inicial a los espectadores, tomándose con humor el hecho de quedarse sin trabajo. “Creo que ya sabéis todos que este es el último programa de la temporada, así que os recuerdo que yo sé cantar, bailar y tengo carnet de manipuladora de alimentos”, dijo, presentando sus credenciales a modo de currículum.

“Recordad, trabajé en Mercadona... También sé cuidar niños. Los míos, no, los de otros, pero que sean tranquilos. Y también tengo perfil de Wallapop. Dentro de unas semanas pues vais a ver que empieza el movimiento: trajes que llevé en el programa, algunas joyas, 150 butacas del teatro”.

El programa también compartió a través de redes sociales este fragmento del monólogo, que la propia presentadora de Cuerpos especiales también movió con solo un comentario: “SEPE”. Claro, se refiere al Servicio Público de Empleo Estatal, siguiendo con las chanzas sobre quedarse desocupada.

Fin de ciclo del entretenimiento en Movistar Plus+

Showriano sigue los pasos que han seguido otras propuestas de entretenimiento dentro de la plataforma española: antes que ella, también Martínez y Hermanos terminó tras cuatro temporadas, siendo repescado por Cuatro para su emisión en abierto. De igual modo, That's My Jam, conducido por Arturo Valls, se encamina ahora fuera de los dominios de Telefónica, con la intención de saltar a TVE. Y, como bien es sabido, la corporación pública también trata de cerrar el fichaje de David Broncano de cara al próximo curso, si la convulsión interna no lo impide.

El de Soriano se estrenó hace un año, el 1 de marzo de 2023, en el canal lineal de la streamer, entonces aún llamado #0. Entonces fue definido por su propia presentadora como “un programa que tiene parte de entretenimiento, tiene entrevistas, pero la música va a estar muy presente”. A las 15 entregas de la primera tanda se han añadido otras ocho en esta segunda, contando la de este lunes 25, con Loles León como invitada definitiva.