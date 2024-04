RTVE también aprueba el fichaje de 'That's my jam' y la renovación de 'El Cazador'

RTVE y su Consejo de administración son hoy noticia principalmente por haber aprobado el fichaje de David Broncano para adaptar La Resistencia en access, luchando contra El Hormiguero de Antena 3. Pero en la misma reunión de este miércoles 10 de abril, había otros dos programas pendientes de aprobación. Y los dos han salido también adelante: se hacen con That's my jam, y renuevan El Cazador.

El movimiento más llamativo es el fichaje de That's my jam. El formato adapta el éxito internacional homónimo capitaneado por Jimmy Fallon (que llegó a enviar un saludo cuando llegó a España) y su producción corre a cargo de LaCOproductora. Está presentado por Arturo Valls, y su primera temporada se emitió en Movistar Plus+ desde octubre de 2023 y se presentó en el FesTVal en septiembre.

La plataforma decidió no encargar la producción de una nueva temporada de este show que combina la música con conocer a sus protagonistas de todos los ámbitos. En la temporada en la plataforma ya pasaron David Bisbal, Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, Amaia, Paco León, Luis Zahera, Blanca Paloma, Amaia Salamanca, Asier Etxeandía, Lorena Castell, Jaime Lorent, Ana Guerra, Nia, Ruth Lorenzo, Silvia Abril, Edu Soto, Antonio Orozco, Bustamante, Carlos Areces, María Pelae, Chanel, Marta Sánchez, Carlos Rivera, Abraham Mateo, Dani Fernández, Pilar Rubio, Edurne, Joaquín Reyes, Antonio Carmona, Lucía Fernanda, María Rodríguez y Fran Perea. Ahora, TVE sí confía como nueva apuesta de entretenimiento para su prime time.

El otro, más esperado, es la renovación de El Cazador. El concurso producido por Mediacrest y presentado por Rodrigo Vázquez sigue manteniendo la confianza de RTVE para las tardes de La 1.

No en vano, junto a La Promesa y Aquí la Tierra, forma el trío de formatos asentados en esa franja de la cadena pública, y actualmente se mueve en buenos datos en torno al 8%-10% que le dejan incluso cerca del liderazgo.

Su relevancia para La 1 es tal que desde hace meses El Cazador emite dos entregas al día, después de La Promesa y antes de Aquí la Tierra.