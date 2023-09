Arturo Valls presenta 'That's My Jam', su nueva locura en Movistar+ con famosos como Pilar Rubio o Rigoberta Bandini

Tras preestrenar en el FesTVal 2023 los proyectos documentales con David Bisbal y Miguel Bosé, Movistar Plus+ completa su apuesta musical con la presentación de That's My Jam, un formato de entretenimiento de la TV americana que llega a España de la mano de Arturo Valls.

Movistar Plus+ y Arturo Valls inician la promoción de 'That's my jam España', con saludo de Jimmy Fallon incluido

El presentador produce y conduce desde este 2 de octubre un show de éxito con el sello de Jimmy Fallon y la NBC que contará con estrellas invitadas como Nathy Peluso, Rigoberta Bandini, Amaia o Paco León, que estarán en la primera entrega, como gran reclamo.

“Es un show de pura diversión vamos a ver cantantes que vamos a ver en otros géneros, juegos musicales, preguntas y chorros de agua que va a ser como 'El rosco' de Pasapalabra”, ha anticipado Valls, que ha estado presente en una rueda de prensa presentada por la periodista de verTele Paula Hergar junto al productor José Miguel Contreras, Juan Andrés García Ropero 'Bropi' -director de Entretenimiento de Movistar Plus+-, Ángel Ayllón -gerente de Entretenimiento de la plataforma- y Carlos Areces, que acudirá de invitado en una de las entregas.

“That's My Jam es un formato testado que encaja con lo que buscábamos, con música y nos entra muy bien. Es un show para toda la familia, para celebrarlo y participando los concursantes”, ha agregado 'Bropi', mientras Ayllón ha completado la lista de artistas: David Bisbal, Luis Zahera, Blanca Paloma, Amaia Salamanca, Asier Etxeandía, Lorena Castell, Jaime Lorent, Ana Guerra, Nia, Ruth Lorenzo, Silvia Abril, Edu Soto, Antonio Orozco, Bustamante, Carlos Areces, María Pelae, Chanel, Marta Sánchez, Carlos Rivera, Abraham Mateo, Dani Fernández, Pilar Rubio, Edurne, Joaquín Reyes, Antonio Carmona, Lucía Fernanda, María Rodríguez y Fran Perea.

“Tiene momentos de risa y fascinación”

Más allá del variado y potente cartel de invitados, el formato ha reunido a “un equipo de primera fila”. Así lo ha asegurado Contreras, fundador de Lacoproductora. “Este programa no para, empieza y va a toda mecha. No se pierde ni un segundo. Es puro entretenimiento, tiene momentos de risa y de fascinación viendo a cantantes que habitualmente no tienen tiempo para lucirse en televisión”.

El productor también ha contado que generalmente “cuando hablas con los artistas cuesta convencerles, pero en este programa todo el mundo queda bien. Todos los que han venido salieron felices, se lo han pasado muy bien”.

Arturo Valls, por su parte, ha contado cómo ha sido compaginar labores de producción con la presentación de That's My Jam: “Siendo también productor te implicas muchísimo más, estás pendiente de todos los entresijos, de conseguir a los invitados que ha sido la parte más complicada. Había que convencerles de que íbamos a ser capaces de hacer lo que hemos hecho”.

Sobre cómo nació la idea, ha explicado que “Contreras y yo teníamos en mente hacer un formato y trabajar juntos. Habíamos hecho ficción y nos apetecía hacer entretenimiento. Me pasó el programa de Jimmy Fallon y vi un patio de recreo. Sabía que me iba a divertir”.

También tuvieron un 'flechazo' con el programa desde Movistar Plus+: “Se lo llevamos y desde el primer momento les interesó. Es un programa muy caro y agradecemos mucho el esfuerzo porque sabemos lo que significa hacer una apuesta por este programa. Fue el programa más fácil de vender que he vivido en muchos años”, ha terminado desvelando el productor.