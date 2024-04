'Tu cara me suena' sumó otra victoria de un ex de 'OT' con un Juanra Bonet que demostró que “puede ganar”

Tu cara me suena ha entrado ya de lleno en su undécima edición con la emisión este viernes de su tercera gala en Antena 3. El programa sube semana a semana su nivel y en esta ocasión lo ha vuelto a demostrar con grandes actuaciones de concursantes que empiezan a despuntar como posibles favoritos a alzarse con la victoria en el formato, otros 'tapados' que están dispuestos a dar la campanada e incluso algún rezagado que, tras dos entregas a rebufo de sus compañeros, ha empezado a despertar para sumarse a la competición.

La noche ha estado marcada por la victoria de Raoul Vázquez quien, después de dos galas conformándose con la segunda plaza, ha terminado de llevarse el gato al agua por su buena interpretación de Harry Styles con su hit Watermelon Sugar. También por el numerazo de Juanra Bonet en la piel del argentino Sandro, que hace pensar que esa proclama de Ángel Llácer de que “¡Juanra puede ganar!” no es ninguna locura; y por la gran actuación de Conchita por María Becerra con la que, al fin, se ha desmelenado para unirse de verdad a la pugna por dar guerra en este concurso.

La velada también ha contado con nuevas visitas. Por un lado, la de CrisB para acompañar a Julia Medina, siendo el primer exconcursante de OT 2023 en pisar Tu cara me suena. Por otro, la de Susi Caramelo, que ha vuelto un año después al escenario del talent de imitaciones para realizar junto a su amiga Valeria Ros uno de los números cómicos de la gala. Además, Blanca Paloma ha debutado como artista invitada en el programa, donde ha asegurado sentirse “muy orgullosa” de su paso por Eurovisión 2023, edición pasada del festival en la que tuvo que conformarse con una 17ª posición.

De la misma manera, Manel Fuentes pidió a la joven un consejo para Nebulossa, sus sucesores en el certamen y que fueron imitados de forma impecable en la primera gala por Raquel Sánchez Silva con su ya himno Zorra. “Que se lo pasen pipa, que es lo importante. Que disfruten, porque es una cosa que luego la van a recordar para el resto de su vida”, ha asegurado la ilicitana, que se subió al clonador para hacer de Sara Montiel y su cinematográfico Fumando espero. Tras su buen hacer, y por medio de una 'paloma mensajera', la artista recibió una invitación -no formal- para participar en la próxima edición del formato. “¡Me gustaría muchísimo”, ha asegurado con entusiasmo.

Bustamante sorprende por Estopa

Julia Medina fue la encargada de abrir la ronda de actuaciones 'a examen' y lo hizo con la ayuda de CrisB, que ha dado -por un día- el salto al talent de Antena 3, tan solo dos meses después de que la Academia de OT 2023 cerrara sus puertas en Amazon Prime Video. Ahora, Gestmusic -productora de ambos programas- le ha convocado para hacer de The Weeknd en su colaboración con Rosalía en el tema La Fama, lo que ha supuesto su reencuentro con Chenoa, presentadora de Operación Triunfo que ahora lo ha podido valorar desde la mesa del jurado.

También se ha reencontrado con Ángel Llácer, que lo elogió tras su expulsión asegurando que era el único “con alma” en aquella gala, un piropo que Manel Fuentes se ha encargado de rememorar. “En OT todos tienen alma, pero en la gala que yo vi sí, porque fue la gala en la que echaron al pobre chaval y ese día lo dio todo”, defendió el catalán. Y a pesar del gran desempeño de la gaditana en la piel de Rosalía, calcando el cariz 'soplado' de su voz y sus movimientos en el videoclip, y del tinerfeño copiando el reconocido 'falsete' de Abel Tesfaye, la concursante no obtuvo el reconocimiento de los jueces y del público, que la colocaron inmerecidamente con sus votos en la parte baja de la clasificación.

Un apoyo que, sin embargo, sí ha vuelto a recibir un David Bustamante en racha en Tu cara me suena tras su triunfo hace siete días en su imitación a Nino Bravo que hizo llorar a Chenoa. El cántabro se ha destapado como un buen imitador y lo ha demostrado una vez más con el gran reto que suponía hacer de David Muñoz, vocalista de Estopa, con su éxito Como Camarón. Nadie esperaba que el artista fuese capaz de despojarse de su característico color de voz para acercarse al rasgado del cantante de Cornellà -con el músico Albert Arnau haciendo de su hermano José-, lo que le ha valido para entrar en el podio de la gala y alzarse con la segunda posición de la clasificación general, superando a su compañera Julia.

Valeria Ros y Susi Caramelo cerraron el primer bloque de la noche, trayendo la comedia a la velada a ritmo del Ram Pam Pam de Natti Natasha y Becky G. Las humoristas recrearon -a su modo- el videoclip del tema en un número cargado de baile que, una vez más, asfixió a la concursante y a su acompañante, oyéndose ambas muy ahogadas en la parte final del espectáculo. El regreso de Caramelo ha servido además para que jugara con Ros un divertido 'pique' por dar la nota en plató que se ha extendido durante el resto de la noche, sacando las carcajadas del público.

Sí, Juanra puede ganar 'Tu cara me suena'

A Raoul Vázquez le tocó hacer de Harry Styles con su radiado Watermelon Sugar durante su performance en los Grammys de 2021. Un personaje que le vino muy bien al joven cantante, cuyo tono de voz se aproxima mucho al del exintegrante de One Direction. Y aunque el catalán le pudo haber sacado más jugo a la parte interpretativa del artista, echándose en falta su potente carisma ante las cámaras y sus 'extravagantes' movimientos, los jueces valoraron la buena actitud y la perseverancia de Raoul, a quien han encumbrado como uno de los favoritos a ganar esta edición del programa.

Y para buena actitud la de Juanra Bonet, que se ha desmarcado como una de las grandes sorpresas de la undécima temporada de Tu cara me suena. Y es que el presentador de Antena 3 es otro claro ejemplo de concursante que representa la esencia de este formato, logrando muy buenas imitaciones a pesar de que los artistas a los que le toca representar requieran toques de comedia. El catalán ha entonado el tema Mi amigo El Puma de Sandro, clavando la voz y el excéntrico baile del argentino en un número con el que pudo haber ganado la gala, aunque se optó por premiar -una vez más- a otro cantante.

Raquel Sánchez Silva cogió el testigo de Bonet para hacer de John Travolta con el tema Sandy de la película Grease. Una canción en la que la extremeña estuvo algo floja vocalmente pero muy bien a nivel interpretativo. “Has llegado actoralmente a la esencia de Danny Zuko”, valoró Llácer, destacando la dificultad de llegar a una voz masculina como la del intérprete. La presentadora, por su parte, ha agradecido la oportunidad de introducirse por un momento en una de las películas que han marcado su vida.

Conchita aterriza en 'TCMS' y Supremme sobresale

Miguel Lago fue el siguiente en salir al escenario para imitar a Miguel Bosé con su recordado Los chicos no lloran. “Hacer de un personaje tan icónico, tan famoso... Igual hay quien dice que como lo conocemos todos puede ser más sencillo, pero todo lo contrario, porque está muy presente en el imaginario colectivo de todos los espectadores”, declaró antes de meterse en el clonador y brindar una actuación en la que el cómico engoló la voz para aproximarse a la del artista, cuyos movimientos intentó copiar, eso sí, de forma algo sobreactuada.

Y fue entonces cuando llegó el gran momento de Conchita. La cantante se desmelenó al fin a ritmo de reguetón en una imitación, con María Becerra y su Automático, con la que salió completamente de su zona de confort para realizar un muy buen show que fue valorado positivamente por todos los jueces. “¡Bienvenida a Tu cara me suena!”, exclamó Llácer a la concursante, que en las dos primeras galas no logró despuntar como el resto de sus compañeros. “Estoy aprendiendo muchas cosas”, dijo agradecida la artista.

Finalmente, Supremme de Luxe cerró la gala con uno de los momentos más especiales de la noche. La presentadora de Drag Race España interpretó una versión 'operística' del tema Relax. Take it easy de Mika en la que buscó a la perfección la voz del cantante, con un cuidado y afinado falsete que logró mantener durante toda la canción. Se creó así un momento mágico en plató, con Arnau Vilà tocando en directo el piano para acompañar a la concursante. “Un momento que recordaremos a lo largo de la vida en Tu cara me suena”, prometieron desde el jurado.

A pesar de ello, el jurado optó por valorar mejor a los cantantes de la edición, con un Raoul Vázquez que se llevó la victoria, respaldado también por los votos del público presente en plató. El joven quiso entregar los 3.000 euros del premio benéfico a la FELGTBI+: “Es una ONG que apoya al colectivo LGTBIQ+ y que aparte es feminista, que esto es superimportante”, reivindicó el catalán, que contó en esta tercera gala con la presencia en la grada de sus padres y su primo, el popular bailarín Sam Vázquez. Con este triunfo, Raoul se desmarca como líder de la clasificación general del concurso, por encima de David Bustamante y Julia Medina.

Así fueron los votos de la Gala 3 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Raoul Vázquez: 44 (12)

44 (12) David Bustamante: 44 (11)

44 (11) Conchita: 37 (10)

37 (10) Supremme de Luxe: 37 (9)

37 (9) Juanra Bonet: 37 (8)

37 (8) Julia Medina: 28 (7)

28 (7) Raquel Sánchez Silva: 25 (6)

25 (6) Miguel Lago: 20 (5)

20 (5) Valeria Ros: 16 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante los empate entre Conchita, Supremme de Luxe y Juanra Bonet, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso a la cantante por encima de los dos presentadores. De la misma manera, desempató entre David Bustamante y Raoul Vázquez colocando al catalán en lo más alto de la clasificación por encima del cántabro.

Voto del público:

Raoul Vázquez: 12

12 Supremme de Luxe: 11

11 Juanra Bonet: 10

10 David Bustamante: 9

9 Conchita: 8

8 Julia Medina: 7

7 Miguel Lago: 6

6 Raquel Sánchez Silva: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala:

Raoul Vázquez: 24

24 Supremme de Luxe: 20

20 David Bustamante: 20

20 Juanra Bonet: 18

18 Conchita: 18

18 Julia Medina: 14

14 Miguel Lago: 11

11 Raquel Sánchez Silva: 11

11 Valeria Ros: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 68

68 David Bustamante: 58

58 Julia Medina: 54

54 Juanra Bonet: 49

49 Supremme de Luxe: 49

49 Conchita: 45

45 Raquel Sánchez Silva: 40

40 Miguel Lago: 38

38 Valeria Ros: 31

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

El pulsador asigna las imitaciones de la Gala 4

Al final de la gala, antes de que Raoul volviese a cantar, todos los concursantes fueron pasando por el Pulsador del programa. Este designó las actuaciones de la próxima cuarta gala, con otras tres casillas especiales.

Por un lado, las de Miguel Lago y Raoul Vázquez 'trayéndose a un amigo' (que todavía no se han desvelado) para hacer, respectivamente, de Bad Bunny & y Jhay Cortez y Guitarricadelafuente y Natalia Lacunza. Por otro, el Te lo robo con el que Conchita arrebató a Valeria Ros a Kylie Minogue. La humorista volvió a pasar por el pulsador, que le asignó en esta ocasión al personaje de animación Gummibär.

Todas las imitaciones de la cuarta gala de Tu cara me suena 11: