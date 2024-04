Chenoa lloró con la imitación triunfal de Bustamante en 'Tu cara me suena', que trajo con Miguel Lago un 'hit' eurovisivo

Tras arrasar en audiencias durante su regreso al prime time de Antena 3, Tu cara me suena ha emitido este viernes la segunda gala de su undécima edición, que trajo consigo el regreso de dos viejos conocidos por el fiel público del exitoso formato de Gestmusic: Lorena Gómez, tercera clasificada de TCMS 5 y Daniel Diges, segundo finalista de TCMS 2. Los artistas regresaron al talent de imitaciones como invitados de excepción en una noche en la que David Bustamante acabó llevándose el gato al agua por unanimidad entre el voto del público y el jurado.

En el caso de la cantante catalana, lo hizo para acompañar a Juanra Bonet después de que al catalán le tocase en el 'pulsador' de la semana pasada la casilla Trae a un amigo. En el del madrileño, para ejecutar junto a Miguel Lago el correspondiente Original y copia en el que reprodujeron su recordada actuación en el festival de Eurovisión 2010. Los dos exparticipantes destilaron un gran cariño hacia el programa, agradecidos de la gran oportunidad que el proyecto supuso para ambos en diferentes momentos de sus carreras.

Pero la gala, a pesar del buen hacer de gran parte de los concursantes, tuvo un claro ganador con David Bustamante, que emocionó a todos al interpretar el himno Mi Tierra de Nino Bravo que el cántabro quiso dedicar a sus padres y a todos los paisanos de su mítico San Vicente de la Barquera. Se trata, por tanto, de una nueva victoria por parte de otro 'triunfito' tras la que consiguió hace siete días Julia Medina (OT 2018) como ganadora de la primera entrega de la temporada con Laura Pausini.

Sin embargo, el verdadero delirio y shock se desató en el tramo final de la velada, cuando Leticia Sabater se subió como artista invitada al clonador para imitar a Aitana con su hit Miamor, con el que la expresentadora replicó meticulosamente el famoso baile que la catalana ha popularizado durante la gira de su disco Alpha. A continuación, Manel Fuentes deslizó la idea de que la cantante de La Salchipapa fuese en el futuro participante oficial de Tu cara me suena: “¿Te gustaría venir a concursar?”, le propuso el presentador. “Vamos poco a poco, esto es como las historias de amor, poquito a poquito”, respondió Sabater, dejando la posibilidad en el aire.

Lorena Gómez y Daniel Diges, invitados de lujo

La segunda gala de Tu cara me suena 11 arrancó por todo lo alto con Juanra Bonet y Lorena Gómez poniendo patas arriba el plató de Antena 3 con el éxito Feel this moment de Pitbull y Christina Aguilera con el que crearon todo un 'fiestón'. El catalán volvió a salpicar de comedia su número aunque, eso sí, se tomó muy en serio la imitación del cantante miamense, al que se acercó agravando su voz y simulando a la perfección su particular forma de rapear. “Te escudas en el humor para hacer buenas imitaciones, pero no te hace falta”, le hizo saber Ángel Llácer, que entonó un “¡Juanra puede ganar!” que repitió en incontables ocasiones a lo largo de la noche.

Julia Medina fue la segunda en presentarse ante el respetable y lo hizo con el tema Cupido de una Tini de la que la gaditana se declaró fan desde la época en la que la cantante argentina protagonizó la serie juvenil de Disney Violetta. La joven, que asombró en su debut con una buena imitación de Laura Pausini, no logró brillar tanto esta vez en una actuación en la que el alto volumen de la música impedía escuchar bien la voz de la concursante, que se lució más a través de la coreografía de la canción.

Acto seguido, para cerrar el primer bloque de imitaciones 'a examen', llegó uno de los momentos más especiales de la noche, con Miguel Lago y Daniel Diges ejecutando un 'original y copia' del Algo Pequeñito con el que el cantante representó a España en el festival de Eurovisión 2010 celebrado en Oslo. Un número recordado por el salto de Jimmy Jump al escenario que Tu cara me suena optó por eludir, centrando toda la atención en el dueto, en el que el humorista dio la talla, sacando un inesperado despliegue vocal y acercándose a los giros y florituras de su compañero.

Al término de la actuación, Lago rompió a llorar, dejando el humor a un lado por unos minutos para dedicar unas bonitas palabras a Diges: “Es muy bonita la canción, es un tema que tiene mucha alma y Dani es muy importante en mi vida”, dijo entre lágrimas. “Los caminos se cruzaron de una manera azarosa, y cuando vamos teniendo una edad, encontrar amigos es muy difícil. Entonces, encontrarlo a él, a su esposa, a sus hijos, y ver como juegan con los míos... Es que lo quiero mucho”, destacó fundiéndose en un abrazo con el invitado.

Aprovechando el momento de confesiones, Lolita quiso compartir con Miguel Lago y con la audiencia los prejuicios que tenía con él: “No daba un duro por ti. Te veía por la tele en otros programas y decía: 'Este tío va de sobrado'. Te lo digo en serio. Me sorprendiste en la primera gala por tu humildad, por tu simpatía y saber estar, y hoy me quito el sombrero y pedirte perdón por opinar de ti sin conocerte. No has estado chiquitito, has estado inmenso. Es muy difícil”, aplaudió la jueza.

Raquel 'pincha' con J-Lo y Valeria Ros con 'Mafiosa'

El ritmo y el baile volvieron al plató de la mano de Raquel Sánchez Silva, que, tras impactar con Nebulossa y Zorra en la primera gala, 'pinchó' esta vez en la piel de Jennifer López con su canción Jenny from the Block. Apoyada por una buena base que, como en el caso de Julia, tapaba en muchos momentos su propia voz, la presentadora sorprendió ejecutando de forma más que solvente los pasos de su compleja coreografía. Una actuación con más baile que canto que también lamentaron los jueces: “A nivel vocal... ahí te has quedado”, le dijo Llácer, que volvió a elogiar su gran actitud. “Has entendido lo que es este programa”, destacó.

Supremme de Luxe cogió el testigo de la extremeña aunque en esta ocasión, al tener que hacer de una mujer, se presentó sin draguear en el sofá en una dinámica que, aparentemente, repetirá el resto de la edición. Así, irá alternando su imagen de Daniel Blesa con la de su alter ego, el personaje con el que se ha dado a conocer como presentadora de Drag Race España. Ya sobre el escenario, Supremme de Luxe imitó a Vicky Larraz en Olé olé con su tema Conspiración, una canción en la que la concursante desplegó un cuidado falsete y para la que replicó los recordados movimientos 'espasmódicos' de la cantante.

Y para pasos agitados los de Valeria Ros haciendo de Nathy Peluso con su hit Mafiosa. Todo ello, en una actuación que fue de más a menos, lastrada por el cansancio que fue acusando la humorista entre tanta coreografía. Después de una primera parte en la que la vasca calcó el baile de la argentina en el videoclip del tema -mientras intentaba acercarse al particular acento de la artista-, Valeria Ros se quedó totalmente sin aire, perdiéndose varias veces en los momentos finales del número. “A ti esta canción se te ha echo larga”, le dijo Llácer en su valoración. “Has empezado superbien y has acabado como Yolanda Ramos”, remató entre risas el presidente del jurado.

Raoul impacta con Bad Gyal y Bustamante con 'Mi tierra'

A continuación, Conchita dio un paso más en su proceso de romper con su timidez y abrirse ante las cámaras de Tu cara me suena con Cyndi Lauper y I drove all night en una performance que encerraba más dificultad de la que aparentaba y que la artista logró superar con profesionalidad, a pesar de que no fue tan bien valorada por el jurado. Conchita estuvo muy bien interpretativamente y vocalmente mejor en la imitación que la semana pasada con Taylor Swift, pero no logró el rédito suficiente para escalar posiciones en la clasificación. “De aquí tienes que ir para arriba. Tienes que apretar un poco más y ponerle más fuerza y desenfreno. Quítate todas las máscaras, desnúdate emocionalmente y pásatelo en grande, ¡lánzate al vacío!”, le pidió Carlos Latre.

Minutos después, Raoul Vázquez entró en escena para calentar la recta final de la gala. Al joven catalán le tocó hacer de Bad Gyal para entonar su éxito Chulo, al que la producción sonora del talent aplicó una fuerte base y por momentos una dosis de 'autotune' que ayudó un poco más a ver la voz de la artista en la del concursante. Un gran espectáculo con el que el triunfito casi da la campanada, quedando en segunda posición en la clasificación por segunda semana consecutiva.

La victoria se la arrebató 'in extremis' David Bustamante, que vino, vio y venció. El cántabro puso el broche de oro a la noche con una emotiva interpretación del tema Mi tierra de Nino Bravo en la que el cantante sacó todo su potencial vocal. Y aunque en algún momento estuvo a punto de aflorar su reconocible vibrato, Bustamante consiguió una buena imitación de la leyenda valenciana, engolando y agravando su voz para aproximarse a la del personaje y acabar emocionando a Chenoa, que tras el 'frío' reencuentro de la primera gala sí hizo mención a su pasado en común en la Academia de Operación Triunfo 1.

“Yo puedo sentir muchas cosas porque es mi compañero desde hace 23 años. Cuando lo conocí con 19 lo encontré en un casting de los que estábamos, íbamos en el mismo grupo, y cuando lo escuché me giré diciendo: '¿Pero esto qué es?'. Era el señor Bustamante con 19 añitos y un vozarrón incontrolado todavía. 23 años después, con una carrera ya hecha y queriendo venir a jugar, se luce con un Mi tierra tan bien cantado a todos los niveles y con esa voz preciosa que tiene”, elogió la mallorquina.

Una gran valoración que fue un anticipo del casi pleno al 12 que Bustamante recibió de todos los jueces (menos de Llácer, que premió a Juanra Bonet) y del público, y que le valió para alzarse con el segundo triunfo de la temporada. “Que tengamos aquí a Bustamante haciendo cosas como las que ha hecho hoy nos da caché”, admitieron desde el jurado antes de que el cantante entregase los 3.000 euros del benéfico premio a la fundación Pequeño Deseo.

Así fueron los votos de la Gala 2 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

David Bustamante: 47 (12)

47 (12) Raoul Vázquez: 42 (11)

42 (11) Juanra Bonet: 39 (10)

39 (10) Miguel Lago: 39 (9)

39 (9) Julia Medina: 32 (8)

32 (8) Supremme de Luxe: 29 (7)

29 (7) Conchita: 21 (6)

21 (6) Valeria Ros: 20 (5)

20 (5) Raquel Sánchez Silva: 19 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público. Ante el empate entre Juanra Bonet y Miguel Lago, Ángel Llácer, como presidente del jurado, puso al catalán por encima del gallego.

Voto del público:

David Bustamante: 12

12 Raoul Vázquez: 11

11 Miguel Lago: 10

10 Juanra Bonet: 9

9 Julia Medina: 8

8 Supremme de Luxe: 7

7 Conchita: 6

6 Raquel Sánchez Silva: 5

5 Valeria Ros: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación definitiva de la gala

David Bustamante: 24

24 Raoul Vázquez: 22

22 Miguel Lago: 19

19 Juanra Bonet: 19

19 Julia Medina: 16

16 Supremme de Luxe: 14

14 Conchita: 12

12 Raquel Sánchez Silva: 9

9 Valeria Ros: 9

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público.

Clasificación general:

Raoul Vázquez: 44

44 Julia Medina: 40

40 David Bustamante: 38

38 Juanra Bonet: 31

31 Raquel Sánchez Silva: 29

29 Supremme de Luxe: 29

29 Conchita: 27

27 Miguel Lago: 27

27 Valeria Ros: 23

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público. En este caso, al ser la primera entrega, la clasificación de la gala coincide con la clasificación general.

El pulsador asigna las imitaciones de la Gala 3

Al final de la noche, antes de que David Bustamante repitiese su emotiva actuación, todos los participantes fueron pasando por el emblemático Pulsador del programa. Este deparó las imitaciones de la tercera gala, con tres casillas especiales.

Por un lado, las de Julia Medina y Valeria Ros 'trayéndose a un amigo' (que aún no se han desvelado) para hacer, respectivamente, de Rosalía y The Weeknd; y Natti Natasha y Becky G. Por otro, el Te lo robo con el que Miguel Lago arrebató a Raquel Sánchez Silva a Miguel Bosé. La presentadora volvió a pasar por el pulsador, que le asignó esta vez a John Travolta.

Todas las imitaciones de la tercera gala de Tu cara me suena 11: