'Tu cara me suena 11' arrancó con defensa a Nebulossa, homenaje a Bárbara Rey, y primera (y predecible) ganadora

Tu cara me suena lleva ya muchos años demostrando que aquello de reivindicarse como “el mayor espectáculo de la televisión” no es ninguna exageración. El programa de Antena 3 lo ha vuelto hacer este viernes, cuando Manel Fuentes dio la bienvenida a la undécima edición del exitoso talent de imitaciones tras una actuación de apertura de lo más emotiva en la que se 'revivió' y se rindió homenaje a “tres grandes mujeres que nos dejaron el año pasado”: Concha Velasco, María Jiménez y Carmen Sevilla.

Para ello, convocaron respectivamente a Roko, Falete y Merche, tres históricos concursantes del formato de Atresmedia, que logró transmitir con este tributo toda su esencia y la importancia de su continuidad en la pequeña pantalla. Los cantantes interpretaron un popurrí en el que se encadenaron algunos de los temas más reconocidos de las desaparecidas artistas: Estando contigo, Sensación y Mamá quiero ser artista, uniéndose para esta última canción el casting completo de participantes de la nueva temporada. “Hemos recordado a tres grandes que forman parte de la historia de España y del ADN de Tu cara me suena”, señaló el presentador.

El catalán hizo gala de la longevidad del concurso, que cumple esta temporada 13 años de éxito ininterrumpido en el prime time de Antena 3: “Somos el Cuéntame del entretenimiento”, bromeó el maestro de ceremonias antes de dar entrada a los jueces, con halagos a Chenoa por su papel en la recién terminada cuarta edición de El Desafío. Cero alusiones, eso sí, al desempeño que la mallorquina hizo en su debut como presentadora en Amazon Prime Vídeo de OT 2023, cuya productora, Gestmusic, es la misma que la del formato de Atresmedia.

Acto seguido, Manel Fuentes dio paso a las actuaciones a examen de una primera gala marcada, por un lado, por unos divertidos sketches que sirvieron como vídeos de presentación de los nuevos concursantes antes su gran puesta de largo. Y es que el talent convirtió a David Fernández y Susi Caramelo, cómicos y exparticipantes de TCMS 9 y TCMS 10, en improvisados 'directores' de casting que fueron dando el pase al programa a los nuevos famosos.

Por otro, por la defensa que Raquel Sánchez Silva hizo de Nebulossa, representantes de España en Eurovisión 2024 con su polémica canción Zorra; por la aparición sorpresa de Bárbara Rey, a la que recibieron con honores en plató ante la imitación que hizo de ella Juanra Bonet y por la predecible victoria de Julia Medina, finalista de OT 2018, que se alzó con un primer triunfo en la piel de Laura Pausini que, aunque fue merecido, pone de manifiesto uno de los 'problemas' de la narrativa del talent, que, como ya analizamos, tiende a premiar en exceso a los cantantes.

Frío cara a cara de Chenoa y Busta, y defensa a Nebulossa

David Bustamante fue el encargado de romper el hielo interpretando a Manuel Turizo con su hit El Merengue. La participación de Bustamante en Tu cara me suena trae consigo dos sonados reencuentros que tuvieron un trato 'desigual' dentro de esta primera gala. El programa mostró cómo el cántabro se volvía a poner bajo las órdenes de Ángel Llácer, su profesor de Interpretación en la primera edición de Operación Triunfo. “¿Otra vez aguantar este tipo de voz?”, bromeó el artista ante los estridentes gritos del catalán.

Sin embargo, el esperado cara a cara de Bustamante con Chenoa, que lo valorará ahora desde la mesa del jurado, se limitó a un simple abrazo en el que ninguno de los dos hizo mención a su pasado en la Academia. “A ver cuándo hacemos un dúo”, le dijo él entre risas después de su actuación, en la que no logró brillar del todo, olvidándose por unos segundos de la letra -que tuvo que consultar en el 'cue'- y floreciendo su reconocible voz en varios momentos del tema.

“Pensaba que te había olvidado, pero no. Te conocí cuando tenía 28 años, con 38 empecé este programa y ya hace 12 que estoy aquí. Este programa te necesitaba, han tenido que pasar muchos años para que hayas aceptado, yo hoy solo te quiero decir muchísimas gracias por venir”, celebró Llácer.

Raquel Sánchez Silva fue la siguiente en salir a escena, regalando una Nebulossa que ya es historia del talent de Antena 3 por el impactante parecido vocal y gestual entre la presentadora y María Bass, cantante del grupo que nos representará el próximo 12 de mayo en Malmö. “Esto es irme muchísimamente más lejos de mi zona de confort”, dijo la extremeña tras la performance, destacando, como contó en una entrevista con verTele, el gran reto que este formato supone para ella.

La televisiva quiso romper una lanza a favor de Nebulossa, explicando de forma clara y sencilla el significado de la comentada y cuestionada letra de Zorra: “Lo más importante de la canción es que desactiva la agresividad o la violencia de quien utiliza esa palabra para hacer daño. En esta canción, nadie canta para hacer daño, se corea sin hacer daño y yo así lo voy a hacer”, prometió antes de subirse al clonador. “Estoy segura de que ella se está preparando para hacerlo superbien. Y mira, va a ir, ella va a ir, entonces, si yo fuera ella, lo único que querría es que estuvierais conmigo. Nada más”, dijo después, desatando el aplauso del público. “¡Yo creía que me lo había pasado bien en la vida, pero no, no me lo había pasado bien hasta hoy!”, acabó celebrando la concursante, cuya entrega elogió Llàcer, asegurando que ella era “el ejemplo vivo” de Tu cara me suena.

Su testigo lo cogió Miguel Lago, cómico convertido en su debut en un “crooner castizo”, para hacer de Elvis Presley y su cinematográfico Guadalajara. Una canción que sirvió para que el humorista soltase una pulla al cine patrio. Al ser preguntado por la película en la que le gustaría participar, el gallego respondió: “Pues teniendo en cuenta la manera en la que voy a pronunciar, si quiero fijar esa cosa de que no se me entienda al hablar, en cualquiera española”, soltó ante la advertencia de Fuentes.

“Es el primer día, esto en los sofás es para que a la gente le caigas bien”, comentó antes de entrar con buen pie en el programa, reproduciendo adecuadamente la voz del rey del rock and roll. “Han llamado de Guadalajara, España”, bromeó el presentador al término de la actuación, provocando un chascarrillo político del cómico. “Es que Page tiene un carácter...”, vaciló en alusión a Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

Bárbara Rey, homenajeada entre indirectas al emérito

Conchita fue la siguiente en pasar por el clonador para imitar a Taylor Swift con su Blank Space, canción que ya interpretó Rosa López en una recordada actuación de la quinta temporada de TCMS. Si bien la ganadora de OT 1 lo hizo replicando el videoclip del tema, la cantante reprodujo la performance de la estrella norteamericana en los Brit Awards de 2015. A pesar de su buena actitud, la voz tan característica de la artista supuso una losa contra la que tendrá que luchar durante el resto de la edición.

Y otro de los momentazos de la noche llegó con Juanra Bonet, que se metió en la piel de Bárbara Rey para entonar Mi libro de amor. La sorpresa llegó cuando Manel Fuentes dio paso a la vedette, que entró con honores al plató de Tu cara me suena para explicar cómo había ayudado al catalán para su número musical. “¿Qué tal con Juanc... con Juanra?”, preguntó el presentador de Antena 3 en un divertido lapsus que anticipó las indirectas al rey Juan Carlos I. “¿Te había pasado antes que a alguien se le enganchara la cadera?”, le preguntó después de que la artista destacara los problemas de Bonet para bailar, provocando la risas de los presentes y la cara de circunstancias de la invitada.

“¡Ese cámara es del CNI!”, soltó Juanra Bonet antes de subir al escenario, sumándose a las alusiones a la polémica relación que Bárbara Rey mantuvo con el emérito. Finalmente, el presentador de ¿Quién quiere ser millonario? ofreció un show humorístico, bromeando con los movimientos del baile y liándose adrede con el cable de su micrófono. “Te has parecido más a Chelo García Cortés”, le dijeron desde el jurado.

Raoul Vázquez, concursante de OT 2017, cerró el segundo bloque de la gala imitando a Troye Sivan con su hit Rush. Un momento con cierto morbo para algunos espectadores, que no pasaron por alto que uno de los bailarines con los que el joven realizó la sensual coreografía de la canción es Marc, el actual novio de Agoney (con el que Raoul tuvo una relación durante su paso por la Academia de Operación Triunfo). Una coincidencia sobre la que el tinerfeño, ganador a su vez de TCMS 9, se pronunció a través de sus redes sociales hace unas semanas: “Estoy encantadísimo de que un profesional como es Marc y un profesional como es Raoul puedan trabajar juntos y ojalá aprendan mucho el uno del otro, se lo pasen muy bien, se conozcan y se lo gocen, que para eso está la vida”, defendió el cantante.

A pesar de que el alto volumen de la música impidió escuchar bien su voz, Vázquez subió la temperatura en plató en un gran show que supuso una gran carta de presentación para él, que aseguró estar “en un momento de muchas ganas” en el plano artístico. “Es muy difícil lo que has hecho hoy. Ha sido un ejercicio de desinhibición grandísimo y yo creo puedes ganar”, auguró Llácer en su valoración.

Pulla a Bertín Osborne y una predecible primera ganadora

En la recta final de la velada, llegó el turno para Supremme de Luxe, “la primera drag de Tu cara me suena”, que hizo de Bertín Osborne con su canción Tú, sólo tú. Una actuación que sirvió para que se produjera alguna pulla al jerezano por su fichaje frustrado como concursante del talent de Antena 3, el cual confirmó el propio Ángel Llácer durante una entrevista. “¿Quién decía que no iba a estar Bertín en Tu cara me suena? Aquí está el primer día”, bromeó Manel Fuentes antes de que la presentadora de Drag Race España realizara una solvente imitación del cantante que, sin embargo, no fue tan reconocida por los jueces.

A continuación, Valeria Ros puso la nota de comedia a la noche reproduciendo a una Britney Spears y su éxito Gimme more que requirió un gran esfuerzo por su complicada coreografía. “Con esto tengo cardio para tres semanas”, vaciló la vasca, que clavó el baile pero se asfixió en varios momentos del tema. Pese a ello, el jurado elogió “su entrega al máximo”, demostrando “las ganas” que tiene de estar en esta edición.

Julia Medina fue la responsable de ponerle el broche de oro a la gala, haciendo de Laura Pausini, una artista de la que la cantante gaditana se declaró fan desde que era niña. En un caso contrario al de Conchita, la joven sí logró esconder su característico color de voz, imitando el “soplado” de la italiana en su tema La Soledad, así como su reconocible acento. Julia demostró que viene a por todas, protagonizando un gran debut a pesar de sus nervios. “Estoy temblando”, reconoció poco antes de anotar un casi pleno de doces entre público y jurado, lo que la coronó como vencedora de la primera entrega de la edición. “Estoy orgullosísima de esta primera gala que hemos hecho todos, que sean todas igual”, deseó Medina mientras recogía el premio benéfico con los 3.000 euros que envió a la Unión de Parálisis Cerebral de San Fernando (Cádiz).

Así fueron los votos de la Gala 1 de 'Tu cara me suena 11'

Voto del jurado:

Julia Medina: 47 (12)

47 (12) Raoul Vázquez: 44 (11)

44 (11) Raquel Sánchez Silva: 40 (10)

40 (10) David Bustamante: 37 (9)

37 (9) Valeria Ros: 27 (8)

27 (8) Conchita: 25 (7)

25 (7) Supremme de Luxe: 24 (6)

24 (6) Juanra Bonet: 23 (5)

23 (5) Miguel Lago: 21 (4)

* Reparto de puntos de los jueces y su conversión de 12 a 4 antes de sumar los votos del público.

Voto del público:

Julia Medina: 12

12 Raoul Vázquez: 11

11 Raquel Sánchez Silva: 10

10 Supremme de Luxe: 9

9 Conchita: 8

8 Juanra Bonet: 7

7 Valeria Ros: 6

6 David Bustamante: 5

5 Miguel Lago: 4

* Conversión de 12 a 4 puntos en función de los votos recibidos por el público presente en plató.

Clasificación de la gala y general:

Julia Medina: 24

24 Raoul Vázquez: 22

22 Raquel Sánchez Silva: 20

20 Supremme de Luxe: 15

15 Conchita: 15

15 David Bustamante: 14

14 Valeria Ros: 14

14 Juanra Bonet: 12

12 Miguel Lago: 8

* Suma de los puntos ya codificados tras el reparto de votos de jueces y público. En este caso, al ser la primera entrega, la clasificación de la gala coincide con la clasificación general.

El pulsador asigna las imitaciones de la Gala 2

Finalmente, antes de que Julia repitiese su sentido número, todos los concursantes, uno a uno, fueron pasando por el mítico Pulsador del programa. Este deparó las imitaciones de la segunda gala, que tendrá dos actuaciones especiales: la de Miguel Lago con Daniel Diges (ejecutando la famosa casilla Original y Copia) y la de Juanra Bonet 'trayéndose a un amigo' que aún no se ha desvelado para hacer de Pitbull y Christina Aguilera.

Todas las imitaciones de la segunda gala de Tu cara me suena 11: